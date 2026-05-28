Cluj Running Festival intră oficial în circuitul World Athletics Label. Mii se oameni sunt așteptați la maratonul de la sfârșitul lunii iunie

Brașov Running Festival (3-4 octombrie) are, mai nou, un frate: Cluj Running Festival, care va avea loc între 27-28 iunie. Astfel, Cluj-Napoca intră oficial în circuitul marilor competiții internaționale.

Evenimentul din inima Ardealului este certificat World Athletics Label și marchează prima competiție de șosea cu elite mondiale organizată pe străzile orașului. Festivalul reprezintă o extensie a proiectului Brașov Running Festival, ajuns în topul mondial al curselor de șosea și cel mai important eveniment din Europa de Sud-Est, inclus în calendarul World Athletics. Pentru Cluj, obiectivele sunt cel puțin la fel de ambițioase. Cursa-vedetă a festivalului, tRUNsylvania International 10K Cluj, va reuni sportivi din elita mondială, continuând succesul competiției omonime de la Brașov, clasată pe locul 5 mondial în ierarhia World Athletics Competition Performance Rankings în 2025. Certificarea internațională garantează standarde ridicate de organizare și rezultate omologate global. Daniel Santa se ocupă de organizarea ambelor maratoane și a acceptat să dea detalii pe îndelete.

Adevărul: La câți participanți, profesioniști și amatori, se așteaptă organizatorii competiției Cluj Running Festival?

Daniel Santa: În general, la o competiție urbană de alergare certificată de World Athletics, organizatorii se uită la câteva mii de participanți, atât amatori, cât și sportivi de performanță. În cazul Clujului, fiind prima ediție, suntem mai ancorați în realitate decât în scenarii nebun de optimiste și ne așteptăm la 2.000 de amatori, 500 de copii și 50 de sportivi de elită din peste 20 de țări. Piața este într-un moment în care alergătorii își împart atent bugetele între competiții, așa că preferăm o construcție treptată, sănătoasă, în locul unor așteptări exagerate. În funcție de probe, numărul final va varia, dar important este ca evenimentul să își confirme locul și să crească organic, așa cum s-a întâmplat și cu Brașov Running Festival.

Pe grupe de vârstă, care este intervalul care predomină printre participanți?

Predomină în continuare segmentul 25–45 de ani, adică zona de oameni activi profesional și social, care au deja alergarea integrată în stilul de viață. În același timp, vedem o creștere foarte plăcută în rândul tinerilor între 18 și 25 de ani, pentru care alergarea a devenit nu doar sport, ci și o formă de socializare și apartenență. Practic, pentru mulți dintre ei, alergarea începe să înlocuiască vechile forme de ieșire socială, ceea ce este un semn foarte bun. Nu lipsesc nici participanții peste 45 de ani, care rămân un pilon constant al fenomenului și pentru care alergarea devine, de cele mai multe ori, o parte firească a stilului lor de viață.

De ce se înscriu oamenii la astfel de competiții de atletism, care este argumentul suprem?

Motivația oamenilor stă aproape întotdeauna la intersecția dintre provocarea personală și experiența de comunitate. Oamenii vor să își răspundă la întrebarea „Cât pot?”, dar în același timp caută și energia unei comunități, emoția startului, atmosfera cursei. Pentru foarte mulți, nu mai e doar despre timp sau performanță, ci despre experiența în sine și despre sentimentul că faci parte din ceva împreună cu alți oameni care caută același lucru: o versiune mai bună a lor.

Se percepe taxă de participare? Cum sunt stabilite taxele?

Da, participarea presupune o taxă de înscriere, care diferă în funcție de cursa aleasă. În mare, taxa acoperă tot ce ține de organizare, de la partea logistică și securitate, până la kitul primit de participanți, cu tricou, medalie și alte produse incluse. Ca la mai toate competițiile de alergare, există și sistemul de prețuri în etape, progresiv, ceea ce ne ajută și pe noi să organizăm lucrurile mai eficient și să avem o estimare mai clară a participării.

Sunt acceptate în cursă persoane care nu sunt pregătite cu echipamant corespunzător (vin încălțate cu bocanci, spre exemplu)?

Recomandăm mereu echipament sportiv potrivit, atât pentru confort, cât și pentru siguranță. Mai ales dacă e prima experiență într-o cursă pe asfalt, contează foarte mult cu ce vii încălțat și cât de pregătit ești. Uneori, chiar dacă evenimentul e organizat corect, experiența poate fi stricată de un echipament nepotrivit care îți provoacă disconfort sau chiar dureri. Nu există o interdicție propriu-zisă pentru cei care vin încălțați nepotrivit, dar clar descurajăm astfel de situații, pentru că riscul de accidentare crește destul de mult.

În era lipsei de mișcare și a lucrului remote, care e apetitul Generației Z pentru alergare?

Interesul pentru alergare este în creștere, cu siguranță. Mai ales pentru că acest tip de activitate răspunde foarte bine nevoii de mișcare, socializare și apartenență la comunități urbane. Pentru mulți tineri, alergarea nu mai este doar sport, ci și un context social și un mod de a-și structura timpul liber, mai ales că lucrăm remote acum, iar de rata sedentarismului în România nici nu are sens să mai discutăm, conform rapoartelor recente. Vedem tot mai des cum ieșirile sociale se mută din zona clasică de clubbing spre dimineți sau seri petrecute la alergare, ceea ce arată o schimbare culturală reală. De aici și vorba noastră „dăm cluburile de noapte pe cele de alergare”.

Cum au variat cifrele alergătorilor amatori în ultimii ani, în industrie?

Numărul alergătorilor amatori a crescut destul de mult în ultimii ani, mai ales după pandemie, când foarte mulți oameni au redescoperit sportul individual și timpul petrecut afară. Chiar dacă acum ritmul de creștere s-a mai așezat, participarea rămâne la un nivel ridicat, iar asta se vede foarte clar în orașele mari. Inclusiv de aici a venit și dorința noastră de a ne extinde în Cluj. Cred că alergarea a trecut deja de zona de „trend” și începe să devină un obicei real de lifestyle și socializare pentru tot mai mulți oameni.

Ce are atractiv Clujul, comparativ cu alte orașe, pentru a găzdui o competiție de alergare pe șosea?

Clujul are câteva avantaje foarte clare pentru un eveniment de genul ăsta. Este un oraș compact, care permite organizarea unor trasee bune și ușor de gestionat logistic, are o comunitate sportivă foarte activă și o infrastructură urbană care ajută mult când vine vorba de evenimente mari. În plus, Clujul și-a construit în ultimii ani o identitate culturală și socială foarte puternică, pe care multe alte orașe încearcă acum să o reproducă. Se simte energia asta în oraș, iar pentru noi contează enorm, pentru că o competiție de alergare nu mai înseamnă doar sport, ci și atmosferă, comunitate și experiență urbană.

Ce așteptări există de la această primă ediție?

Pentru prima ediție, accentul nu este pe cifre spectaculoase, ci pe o execuție impecabilă. Ne interesează în primul rând să demonstrăm că putem livra un eveniment bine organizat și cu un anumit nivel de confort pentru participanți. Este un proces de construcție, în care acum ne interesează să validăm experiența mai mult decât cifre record. Dacă reușim să facem asta bine, creșterea va veni natural în anii următori.

Există prevăzute anumite condiții meteo în care competiția se poate anula (temperaturi ridicate, vijelii etc)?

În general, competițiile de acest tip nu se anulează ușor. Există o planificare foarte atentă în spate și multiple scenarii luate în calcul. Totuși, în situații extreme, cum ar fi vijelii severe sau temperaturi care pun în pericol siguranța participanților, putem decide ajustarea sau amânarea cursei. Până la urmă, siguranța e mereu pe primul loc, iar pentru astfel de situații există proceduri clare, pe care le-am mai aplicat deja cu succes la edițiile de la Brașov.