Articol publicitar

Interes record pentru Raiffeisen Bank Bucharest Marathon: cursa de Semimaraton este sold out iar cursa de Maraton înregistrează o crestere de 60%

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

RunInBucharest anunță că toate locurile pentru “cursa regină” și cursa de semimaraton ale Raiffeisen Bank Bucharest MARATHON au fost ocupate, cu mai mult de 10 zile înainte de data evenimentului. 

thumbnail Maraton 1080x1320 jpg

În acest context, este remarcabilă creșterea spectaculoasă, cu 60%, a numărului de participanți înscriși la cursa de maraton, comparativ cu edițiile precedente, semn al unei comunități de alergători tot mai active, pregătite pentru provocări majore.

Aceste evoluții consolidează atât statutul de cel mai important eveniment de alergare stradală din România, cât și pe cel al Bucureștiului, ca destinație de turism sportiv preferată de un număr tot mai mare de alergători din toată lumea.

„Faptul că semimaratonul este sold out și că avem o creștere consistentă la maraton ne arată nu doar entuziasmul publicului, ci și maturizarea alergării de șosea în România. Raiffeisen Bank Bucharest Marathon rămâne un reper în calendarul sportiv național și internațional.” a declarat Valeria Von Groningen, președinte RunInBucharest.

Raiffesen Bank Bucharest Marathon aniversează anul acesta a 18-a ediție, mii de alergători, din peste 50 de țări, fiind asteptați să ia startul pe străzile Bucureștiului, într-un eveniment care îmbină competiția, incluziunea și celebrarea unui stil de viață activ.

Cu un traseu care parcurge puncte-cheie ale Bucureștiului – Piața Constituției, Soseaua Kiseleff, Bulevardul Regina Elisabeta, Parcul Cismigiu, Calea Victoriei, Bulevardul Unirii și alte zone emblematice – evenimentul oferă participanților nu doar o competiție, ci și o experiență culturală și urbană autentică.

Sâmbătă, 11 octombrie vor avea loc cursele 10 km Individual Vodafone și Cursa Populară EY România (2,5 km).

Duminică, 12 octombrie este dedicată curselor: cursa 42 km Raiffeisen Bank, Cursa 21 km Autonom, Cursa Ștafetă E.ON Energie România.

RunInBucharest, organizatorul evenimentului, anunță câteva informații importante pentru toți participanții:

•             Sunt așteptați 12.000 de alergători la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon;

•             Înscrierile online sunt deschise până marți, 07 octombrie, în limita locurilor disponibile;

•             Kiturile de concurs pot fi ridicate în cadrul Sport & Expo Village, în Piața Constituției, începând de  joi, 09 octombrie, orele 16.00;

•             17 cauze sociale sunt susținute de Maratonul București și de alergători;

•             Sport & Expo Village este o destinație populară pentru alergători, sponsori și până la 18.000 de vizitatori și pasionați de sport. Situat în Piața Constituției, este locul de unde îți poți ridica kitul de concurs și pentru a te întâlni cu expozanți importanți din industria fitness, well-being și alergare;

•             Aproximativ 600 de voluntari se vor afla pe traseele curselor (inclusiv la punctele de start & finish), în zilele de eveniment;

•             Pe traseu vor fi 10 puncte de divertisment și 4 puncte de hidratare;                                 

•             Traseele pentru toate cursele au startul în centrul Bucureștiului, în Piața Constituției, iar hărțile sunt disponibile pe site-ul www.bucharest-marathon.com.

Maratonul București 2025 în cifre:

Traseu

-            4 sectoare traversate

-            7 puncte de cronometrare

-            27 atracții turistice

-            24 pacemakeri

-            (aproximativ) 32.000 de pași pentru câștigătorul Maratonului București

Hidratare și energizare

-            15 tone de fructe(banane, portocale și mere)

-            120.000 pahare reciclabile apă

-            40.000 pahare reciclabile energizant

-            45.000 sticle 0.5 l apă plată

-            9.000 sticle 2 l apă plată

Reciclare

-            80 tomberoane plastic

-            80 tomberoane menajer

-            40 tomberoane hârtie/carton

-            65 metri cubi tone gunoi produs în cadrul evenimentului

-            100 km bandă delimitare traseu fabricate din materiale biodegradabile

-            12 000 săculeți  reutilizabili și pungi din  material biodegradabil

Servicii poliție, jandarmerie, pază

-            1 centru de comandă

-            440 reprezentanți ai forțelor de ordine (poliție, jandarmerie, poliție locală)

-            12 ambulanțe SABIF

-            6 bicicliști patrulare cu defibrilatoare

-            60 voluntari Crucea Roșie ultimii 5 km

-            rial biodegradal

-            20 arbitri direcționare pe trasee

Spectatorii sunt bineveniți să iasă și să încurajeze miile de participanți care aleargă prin centrul Bucureștiului sau/și pot veni să se înscrie la una dintre cursele de duminică.

Participanții la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon vor primi și anul acesta albume foto personalizate. Albumele vor putea fi descărcate de pe adresa runinbucharest.com/photos.

Sponsori ai Maratonului Bucuresti: Raiffeisen Bank – Sponsor Oficial, Under Armour – Partener Tehnic și tricoul oficial al evenimentului, Autonom - Sponsor Cursa 21 km, Vodafone – Sponsor Cursa 10 km, E.ON Energie România-Sponsor Cursa Ștafetă, EY România-Sponsor Cursa Populară, Mega Image-Refreshment Partner, Stay Strong, WorldClass, GoldNutrition - Energizantul Oficial, Izvorul Minunilor - Apa Oficială, Regina Maria, Apa Nova București, Rexona.

Parteneri media: Kiss Fm, Euronews România, TVR, Adevărul Holding, Wall-Street.ro, Revista Biz.

Parteneri instituționali: Primăria Capitalei, CTMB – Centrul pentru Tineret al Municipiului București, Primăria Sector 5, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Ministerul de Interne, Federația Română de Atletism.

ONG-uri asociate Maratonului București: Asociația HEM „N-avem SÂNGE”, Fundația HOSPICE Casa Speranței,  Ajungem Mari,  Asociația Niciodată Singur-Prietenii Vârstnicilor, Asociația ZI DE BINE, Asociația Copii pentru Viitor, Fundația United Way, Fundația Motivation România, Asociația Help Autism, Asociația Pădurea Copiilor, Fundația Autonom, Organizația Salvați Copiii România, Asociația NIA – Neurodiversity Academy, Asociația Tech For România, Rolda România,  Asociația Română pentru Energie Verde si Dezvoltare Durabilă, Asociația DĂRUIESTE VIAȚA.

Despre RunInBucharest

RunInBucharest este organizatorul celor mai mari competiții de alergare stradală din România. Începând cu anul 2008, Bucureștiul a fost inclus în circuitul internațional al maratoanelor, alăturându-se celorlalte capitale europene care găzduiesc anual astfel de competiții. Competițiile  #RunInBucharest sunt certificate și înscrise în calendarul internațional al World Athletics (Federația Internațională de Atletism). RunInBucharest a dezvoltat în România modelul asocierii competițiilor de alergare cu o cauză socială, umanitară sau ecologică, iar în prezent sunt peste 30 cauze partenere ale evenimentelor. Acestea cumulează fonduri de peste 100.000 euro anual pentru proiectele comunitare, sociale, educaționale, ecologice prezentate. RunInBucharest a fost primul ONG care a demarat o platformă de voluntariat sportiv în România – www.voluntarinsport.ro.

Site-urile oficiale ale Bucharest RUNNING CLUB sunt: www.bucuresti21km.ro, www.bucharest-marathon.com,www.voluntarinsport.ro, www.runinbucharest.com.FB/Bucharest21km; BucharestMarathon; RunInBucharest; VoluntarInSport; #RunInBucharest 

Contact:

Mihaela Preda, PR

tel. 0747.116.166

mihaela@runinbucharest.com

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”
digi24.ro
image
Cod roșu de ploi abundente în două județe, până vineri seara. Meteorologii anunță vreme severă în jumătate din țară. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Digi RCS-RDS a făcut ANUNȚUL începutului de octombrie. Toți abonații din România sunt vizați
gandul.ro
image
Atenție, români! România emite o nouă atenționare de călătorie pentru Italia
mediafax.ro
image
Câți bani câștigă, de fapt, românii în străinătate. Ce salariu are un șofer de camion sau un zugrav în 2025. Țările în care se trăiește cel mai bine
fanatik.ro
image
Cum o răsfățau funcționarii pe banii statului pe nepoata fostului șef SRI
libertatea.ro
image
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu credem în echilibrul dintre muncă și viața privată”
digi24.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
A început ”revoluția”: omul de 50.000.000 €, așteptat în România
digisport.ro
image
SURSE La Guvern s-a intrat în linie dreaptă cu un proiect crucial: Cumulul pensiei cu salariul lovește serios 'specialii'. Intră în Pachetul 3 de măsuri
stiripesurse.ro
image
Lupii preistorici înviați în laborator au împlinit un an. Cum arată acum Romulus și Remus. Fiecare cântărește peste 50 de kilograme
antena3.ro
image
Virusul care face ravagii în fermele din Europa a ajuns în România. Primul focar confirmat la Câlnic
observatornews.ro
image
Florin, livratorul de la Glovo care a emoționat o țară întreagă, declarații cu ochii în lacrimi după ce s-a strâns suma necesară pentru tratamentul iubitei
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Poţi obţine drept de proprietate după folosirea unui teren ani de zile?
playtech.ro
image
Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă o adevărată avere
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Decizia și anunțul instanței în cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului său de doi ani
digisport.ro
image
SURSE Coaliția pregătește un adevărat cutremur: Multe orașe vor deveni comune. Se taie în carne vie la angajați și cheltuieli
stiripesurse.ro
image
A murit un cunoscut antreprenor! Compania pe care o conducea a anunțat două zile de doliu
kanald.ro
image
1 leu/kWh pentru clienții casnici cu un venit mai...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ele sunt fiicele lui Ilie Bolojan. Lucia și Anda sunt două tinere foarte frumoase și deștepte. Ce meserii super bănoase au. Au terminat facultăți grele
romaniatv.net
image
Blocajul bugetar din SUA lovește și România. Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil cu George Restivan: „Din respect pentru mama, nu facem nimic. Am reprogramat nunta pentru anul viitor!”
click.ro
image
Zodia care o să plângă de fericire astăzi, 2 octombrie. Va avea parte de o surpriză de proporții
click.ro
image
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul. Au ales un nume special în onoarea lui Gheorghe Hagi
click.ro
Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Obiectul scandalos pe care Prințesa Diana îl introducea, în mare secret, în palat. Pur și simplu, nu se putea abține!
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
Și cavaleria sovietică a defilat la parada organizată în Piața Roșie din Moscova (foto: Getty Images)
Stalin îl întreabă pe Jukov dacă va putea apăra Moscova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil cu George Restivan: „Din respect pentru mama, nu facem nimic. Am reprogramat nunta pentru anul viitor!”

OK! Magazine

image
Cu cine a fost surprinsă la Paris Brigitte, în timp ce Emmanuel Macron se afla la summit-ul danez. Cine e frumușelul din imagine

Click! Pentru femei

image
Au trecut 26 de ani și nu s-a îngrășat niciun gram! Fran Drescher din „Dădaca” arată ca la începutul serialului

Click! Sănătate

image
Obiceiul care crește riscul de a dezvolta demență la bătrânețe