Dinamo a dat-o-n bară la debutul în Liga Campionilor la handbal

Formația bucureșteană a fost învinsă de echipa portugheză Sporting Lisabona, cu scorul de 33-30 (15-15), miercuri seara, pe teren propriu, în Grupa A.

Campioana României a început bine și a condus cu 5-3, 6-4 și 7-5, dar l-a pierdut pe Robert Militaru (descalificat) și a încasat patru goluri consecutive (7-9). Scorul la pauză a fost egal, 15-15, iar în debutul reprizei secunde Dinamo a avut 17-15. Oaspeții au preluat controlul jocului, câștigând fără emoții, cu 33-30.

Pentru Dinamo au marcat Haniel Vinicius Inoue Langaro 5 goluri, Andrii Akimenko 5, Pedro Veitia Valdes 4, Tom Pelayo 4, Yoav Lumbroso 4, Ionuț Nistor Ioniță 2, Călin Dedu 2, Branko Vujovic 1, Frederik Ladefoged Blazejewicz 1, Nicușor Negru 1, Miklos Rosta 1.

Golurile oaspeților au fost reușite de Francisco Mota Costa 8, Orri Freyr Thorkelsson 7, Martim Mota Costa 7, Edney Silva Oliveira 2, Carlos Alvarez Dominguez 2, Natan Antonio Suarez Diaz 2, Salvador Martinho Rocha Nogueira Salvador 2, Jan Gurri Aregay 1, Mamadou Gassama Cissokho 1, Victor Romero Holguin 1.

În alt meci jucat miercuri, Aalborg Handbold a dispus de One Veszprem HC cu 32-28.

Joi vor avea loc partidele HBC Nantes - Fuchse Berlin și Industria Kielce - Kolstad Handball.

Dinamo va juca următorul meci pe 17 septembrie, la Trondheim, cu Kolstad Handball.