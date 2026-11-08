Disputat la Istanbul, meciul de box dintre Umut Camkiran și Mourad Aliev (31 de ani) a iscat un scandal de neimaginat. Spectatorii au pătruns lângă ring, iar boxerul francez a fost scos de acolo în timp ce se aruncau scaune.

Arbitrul disputei n-a mai apucat să indice cine este învingător la finalul celor douăsprezece reprize disputate pentru titlul WBC Silver la categoria grea. Mourad Aliev și Umut Camkiran au terminat confruntarea în picioare. Francezul a considerat că victoria îi aparține și, dincolo de bucuria exprimată, a făcut și un gest provocator, cu conotații sexuale.

Confruntarea a fost echilibrată, cei doi pugliști terminând meciul în picioare Foto: Captura video

Spectatorii turci au văzut și au reacționat imediat. Gestul l-a înfuriat și pe Umut Camkiran, care, potrivit site-ului cotidianului „LEquipe”, l-a lovit. S-a iscat o învălmășală, iar situația a scăpat complet de sub control. Zeci de oameni au năvălit în ring, copleșind rapid forțele de ordine. Aliev a fost lovit de mai multe ori, atât în ​​interiorul ringului, cât și prin corzile acestuia.

Vizibil amețit, Mourad Aliev a fost evacuat, însă nici în acele momente personalul de securitate nu a reușit să-l protejeze. „În timp ce se îndrepta spre tunel, sportivul care a participat la Jocurile Olimpice din 2020 a devenit ținta unor scaune aruncate prin aer. Deși inițial s-a clătinat, a reușit în cele din urmă să ajungă la ieșire, începând să alerge”, a scris „LEquipe”.

De origine azeră și născut la Moscova, în Rusia, în 31 iulie 1995, Mourad Aliev a fost atras spre sportul cu mănuși de tatăl lui, care a fost boxer amator. Părintele lui a ajuns în Franța ca refugiat politic, stabilindu-se la Ronchin. Mourad Aliev a obținut cetățenia franceză după împlinirea vârstei de 18 ani. Ulterior, s-a alăturat INSEP (Institutul Național pentru Sport, Expertiză și Performanță) și a concurat pe plan internațional pentru Franța pentru prima dată la Jocurile Europene din 2019, desfășurate la Minsk, unde a câștigat medalia de argint la categoria supergrea.

După ce a câștigat turneul de calificare pentru Jocurile Olimpice din 2020, sportivul supranumit „Lupul Alb” și-a asigurat o poziție de cap de serie pentru turneul olimpic. În optimile de finală, francezul, care luptă din gardă inversă, l-a învins pe tadjikul Siyovush Zukhurov. În sferturile de finală, Mourad Aliev a fost eliminat de britanicul Frazer Clarke, în urma unei descalificări controversate dictate de arbitru din cauza unor lovituri accidentale cu capul. Ulterior, s-a recunoscut că s-a comis o eroare, însă decizia nu a mai putut fi anulată. Calificând hotărârea drept „un jaf”, boxerul din Hexagon a ales să rămână în ring timp de 45 de minute după încheierea meciului, ca formă de protest.