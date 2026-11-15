Singurul scenariu în care Gheorghe Hagi ar renunța la postul de selecționer: „Atunci o să merg acasă!”

Tricolorii lui Hagi au început foarte slab campania din Liga Națiunilor, pierzând primele patru meciuri: 1-2 și 0-1 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia.

Gheorghe Hagi Foto: FRF

Totuși, echipa și-a revenit sâmbătă seara și a câștigat pe Arena Națională cu 2-1 în fața Poloniei, echipa în care joacă celebrul Robert Lewandowski.

După meci, la conferința de presă, Gică Hagi a fost întrebat dacă s-a gândit să plece de la echipa națională după cele patru înfrângeri. Selecționerul României a spus că nu s-a gândit să renunțe, dar și-a pus problema că șefii Federației Române de Fotbal ar putea decide să îl schimbe.

„Nu m-am gândit la demisie. Încă mai am... Când îmi va dispărea încrederea în jucători... Echipa României încă are potențial. Îmi era doar teamă, cu toate că am curaj, că totul depinde de ce gândesc cei de la Federație. Nu depindea de mine. Pentru că noțiunea de antrenor în România e egală cu zero. Vorbesc de respect. Noi, antrenorii, avem o mare responsabilitate tehnică. Trebuie să avem responsabilitatea să creăm lucruri foarte bune. În România, noțiunea de antrenor e foarte dură. Nu știu cât de mult e respectată.

Așa e clar că exista acel ceva... Nu știam ce se gândește, ce vor cei de sus. Pentru mine, totul înseamnă muncă! Când simt că acest drum nu e posibil, atunci o să merg acasă. Am această putere de a mă evalua! Strategia mea e să devin cel mai bun. Nu sunt. Încerc să devin cel mai bun. Când văd că acest drum nu e, vă salut și mă duc acasă. Am acest grad de a mă evalua. De ce spun asta? Pentru că există și această alternativă. Se poate întâmpla într-o bună zi. Încerc să o amân cât mai mult!”, a declarat Gică Hagi la conferința de presă, citat de GSP.