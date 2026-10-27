Alegeri decisive pentru viitorul Israelului. Cine este candidatul care ar putea pune capăt dominației lui Benjamin Netanyahu

Israelienii sunt chemați marți, 27 octombrie, la un scrutin considerat unul dintre cele mai importante din istoria recentă a țării. Principalii competitori în alegerile legislative din 27 octombrie sunt premierul în funcție, Benjamin Netanyahu, lider al partidului Likud, și Gadi Eisenkot, fost șef al armatei israeliene, candidat al opoziției și lider al formațiunii Yashar.

Foto: FB Gadi Eisenkot,





În cursă sunt și fostul premier Naftali Bennett (B'Yachad), liderul centrist Yair Lapid, liderul stângii Yair Golan și fostul ministru al Apărării Avigdor Liberman, formațiunile lor urmând să negocieze formarea unei majorități în Knesset (parlamentul unicameral al Israelului) după scrutin.

Potrivit unei analize CNN, Eisenkot este principalul rival al lui Netanyahu și candidatul cu cele mai mari șanse de a pune capăt dominației politice a acestuia.

Cine este Gadi Eisenkot

La 66 de ani, Gadi Eisenkot este un fost șef al Statului Major al armatei israeliene, funcție pe care a ocupat-o între 2015 și 2019, chiar în perioada în care Benjamin Netanyahu era premier.

Fiul unor imigranți marocani, Eisenkot a crescut în Tiberias și Eilat, departe de centrele tradiționale ale puterii politice israeliene. După o carieră militară de patru decenii, a intrat în politică în 2022, alături de fostul ministru al Apărării Benny Gantz.

Imaginea sa publică a fost puternic marcată și de drama personală provocată de războiul izbucnit după atacul Hamas din 7 octombrie 2023. Fiul său cel mai mic, Gal Eisenkot, a fost ucis în luptele din Fâșia Gaza, iar doi dintre nepoții săi au murit, de asemenea, în conflict.

Favorit în sondaje

Sondajele de opinie publicate înaintea votului indică faptul că partidul Yashar ar putea obține între 20 și 23 de mandate în Knesset, depășind Likud. Totodată, Eisenkot conduce în unele măsurători privind încrederea alegătorilor pentru funcția de prim-ministru.

Cu toate acestea, sistemul politic israelian face ca victoria electorală să nu garanteze automat formarea guvernului. Mandatul este încredințat politicianului care are cele mai mari șanse să construiască o majoritate parlamentară de 61 de mandate din totalul de 120.

Potrivit sondajelor, nici blocul pro-Netanyahu, care include partidele ultraortodoxe și de extremă dreapta, nici tabăra anti-Netanyahu nu sunt aproape de această majoritate, ceea ce ridică perspectiva unui nou blocaj politic.

Ce promite principalul rival al lui Netanyahu

Campania lui Eisenkot s-a concentrat pe responsabilitatea politică și reforma instituțiilor după atacurile din 7 octombrie 2023.

Fostul general promite înființarea unei comisii de anchetă privind eșecurile care au precedat atacul Hamas, un demers pe care Netanyahu l-a respins până acum. De asemenea, susține introducerea serviciului militar sau național obligatoriu pentru toți cetățenii israelieni.

Sloganul care îl însoțește în campanie îl prezintă drept „un luptător, un lider, un unificator”, iar partidul său, Yashar, promovează ideea depășirii clivajului tradițional dintre stânga și dreapta.

Diferențe și asemănări cu Netanyahu

Deși se prezintă ca alternativa la actualul premier, Eisenkot împărtășește multe dintre pozițiile acestuia în materie de securitate.

El a susținut, la fel ca majoritatea liderilor israelieni, operațiunile militare desfășurate în Gaza, Liban și împotriva Iranului. În același timp, l-a acuzat pe Netanyahu că a prelungit războiul din Gaza din motive politice și că a pus în pericol soarta ostaticilor israelieni.

În dosarul iranian, cei doi lideri au obiective similare, respectiv împiedicarea Iranului să obțină arma nucleară și limitarea influenței rețelei sale de aliați regionali. Eisenkot consideră însă că succesul militar trebuie însoțit de soluții diplomatice.

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Opoziția îl acuză pe Netanyahu că folosește tensiunile cu Iranul în scop electoral

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a devenit ținta unor acuzații lansate de liderii opoziției upă apariția unor informații privind discuții la nivel înalt despre o posibilă operațiune împotriva Iranului, transmite AFP, citată de Agerpres.

Mai mulți adversari politici ai liderului Likud susțin că acesta ar încerca să exploateze tema securității naționale și amenințarea iraniană pentru a-și consolida poziția electorală, acuzații respinse ferm de guvern.

Benjamin Netanyahu, acuzat de „trădare”

Cel mai dur atac a venit din partea fostului ministru al Apărării, Avigdor Lieberman, care a cerut deschiderea unei anchete pentru „trădare”, acuzându-l pe Netanyahu că „este gata să sacrifice viaţa soldaţilor întrucât se teme de o înfrângere electorală”.

Controversa pornită de o dezvăluire a presei

Tensiunile politice au fost alimentate de o relatare a postului israelian Canal 12, potrivit căreia șeful Statului Major, Eyal Zamir, ar fi solicitat „o discuţie aprofundată” cu premierul privind o eventuală operațiune militară care „ar putea duce la un conflict cu Iranul”.

Potrivit aceleiași surse, comandantul armatei ar fi cerut garanții juridice și documente semnate de liderii politici înaintea adoptării unei astfel de decizii. Canal 12 a descris confruntarea dintre conducerea politică și armată drept una „inedită”, menționând că publicarea informațiilor a fost autorizată de cenzura militară.

Israel Katz, ministrul Apărării, a negat existența unor planuri de atac înaintea scrutinului și a respins informațiile privind divergențe între guvern și armată.

„Rapoartele privind dezacordurile dintre politic şi armată pe tema Iranului sunt complet nefondate şi false. Afirm în mod categoric că nu a existat nicio intenţie din partea Israelului de a iniţia un atac împotriva Iranului înainte de alegeri”, a declarat acesta.

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Gadi Eisenkot,: „Nici măcar să nu încerce”

Gadi Eisenkot, principalul rival al lui Netanyahu, a avertizat că securitatea națională nu trebuie folosită în competiția electorală.

„Nici măcar să nu încerce să pună interesele politice deasupra securităţii statului”, a transmis Eisenkot, acuzându-l pe premier că încearcă să instrumentalizeze armata în „campania lui pentru supravieţuire”.

Liderul opoziției, despre Netanyahu: „A pierdut pedalele”

Și liderul opoziției, Yair Lapid, a reacționat după informațiile difuzate de Canal 12, afirmând că Benjamin Netanyahu „a pierdut pedalele”.

În ultimele săptămâni, premierul israelian și-a intensificat mesajele la adresa Teheranului. Miercuri, el a declarat că „răsturnarea” regimului iranian reprezintă singura soluție pentru eliminarea amenințării reprezentate de Republica Islamică.

Disputa izbucnită pe tema Iranului domină ultimele ore de campanie electorală și evidențiază una dintre principalele linii de conflict dintre Benjamin Netanyahu și adversarii săi, într-un scrutin care se anunță decisiv pentru viitorul politic al Israelului.