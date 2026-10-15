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Barca a fost necruțătoare cu Dinamo în Liga Campionilor la handbal

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Echipa masculină de handbal CS Dinamo Bucureşti n-a reușit să facă față în meciul cu Barca, fiind învinsă clar (22-36), în Sala Polivalentă din Capitală, în etapa cu numărul 4 din Grupa E a Ligii Campionilor la handbal.

Dinamoviștii s-au blocat în fața Barcelonei, campioana en titre a Europei la handbal
Dinamoviștii s-au blocat în fața Barcelonei, campioana en titre a Europei la handbal Foto: Sportpictures

Deţinătoare a trofeului, gruparea catalană a dominat confruntarea, impunându-se acum mai clar decât a făcut-o în urmă cu o săptămână, acasă (atunci a fost 34-27).

Dinamo a suferit în atac, marcând numai 22 de goluri prin Andrei Buzle 4, Miguel Martins 4, Lan Grbic 3, Branko Vujovic 2, Mads Emil Bayer Lenbroch 2, Andrii Akimenko 2, Anderj Pergel 1, Pedro Enrique Veitia Valdes 1, Alex Pascual Garcia 1, Andraz Makuc 1 și Haniel Vinicius Inoue Langaro 1.

Pentru Barca au înscris Timothey Nguessan 6 goluri, Dika Mem 5, Ian Barrufet 5, Ludovic Fabregas 4, Daniel Fernandez 3, Janus Dadi Smarason 2, Jonathan Carlsbogard 2, Luis Frade 2, Petar Cikusa 2, Djordje Cikusa 1, Aleix Gomez 1, Sergey Hernandez (portar) 1, Oscar Grau Ibanez 1 și Seif Mohamed Yehia Elderaa 1.

În poarta campioanei României, Ionuţ Iancu a avut 7 intervenţii (21,21%), iar Samir Bellahcene a apărat 2 aruncări (22,22%). De partea cealaltă, portarul Sergey Hernandez a avut 16 intervenţii (42,11%).

În celălalt meci al grupei, Montpellier Handball (Franța) a pierdut (30-38) cu SAH - Aarhus (Danemarca).

Barca este pe primul loc al clasamentului în Grupa E, cu 8 puncte, urmată de SAH - Aarhus, 5 puncte, Montpellier Handball, 2 puncte, și Dinamo, 1 punct. Primele două clasate se califică în grupele principale, iar ultimele două vor continua în EHF European League.

Dinamo va juca în penultima etapă cu SAH - Aarhus, acasă, în 21 octombrie, la ora 19.45. În aceeași rundă, în 22 octombrie, Barca va primi vizita lui Montpellier (ora 21.45).

Daniel Stanciuc va juca în campionatul Danemarcei

În aceeași zi, CS Dinamo București a anunțat că Daniel Stanciuc (22 de ani) va evolua la formaţia daneză Nordsjælland Håndbold. „Înţelegând importanţa acestei oportunităţi pentru dezvoltarea sa profesională şi personală, clubul a ales să îi respecte dorinţa, considerând că această experienţă poate reprezenta un pas important în evoluţia sa ca handbalist. Daniel va rămâne sub contract cu CS Dinamo până la încheierea perioadei convenite între cele două părţi, conform termenilor agreaţi. Îţi mulţumim Daniel pentru implicare şi îţi dorim mult succes în această nouă etapă din cariera ta!”, a transmis gruparea din Capitală.

Daniel Stanciuc era component al echipei Dinamo din 2023
Daniel Stanciuc era component al echipei Dinamo din 2023 Foto: CS Dinamo București

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