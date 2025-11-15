Bosnia - România începe cu un scandal uriaș. Gazdele cer ca fanii tricolorilor să primească interzis pe stadion

România are alocate 600 de locuri pentru fanii tricolorilor la meciul de la Zenica, la partida împotriva naționalei din Bosnia și Herțegovina din preliminariile CM 2026, care va începe la 21.45. Însă acestea riscă să rămână goale, după ce ultrașii români au făcut o oprire controversată la Belgrad, unde l-au omagiat pe Ratko Mladić, fostul comandant al armatei sârbo-bosniace, condamnat definitiv pentru genocid și crime împotriva umanității.

„Interziceți românii pe stadion!”, au titrat ziarele din Bosnia în cursul acestei seri, după ce suporterii tricolorilor au afișat un banner, alături de frații lor sârbi. „Mladic erou european, reducând pe musulmani la zero”, este inscripția care a stârnit furie la Sarajevo.

Presa din Bosnia preia și mesajele transmise pe rețelele sociale de gruparea „Uniți sub Tricolor”, care s-a oprit în fața unei biserici din Belgrad, alături de sârbi. „Orthodox Brothers! În drumul nostru spre Zenica pentru a susține naționala, i-am vizitat pe frații noștri sârbi pentru a transmite un mesaj comun, prin care vrem sa tragem un semnal de alarmă. Europa creștină a fost apărată și sângele voievozilor noștri timp de secole și nu vom accepta să ne pierdem identitatea europeană creștină. Trăiască Serbia! Trăiască România!”, a fost mesajul postat de „Uniți sub tricolor” pe pagina de Facebook.

Ratko Mladić a comanadat genocidul de la Srebrenica

Gestul românilor este văzut de bosniaci drept o provocare și un mesaj politic și naționalist, populația majoritară în această țară fiind de origine musulmană. „Este clar că, și înainte de meciul din această seară, românii au început cu provocări dure”, au scris jurnaliștii din țara adversarei noastre de astăzi, care au solicitat ca Federația de Fotbal a Bosniei și Herțegovinei să sesizeze UEFA și FIFA și să interzică accesul românilor pe stadionul din Zenica.

Numele lui Ratko Mladić este legat de masacrul de la Srebrenica, unde peste 8.000 de bărbați și băieți bosniaci musulmani au fost executați în iulie 1995. Fostul general a fost responsabil și pentru asediul orașului Sarajevo, care a provocat moartea a mii de civili.