Soluția celor două state rămâne singura cale spre încheierea conflictului israeliano-palestinian, susține fostul premier Ehud Olmert

Fostul premier israelian Ehud Olmert spune că o soluție cuprinzătoare a conflictului cu palestinienii este posibilă doar prin crearea unui stat palestinian independent, alături de Israel. El recunoaște însă că ideea și-a pierdut sprijinul public după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 și condiționează relansarea ei de o schimbare a politicii israeliene, de o poziție clară a palestinienilor împotriva extremismului și de implicarea SUA, a Europei și a Arabiei Saudite.

Fostul premier israelian Ehud Olmert Foto: EPA/EFE

Într-un interviu acordat la Atena lui Faisal J. Abbas, editor-șef Arab News, în podcastul „Arab Views”, Olmert, care a condus Israelul între 2006 și 2009, spune că o soluție cuprinzătoare este posibilă doar dacă palestinienii își pot exercita dreptul la autodeterminare printr-un stat independent și suveran, alături de Israel.

Întrebat de jurnalistul de la „Arab Views” dacă ideea mai are șanse, a răspuns: „Este pe masa mea” . Olmert nu mai deține nicio funcție publică, dar spune că vocea lui „se face încă auzită” în dezbaterea din Israel.

În 2008, Olmert le-a oferit palestinienilor un stat pe aproape tot teritoriul ocupat în 1967. Oferta nu a fost niciodată semnată. Câteva luni mai târziu, nu mai era la putere. Peste ani, a ajuns la închisoare pentru corupție. Astăzi, Ehud Olmert este unul dintre cei mai aprigi critici ai lui Benjamin Netanyahu și una dintre puținele voci israeliene care mai pun pe masă soluția celor două state.

Un sprijin public în scădere abruptă

Olmert recunoaște că opinia publică israeliană este departe de această viziune. Un sondaj Gallup publicat în octombrie 2026, citat în interviu, arată că 65% dintre israelieni se opun soluției celor două state, o răsturnare aproape completă față de un sondaj similar din 2012.

Fostul premier spune că nu este surprins și că s-ar fi așteptat chiar la un procent mai mare. Explică opoziția prin reacția „firească” a majorității israelienilor la atacul din 7 octombrie, în care au fost uciși circa 1.200 de oameni, majoritatea civili.

El afirmă că foști aliați politici, care îi împărtășeau ideile, i-au spus după atac că nu se mai pot baza pe cooperarea palestinienilor.

Olmert subliniază că nu minimalizează nici costul războiului din Gaza, în care, potrivit cifrelor citate de el, au fost uciși aproximativ 75.000 de palestinieni. Spune că a criticat modul în care a acționat Israelul și că au existat crime de război, pe care le consideră însă distincte de genocid. Respinge termenul „genocid”, argumentând că guvernul israelian nu a avut o politică în acest sens, și consideră o greșeală mandatele de arestare emise de Curtea Penală Internațională pentru premierul Benjamin Netanyahu și pentru fostul ministru al apărării Yoav Gallant.

Condițiile unei relansări

Potrivit lui Olmert, relansarea ideii depinde de mai mulți factori. Primul este schimbarea politicii israeliene. El îl critică dur pe Netanyahu și spune că ministrii de extremă dreaptă Itamar Ben-Gvir și Bezalel Smotrich trebuie să iasă din guvern, iar retorica Israelului să se schimbe radical. „Să fie diferit cu 180 de grade”, a spus el.

Olmert spune că Netanyahu trebuie să plece, pentru că a trădat adevăratele interese ale statului Israel. „A crezut că poate cumpăra Hamasul, ignorând Autoritatea Palestiniană. N-a vrut să negocieze cu Abu Mazen, cu dr. Abbas, pentru că singura bază posibilă pentru negocieri cu dr. Abbas sunt concesiile reciproce. Iar din partea israeliană, concesii reciproce înseamnă retrageri din teritorii. Și el nu a vrut să negocieze asta. Așa că s-a întors spre Hamas, ignorându-l pe Mahmoud Abbas, sperând că poate cumpăra Hamasul oferindu-i locuri de muncă în Israel și sprijin financiar din partea Qatarului.

Și a contribuit la intrarea a sute de milioane de dolari în numerar, bani lichizi, în valize, pentru Yahya Sinwar, din Qatar. Nu e nevoie să vă reamintesc că în 2011 l-a eliberat pe Yahya Sinwar și pe alți 1.100 de ucigași ai Hamasului din închisorile israeliene, în schimbul înțelegerii pentru Shalit. Un singur soldat israelian răpit a fost eliberat în schimbul a 1.100 de ucigași ai Hamasului, iar printre ei se afla Yahya Sinwar. Netanyahu l-a făcut, de unul singur, pe Yahya Sinwar, arhiduşmanul statului Israel, liderul Hamasului și i-a dat Gaza ca să-și exercite anarhia criminală împotriva Israelului“, a mai spus fostul premier isrelian.

Al doilea factor îi privește pe palestinieni. Olmert afirmă că ei trebuie să se pronunțe clar împotriva Hamas, a Jihadului Islamic și a altor grupări radicale și să recunoască „explicit, public” dreptul Israelului de a exista ca stat evreiesc.

Al treilea factor ține de actorii externi. Olmert amintește rolul Statelor Unite, care, spune el, vor avea peste doi ani un alt președinte decât Donald Trump, precum și cel al Europei. Mai indică o singură persoană care ar putea face diferența: prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman.

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Riadul a transmis în repetate rânduri că normalizarea relațiilor cu Israelul depinde de existența unei căi ireversibile spre un stat palestinian, în baza planului arab de pace lansat în urmă cu peste două decenii.

Ce ar trebui să se întâmple în Gaza

Olmert propune ca Egiptul să conducă o forță de stabilizare, parte a planului în 20 de puncte al președintelui american, care ar urma să dezarmeze Hamas și să preia controlul securității în Fâșia Gaza. Din ea ar trebui să facă parte palestinieni, iordanieni, emiratezi, bahrainieni și, posibil, saudiți, iar în opinia lui și forțe europene, după modelul celor desfășurate în sudul Libanului după 2006.

Fostul premier spune că ulterior Gaza ar trebui administrată de tehnocrați, iar cei aproximativ două milioane de locuitori, mulți dintre ei fără locuințe, ar trebui să beneficieze de reconstrucție.

Violența coloniștilor din Cisiordania

Olmert avertizează că violența coloniștilor israelieni din Cisiordania afectează perspectivele păcii. El susține că atacurile zilnice asupra palestinienilor fac parte dintr-un efort organizat de a-i alunga din teritorii și de a pregăti anexarea lor. Le numește „o crimă cumplită, un pogrom prin natura ei”, precizând că nu le compară cu Holocaustul.

Netanyahu a minimalizat anterior fenomenul, vorbind la Adunarea Generală a ONU despre câteva zeci de tineri care aruncă pietre și ard măslini, iar pe cei care gândesc altfel i-a descris ca fiind radicalizați. Olmert spune că a fost „radicalizat” de mult timp și că peste Cisiordania se află mii de israelieni, inclusiv foști generali și foști șefi ai serviciilor de securitate, care merg zilnic să-i protejeze pe palestinieni.

Oferta din 2008

Olmert amintește că în 2008 i-a propus președintelui palestinian Mahmoud Abbas un stat pe baza liniilor din 1967, cu schimburi de teritorii, inclusiv împărțirea Ierusalimului. Oferta nu a fost semnată niciodată.

Spune că propunerea a fost sinceră și invocă memoriile fostei secretare de stat americane Condoleezza Rice, „No Higher Honor”. Potrivit lui, Rice descrie o întâlnire din mai 2008, în care i-a prezentat planul și a fost atât de impresionată, încât i-a transmis președintelui George W. Bush că Olmert vrea cu adevărat pacea.

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Partea palestiniană a susținut că Olmert a refuzat să-i dea lui Abbas o copie a hărții, pentru a o putea verifica experții săi. Olmert spune că s-a temut ca Abbas să nu plece cu harta și să nu se mai întoarcă. Afirmă că i-a propus să revină a doua zi cu un expert, dar că președintele palestinian a invocat o deplasare la Amman. „Încă aștept”, a spus el, după aproape 18 ani.

Cine i-ar putea lua locul lui Abbas

Olmert spune că în Israel și în regiune se pune tot mai des întrebarea cine i-ar putea conduce pe palestinienii după Mahmoud Abbas care are 90 de ani. Fostul premier nu a indicat un succesor, dar a vorbit despre apariția unor forțe de opoziție față de partidul liderului palestinian.

Interviul a avut loc după ce Abbas a anunțat amânarea alegerilor palestiniene, programate pentru acest an, invocând obstacole create de Israel. Olmert a respins explicația: „Este o scuză”, a spus el, precizând că i-ar fi convenit Israelului ca scrutinul să aibă loc liber și corect.

Potrivit lui, adevăratul motiv este teama lui Abbas că susținătorii săi ar putea pierde alegerile într-un scrutin democratic în fața noilor grupări de opoziție.

Olmert a spus că știe de cel puțin două astfel de forțe, deși nu discută cu persoanele implicate și nu cunoaște detaliile. Una ar fi apropiată de Mohammed Dahlan, fost comandant al securității palestiniene, aflat în opoziție cu Abbas. Cealaltă ar fi legată de Samer Sinijlawi, lider civic din Ierusalimul de Est. Fostul premier îi consideră pe ambii „lideri politici absolut legitimi și credibili pentru palestinieni”.

Olmert condiționează o eventuală relansare a negocierilor de apariția unei conduceri palestiniene care să recunoască public dreptul Israelului de a exista și să se delimiteze de Hamas.