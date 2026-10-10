România are patru sportivi în finalele Campionatului European de box U17

Patru pugiliști români vor lupta pentru medaliile de aur la Campionatul European de box sub 17 ani de la Budva (Muntenegru). Au reușit să se impună în semifinale Cristi Cașu, Alexandru Butan, Alessia Onofraș și Andreea Soare.

Cristi Cașu și Alexandru Butan vor lupta pentru „aur” la CE U17 Foto: Federația Română de Box

În limitele categoriei 46 kg, Cristi Cașu l-a învins, la puncte (4-1), pe englezul Noah Worth. În finală acesta îl va înfrunta pe azerul Hasrat Mamadov.

La cat. 50 kg, Alexandru Butan s-a impus la puncte (4-1) în fața rusului Stepan Demianov. În disputa pentru „aur”, acesta va boxa cu armeanul Hakob Șarbatian.

La cat. 63 kg, Alessia Onofraș a trecut la puncte (5-0) de turcoaica Sudenur Yalgettekin (5-0), urmând să o întâlnească în ultimul act pe grecoaica Dimitra Karpozilou.

Andreea Soare a câștigat cu 5-0 confruntarea din semifinalele cat. 80 kg cu poloneza Amelia Stepien, iar în finală va primi replica ucrainencei Diana Polișciuk.

Alessia Onofraș și Andreea Soare vor boxa în finalele CE sub 17 ani Foto: Federația Română de Box

Finalele se vor disputa duminică, 11 octombrie.

Alte două românce prezente în semifinale au rămas cu medaliile de bronz. și .

La categoria 46 kg, Daniela Ionică a pierdut prin RSC (Referee Stops Contest / Arbitrul a oprit meciul), în prima repriză a meciului cu englezoaica Summer Grigg. La 75 kg, Andreia Militaru a fost învinsă prin RSC, în prima repriză, de turcoaica Masal Ece Buruk.