Ion Țiriac s-a dus special la Madrid. Alături de „greul” Formulei 1, l-a urmărit la lucru pe noul star al tenisului

Ion Țiriac (86 de ani) a asistat astăzi, din lojă, la meciul pe care liderul mondial din tenis, Jannik Sinner (24 de ani), l-a disputat contra spaniolului Rafael Jódar (19 ani, 42 ATP), la competiția pe zgură găzduită de capitala Spaniei. La turneul ATP 1.000 de la Madrid, Sinner a câștigat în minimum de seturi, scor 6-2, 7-6 (0), și este în semifinale.

Magnatul român a stat umăr la umăr lângă lângă omul de afaceri britanic Bernie Ecclestone (95 de ani), cel care a schimbat istoria Formulei 1. În preajma lor s-au aflat foste și actuale staruri de la echipa de fotbal Real Madrid, precum Raul Gonzalez, Thibaut Courtois sau Jude Bellingham.

„Țiri” a venit special la Madrid ca să vadă pe viu la lucru noua stea a tenisulul planetar, spaniolul Rafael Jódar.

Ultimul jucător din circuit manageriat de Țiriac a fost francezul Lucas Pouille, cu care însă n-a avut prea mult noroc. Înaintea lui, a coordonat cariera unor nume precum Guillermo Vilas, Henri Leconte, Boris Becker, Goran Ivanisevic, frații Marat și Dinara Safin sau Gael Monfils.

Turneul ATP 1.000 de la Madrid i-a aparținut până de curând lui Ion Țiriac, care l-a vândut însă, în pofita rugăminților primite de la fiica sa. „Ioana a zis: «Să nu cumva să vinzi Madridul. Ăla este eritajul nostru, trebuie să-l ținem!». Din cauza politicii l-am vândut”, a recunoscut Țiriac.