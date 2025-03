Bernie Ecclestone, fostul patron Formula 1, și-a vândut colecția impresionantă de mașini. Cine le-a cumpărat

Bernie Ecclestone, fostul patron al Formulei 1, a declarat la finalul lui 2024 că-și va vinde colecția impresionantă de 69 de mașini, în care se regăsesc Ferrari-uri cu care au concurat campionii mondiali de F1.

Colecția lui Ecclestone a fost vândută fiului fondatorului Red Bull, Dietrich Mateschitz, care a promis să facă această colecţie accesibilă publicului, scrie News.ro.

Deși suma nu a fost dezvăluită, vânzătorul Tom Hartley Jnr a declarat pentru BBC Sport că a fost „cea mai mare tranzacţie încheiată vreodată în lumea colecţionarilor de maşini".

S-a vehiculat că această colecţie valora aproximativ 500 de milioane de lire sterline.

„S-au dus la o casă bună, ceea ce mă interesa cu adevărat să mă asigur. Le vor prezenta undeva, într-un muzeu, astfel încât oamenii să se poată uita la ele pentru o schimbare care nu s-a mai întâmplat până acum.

Sunt mai mult decât fericit că acolo au ajuns. Nu le-aş fi vândut [doar] oricui dacă nu aş fi ştiut unde vor ajunge. Vor construi ceva de genul unui muzeu şi acolo vor fi”, a declarat Ecclestone.

De asemenea, Mateschitz a declarat că este mulțumit că fostul patron al Formula 1 are încredere în acesta.

„Sunt foarte mulţumit că Bernie are încredere în mine pentru a avea grijă de această colecţie de importanţă istorică. Ea va fi conservată cu grijă, extinsă de-a lungul anilor, iar în viitorul apropiat va fi accesibilă publicului într-un loc adecvat”, a mărturisit moștenitorul afacerii Red Bull.

Potrivit CNN, Ecclestone a fost condamnat la 17 luni de închisoare cu suspendare și a fost suspendat doi ani din orice poziție de conducere. De asemenea, trebuie să plătească și o amendă de 830 de milioane de dolari.

Acesta a participat la câteva curse în anii 1950, după care a devenit managerul piloților Stuart Lewis-Evans și Jochen Rindt. Ambii șoferi au murit în timpul competiției.

Ecclestone a cumpărat echipa de Formula 1 Brabham în 1971, unde i-a adus pe Lauda și Nelson Piquet, înainte de a duce sportul în epoca modernă când a devenit CEO al Formula One Group în 1987, fondând o nouă companie - Formula One Promoters Association, cunoscută mai târziu sub numele de Formula One Management - pentru a gestiona drepturile comerciale ale sportului.

Acesta a părărsit Formula 1 în 2017 cânt Liberty Media a preluat acest sport.