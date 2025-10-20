România, cu gândul la Mondial: urmează testul de foc cu Bosnia. Prețul biletelor

Naționala României are meci crucial în drumul spre Mondialul din 2026. Bosnia și Herțegovina – România se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, ora 21:45 (ora României), pe stadionul „Bilino Polje” din Zenica.

Suporterii care vor să îi susțină pe „tricolori” în deplasare își pot cumpăra biletele începând de marți, 21 octombrie, exclusiv online, de pe platforma bilete.frf.ro și până pe 7 noiembrie, la ora 17:00, sau mai devreme dacă biletele se epuizează.

Prețul unui bilet este de 80 de lei (15 euro), iar suporterii români vor avea la dispoziție 550 de locuri în Peluza Sud, alocate în aceleași sectoare ca la precedentul meci de la Zenica, din iunie 2022.

FRF, mesaj pentru suporterii ”tricolori”

Federația Română de Fotbal le recomandă suporterilor să evite orice conflict și să adopte un comportament responsabil pe toată durata partidei, iar asta dat fiind faptului că sectorul destinat fanilor români este situat în imediata apropiere a galeriei Bosniei și Herțegovinei.

”Sâmbătă, 15 noiembrie, ora 21:45, ora României, tricolorii vor întâlni Bosnia și Herțegovina, la Zenica, pe stadionul „Bilino Polje”, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Biletele pentru acest joc rezervate suporterilor români vor fi disponibile online începând de marți, 21 octombrie”, este comunicatul transmis de Federația Română de Fotbal pe pagina oficială de Facebook.