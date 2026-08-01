România, 4 medalii la CE de canotaj. S-a luat „aur” la dublu rame, fete și băieți

România a cucerit patru medalii în prima zi a finalelor Campionatului European de canotaj de la Varese (Italia). Două au fost de aur, una de argint şi una de bronz. Mâine se vor desfășura finalele la 8+1.

Titlurile continentale au fost câștigat în proba de dublu rame. La feminin, Adriana Adam şi Simona Radiş s-au impus în 6 minute, 49 de secunde, 4 sutimi, ceea ce reprezintă un nou record european. Podiumul a fost completat de Cehia (6:56,11) şi Italia (6:57,29_.

În proba similară masculină, Ștefan Constantin Berariu şi Florin Sorin Lehaci au terminat pe locul 1 în 6 minute, 15 secunde și 62 de sutimi. Lituania (6:18,29) s-a clasat pe locul 2, iar Italia a fost pe 3 (6:18,78).

Alcătuit din Cosmin Iulian Pleşescu, Leontin Nuţescu, Andrei Vatamaniuc și Ciprian Tudosă, echipajul masculin de patru rame a obținut „argintul”, în 5:44,13, fiind devansat de Marea Britanie (5:43,38).

La patru vâsle feminin, România (Mariana-Laura Dumitru, Emanuela-Ioana Ciotău, Andrada-Maria Moroșanu, Iulia-Liliana Bălăucă) a obținut medalia de bronz (6:14,40), deşi a dominat trei sferturi din cursă. Pe primele locuri s-au clasat Elveţia (6:12,17) şi Germania (6:12,85).

Alte trei echipaje n-au izbutit să urce pe podium, două dintre acestea ratând „bronzul” pentru sutimi de secundă.

La dublu vâsle masculin, Andrei Lungu şi Marian Florian Enache au ocupat locul 4 (6:10,56). Victoria a revenit Serbiei (6:04,45), urmată de Spania (6:06,22) şi Croația (6:08,35).

La patru rame feminin, România (Manuela-Gabriela Lungu, Gabriela Tivodariu, Alexandra Ungureanu, Roxana Anghel) a terminat pe locul 4 (6:25,52), la 26 de secunde de locul 3. Marea Britanie a câștigat titlul continental (6:23,03), urmată de Germania (6:24,65) şi Rusia (6:25,26).

La patru vâsle masculin, România (Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Florin Bogdan Horodişteanu, Andrei Sebastian Cornea, Ioan Prundeanu) a fost tot pe 4 (5:40,64), la doar 24 de sutimi de secundă de „bronz”. Germania a câştigat cursa (5:37,21), urmată de Polonia (5:38,24) şi Croaţia (5:40,40).

Tot în reuniunea de astăzi, Mihai Chiruţă s-a calificat în finala probei de schif simplu masculin, după ce a câştigat semifinala a doua (6:46,30). Campioană mondială Under 23, Bianca Ifteni a ocupat locul 5 (7:32,76) în a doua semifinală, urmând să evolueze în Finala B.

Competiția se va încheia mâine, când sunt programate și finalele în probele de 8+1 (feminin și masculin). Luna aceasta se va desfășura și Campionatul Mondial în Olanda.