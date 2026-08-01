 România, 4 medalii la CE de canotaj. S-a luat „aur” la dublu rame, fete și băieți | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 1 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

România, 4 medalii la CE de canotaj. S-a luat „aur” la dublu rame, fete și băieți

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

România a cucerit patru medalii în prima zi a finalelor Campionatului European de canotaj de la Varese (Italia). Două au fost de aur, una de argint şi una de bronz. Mâine se vor desfășura finalele la 8+1.

Adriana Adam şi Simona Radiş au cucerit „aurul” la dublu rame (Foto: FR de Canotaj)
Adriana Adam şi Simona Radiş au cucerit „aurul” la dublu rame (Foto: FR de Canotaj)

Titlurile continentale au fost câștigat în proba de dublu rame. La feminin, Adriana Adam şi Simona Radiş s-au impus în 6 minute, 49 de secunde, 4 sutimi, ceea ce reprezintă un nou record european. Podiumul a fost completat de Cehia (6:56,11) şi Italia (6:57,29_.

În proba similară masculină, Ștefan Constantin Berariu şi Florin Sorin Lehaci au terminat pe locul 1 în 6 minute, 15 secunde și 62 de sutimi. Lituania (6:18,29) s-a clasat pe locul 2, iar Italia a fost pe 3 (6:18,78).

Ştefan Berariu şi Florin Lehaci au cucerit „aurul” la dublu rame (Foto: FR de Canotaj)
Ştefan Berariu şi Florin Lehaci au cucerit „aurul” la dublu rame (Foto: FR de Canotaj)

Alcătuit din Cosmin Iulian Pleşescu, Leontin Nuţescu, Andrei Vatamaniuc și Ciprian Tudosă, echipajul masculin de patru rame a obținut „argintul”, în 5:44,13, fiind devansat de Marea Britanie (5:43,38).

La patru vâsle feminin, România (Mariana-Laura Dumitru, Emanuela-Ioana Ciotău, Andrada-Maria Moroșanu, Iulia-Liliana Bălăucă) a obținut medalia de bronz (6:14,40), deşi a dominat trei sferturi din cursă. Pe primele locuri s-au clasat Elveţia (6:12,17) şi Germania (6:12,85).

Alte trei echipaje n-au izbutit să urce pe podium, două dintre acestea ratând „bronzul” pentru sutimi de secundă.

La dublu vâsle masculin, Andrei Lungu şi Marian Florian Enache au ocupat locul 4 (6:10,56). Victoria a revenit Serbiei (6:04,45), urmată de Spania (6:06,22) şi Croația (6:08,35).

La patru rame feminin, România (Manuela-Gabriela Lungu, Gabriela Tivodariu, Alexandra Ungureanu, Roxana Anghel) a terminat pe locul 4 (6:25,52), la 26 de secunde de locul 3. Marea Britanie a câștigat titlul continental (6:23,03), urmată de Germania (6:24,65) şi Rusia (6:25,26).

La patru vâsle masculin, România (Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Florin Bogdan Horodişteanu, Andrei Sebastian Cornea, Ioan Prundeanu) a fost tot pe 4 (5:40,64), la doar 24 de sutimi de secundă de „bronz”. Germania a câştigat cursa (5:37,21), urmată de Polonia (5:38,24) şi Croaţia (5:40,40).

Tot în reuniunea de astăzi, Mihai Chiruţă s-a calificat în finala probei de schif simplu masculin, după ce a câştigat semifinala a doua (6:46,30). Campioană mondială Under 23, Bianca Ifteni a ocupat locul 5 (7:32,76) în a doua semifinală, urmând să evolueze în Finala B.

Competiția se va încheia mâine, când sunt programate și finalele în probele de 8+1 (feminin și masculin). Luna aceasta se va desfășura și Campionatul Mondial în Olanda.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Traian Băsescu, despre criza energetică: „Este un caz penal. Am ajuns aici cu niște panarame de miniștri”
digi24.ro
image
Al doilea oraș din România care anunță măsuri din cauza alertei energetice. Apel către cetățeni
stirileprotv.ro
image
Câți ani are, de fapt, Mugur ISĂRESCU. Mulți au rămas surprinși! E pensionar de peste un deceniu, dar conduce în continuare BNR
gandul.ro
image
Haos la granița Spaniei cu Marocul. Zeci de mii de migranți s-au întors voluntar
mediafax.ro
image
Primele imagini cu Dacia Hipster, mașina viitorului. Cum arată modelul electric care va putea fi condus de la vârsta de 16 ani
fanatik.ro
image
Investiție românească de peste 60 de milioane de euro pe Lacul Garda, din Italia. Frații Pavăl redeschid în 2027 un hotel istoric sub brandul Hilton
libertatea.ro
image
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
digi24.ro
image
Distracție la plajă! Cum a apărut Georgina Rodriguez înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
gsp.ro
image
"Monstruozitate": a divorțat de soție și s-a însurat cu nepoata ei, cu 22 de ani mai tânără!
digisport.ro
image
Gwyneth Paltrow și-a făcut cont de TikTok la 53 de ani. Primul videoclip al actriței face furori
click.ro
image
Niște turiști cazați la un hotel de 4 stele din Constanța au plecat în cameră cu 2,6 kg de salam și cașcaval de la micul dejun
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Oraşele din România unde temperatura resimţită la ora 14 a fost de 41 de grade la umbră
observatornews.ro
image
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: 'Va fi doborât de fulger'
cancan.ro
image
Anunțul care schimbă totul pentru pensionari. Liber la creșterea pensiilor din 1 ianuarie 2027. Cu ce procent?
newsweek.ro
image
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
prosport.ro
image
6 țări în care autoritățile pot verifica telefonul la frontieră în anumite situații. Ce trebuie să știe călătorii
playtech.ro
image
100 de milioane de euro pentru Gică Hagi! Anunțul lui Giovanni Becali la 35 de ani de la transferul „Regelui” la Real Madrid
fanatik.ro
image
O familie și-a petrecut vacanța în aceeași stațiune de pe litoral de 30 ani. Un lucru l-a făcut diferit în fiecare vară
ziare.com
image
Fără milă! Cum a fost numit Darius Olaru în Belgia, după primele 70 de minute
digisport.ro
image
Gabriela Cristea și-a îngrijorat fanii după ultima apariție din vacanță: „Pune stop”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Ce frumoasă s-a făcut fiica Adrianei Iliescu la 21 de ani. Cu ce se ocupă și ce meserie urmează să aibă: Îmi place ceea ce o să fac
romaniatv.net
image
Cum arată Mario Mutu, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu, la 23 de ani. E de nerecunoscut!
mediaflux.ro
image
Imaginile cu noua Dacia au fost dezvăluite mai repede » Mașina poate fi condusă de la 16 ani
gsp.ro
image
INTERVIU | Marcela Rădulescu, fostă profesoară de Arte din Brașov, la 83 de ani: „Diferența dintre libertate și dictatură este de la cer la pământ. Tineretul trebuie să aibă grijă să nu se lase păcălit și dus pe un drum greșit”
actualitate.net
image
Fostă concurentă „Chefi la cuțite” a lansat trei preparate unice în România. Chef Laura Simona Crișan: „Cine a zis că burgerii sunt doar cu carne?”
actualitate.net
image
Un român și-a cumpărat casă în Japonia. Cât a plătit pentru factura la curent: „Cam ăsta este costul”
click.ro
image
Dana Nicolaescu, de nerecunoscut la 13 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Cum arată acum „văduva albă”
click.ro
image
3 zodii vor trece prin momente complicate în luna august. Vor avea de depășit cumpene la care nici nu s-ar fi gândit
click.ro
Regele Felipe și Regina Letizia în Palma de Mallorca, Foto Profimedia (2) jpg
Efectul Regina Letizia în vacanță. Toți îi admiră ținutele, iar multe dintre piesele sale sunt mai accesibile decât ai crede
okmagazine.ro
emperor trajan jpg
Cei cinci împărați „buni” ai Romei. Secolul în care Imperiul a ajuns la apogeu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce l-a uimit pe un vlogger american în România: „Unul dintre cele mai frumoase locuri din Europa”
image
Un român și-a cumpărat casă în Japonia. Cât a plătit pentru factura la curent: „Cam ăsta este costul”

OK! Magazine

image
Socrii băgăreți. Tensiuni la Palat din cauza părinților lui Kate Middleton: au o „influență enormă” asupra viitorilor regi

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?