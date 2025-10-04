search
A stat în scaun cu rotile un an, iar acum scrie istorie în tricoul Universității Craiova. „Mi-am rupt ambele picioare”

0
0
Publicat:

Fără Alexandru Mitriță și Andrei Ivan, Universitatea Craiova pare că se menține pe linia de plutire în Superliga. Lider în competiția internă, cu 24 de puncte, gruparea din Bănie este pregătită să lupte cu toate armele pentru a obține titlul în actualul sezon.

Assad Al-Hamlawi, jucătorul Universității Craiova Foto/Instagram
Assad Al-Hamlawi, jucătorul Universității Craiova Foto/Instagram

Assad Al Hamlawi a fost transferat la Universitatea Craiova îm vara acestui an. Mutarea palestinianului a fost posibilă datorită lui Tudor Băluță. În vârstă de doar 24 de ani, tânărul a avut parte de un debut extraordinar în tricoul alb-albaștrilor.

Al Hamlawi a reușit să marcheze o dublă în cadrul debutului său la Universitatea Craiova, în partida directă contra ardelenilor de la U Cluj, în etapa a treia din Superliga.

La trei zile după dubla-miracol, palestinianul a scris istorie în vestiarul Universității Craiova. A devenit primul jucător din lotul oltenilor care reușește să marcheze un hat-trick în cupele europene. Assad a înscris trei goluri în returul contra celor de la Sarajevo, din turul doi preliminar al Conference League.

„Datorită lui Băluță sunt aici. Îi mulțumesc!”

În prezent, tânărul atacant a vorbit despre transferul său în vestiarul lui Mirel Rădoi, despre debutul său la echipă, dar și despre spiritul inconfundabil din Bănie.

Trebuie să îi mulțumesc lui Tudor Băluță pentru că datorită lui a început totul. Mi-a făcut un nume prin antrenor și directorul sportiv. M-au găsit interesant. Știi, dacă Băluță spune că e o echipă bună și știu să joace fotbal, atunci evident că nu pot spune nu.

Sincer, tot ce am auzit au fost lucruri bune. Tudor, el a vorbit despre antrenor, despre directorul sportiv, despre echipă. Cât de implicați și profesioniști sunt pe teren. Și în afara terenului, sunt calmi, amuzanți. Acceptă jucătorii așa cum sunt și cum venim ca persoane. Tot ce a spus a fost corect, și sunt foarte recunoscător pentru asta.

Nu am urmărit fotbalul românesc înainte și de obicei sunt așa. Merg și fac tot ce mi se spune să fac, fac tot ce pot și atât. Dar îmi place fotbalul aici. E foarte pasional. Duelurile sunt dure și sper să pot marca mai multe goluri!”, a admis Assad, conform interviului oferit celor de la Superliga.

Primul jucător al Craiovei care marchează hat-trick in cupele europene

Assad Al Hamlawi a recunoscut că hat-trick-ul marcat în partida directă cu Sarajevo se datoreaza tatălui său. I-a oferit putere, din tribune, pentru a continua să joace.

„A fost primul meu meci și voiam să fac un prim joc bun. Și cred că am jucat destul de bine. Dar după un timp, a devenit tot mai bine. Sunt foarte recunoscător pentru startul pe care l-am avut și sper să continui așa.

Citește și: Craiova lui Rădoi stagnează în campionat. Oltenii au împărțit punctele cu Dinamo, după eliminarea lui Bancu

Chestia e că inițial nu trebuia să execut penalty-ul, dar apoi mi s-a spus să-l bat eu, deci nu eram pregătit. Dar, evident, ești stresat, însă trebuie să rămâi puternic mental. Și da, am gândit doar: bate puternic în centru și va fi gol. Am marcat și după aceea a venit golul.

Cât despre hat-trick, partea amuzantă este că după al doilea gol, eram atât de obosit. Mă uitam la tatăl meu în tribune și i-am spus că am terminat. Și a început să țipe la mine, făcând gesturi: „Nu ieși! Trebuie să rămâi pe teren. Trebuie să rămâi pe teren”. Și eu gândeam: oh, lasă-mă să mă relaxez puțin. Și nu după două minute am marcat hat-trick-ul. A fost o noapte minunată și sprijinul a fost incredibil. Nu puteam cere un hat-trick mai bun. A fost și primul meu hat-trick profesionist din carieră!”, a mai mărturisit Assad.

„Fotbalul a fost viața mea de când am crescut!”

Originar dintr-o familie palestiniană stabilită în Suedia, Assad și-a făcut primele „driblinguri” alături de tatăl și sora sa. Cariera lui nu a început însă în atac, iar la un moment dat a trecut prin clipe grele, în care se temea că nu va mai putea merge niciodată.

Ce pot să spun, sincer, povestea mea a început cu familia mea, sincer. De când am crescut, fotbalul a fost în viața mea. A început cu tatăl meu și sora mea mai mare, care mă ajuta, m-au învățat fotbal și dragostea pentru fotbal. Și apoi, evident, am crescut cu fotbalul toată viața.

Tata mi-a spus când eram puțin mai mic că de obicei mă lua la antrenamentele fratelui meu mai mare. Și imediat luam mingea și începeam să joc singur. Și atunci tata și-a dat seama că deja aveam dragoste pentru fotbal. Deci, de când aveam trei, patru, cinci ani, eram mereu cu mingea la picioare.

Când eram mai mic, am fost chiar și portar. Am fost fundaș stânga pentru că îmi plăcea să alerg cu mingea singur. De obicei îmi spuneau că sunt divă pentru că nu voiam să pasez mingea. Așa că doar mă jucam cu ea!”, a recunoscut tânărul atacant.

„Am stat în scaun cu rotile un an!”

Al Hamlawi a trecut prin momente extrem de grele în copilărie. În 2015, și-a rupt ambele picioare și a stat aproape un an în scaun cu rotile. Deși a crezut atunci că nu va mai putea merge și că fotbalul s-a încheiat pentru el, sprijinul familiei și ambiția l-au ajutat să revină mai puternic ca niciodată.

„Am avut accidentări groaznice când eram mai mic. În 2015, mi-am rupt ambele picioare și am stat în scaun cu rotile aproape un an.

A fost greu, dar am avut familia lângă mine și toată familia e puternică mental. Ne susținem și ne ajutăm mereu. Așa că m-am ridicat și sunt mai puternic ca niciodată.

La început am crezut că cariera mea s-a terminat. Fotbalul meu s-a terminat. Nu voi putea să merg din nou. Nu voi putea să alerg din nou. Dar nu a fost așa!”, a încheiat Assad Al Hamlawi, conform sursei citate.

