Brest - CSM, precedat de un coșmar pentru românce: Neagu și colegele ei au trăit un calvar, descris pe Facebook

CSM București va întâlni, astăzi, Brest în deplasare, de la ora 17.00 (Digi Sport 2, Prima Sport) într-o partidă din etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor. Tot astăzi, însă de la ora 15.00 (Digi Sport 2, Prima Sport), campioana Rapid dă de o altă formație din Hexagon, Metz, pe teren propriu. Dintre cele două formații românești, CSM a fost făcută KO înainte de meci!

Vlad Enăchescu, managerul general al „tigroaicelor“, a scris pe pagina sa de Facebook despre călătoria de coșmar a echipei în Franța. În mod normal, CSM ar fi trebuit să pornească la drum, vineri, să facă un antrenament sâmbătă și să joace duminică.

Ce a ieșit însă? O debandadă totală cauzată, în primul rând, de o grevă a controlorilor de trafic aerian din Franța. Drept urmare, în loc să plece vineri, CSM a prins un zbor spre Paris, abia sâmbătă, la ora 16.30. Coșmarul a continuat însă, odată ce Neagu și colegele ei au ajuns la Paris.

Aici, pe scurt, au fost probleme cu autocarul care a dus vicecampioana României la Brest. Acesta a făcut și o pană pe drum! Astfel, CSM București a ajuns la destinație și s-a cazat la hotel, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora locală 05.30! Cu doar 12 ore înainte de meci.

Ce a scris Vlad Enăchescu pe Facebook?

*CSM București trebuia să plece spre Franța în ziua de vineri, să se odihnească, să facă antrenament sâmbătă și să joace duminică, primul meci dintr-o serie de 3, în 8 zile.

*Greva din Franța a anulat zborurile spre Brest, EHF și clubul gazdă au insistat să disputăm acest meci (deși nu aveam nicio vină pentru întârzieri, etc) și de aici a început calvarul. Am decolat de la București sâmbătă la 16:30 (practic cu 24 de ore înainte de meci) și am aterizat la Paris la 18:40, ora locală.

*Autocarul pus la dispoziție de gazde a fost blocat în trafic și nu a putut ajunge în timp la aeroportul parizian și astfel delegația a pornit la drum (distanța de 600 km) la ora 20:20, ora locală!! Fix la ora 22:00, după ce nu am străbătut mai mult de 50 de km, șoferii ne-au anunțat că trebuie să facă pauza impusă de regulamentele internaționale (noi cerusem să avem 2, tocmai pentru că ne doream un drum fără opriri). Și ca tacâmul să fie complet, în benzinăria care ne-a găzduit am mai aflat o veste: autocarul a făcut pană de cauciuc! Asta s-a tradus așa: încă o oră de stat pe marginea drumului.

*În total aproape 12 ore petrecute pe drum din momentul în care am aterizat la Paris și până am ajuns la hotelul din Brest. Și nu, nu a existat varianta tren (din păcate)…

*Sunt oare handbaliştii şi handbalistele nişte roboţi? Nu ar trebui oare ca federaţia europeană să le acorde mai mult respect - până la urmă ei sunt eroii, nu? Cum să îi ceri unui performer să apară în faţa publicului şi să îşi facă meseria onest după un drum de mai bine de 14 ore, dintre care cea mai mare parte într-un autocar?

*Iar după puţin somn şi o masă pe fugă să se prezinte la intonarea imnului Champions League! Cu tot respectul nu aşa se face performanţa!

*PS: da, inclusiv varianta unui charter a fost luată în calcul, de noi, dar şi de EHF, doar că preţurile erau uriaşe, iar într-un dintre variante oricum prevedea pierderea unei nopţi… ceea ce nu putea fi o decizie corectă.