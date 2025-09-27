Aroganță marca Simona Halep. Le-a dat peste nas americanilor care au șicanat-o, în ziua în care a împlinit 34 de ani

Simona Halep se bucură de viață! Dubla deținătoare de Grand Slam împlinește, astăzi, frumoasa vârstă de 34 de ani.

Cu noi planuri și perspective, Simona pare că nu bagă în seamă gurile rele care încearcă să-i perturbe liniștea. Recent, presa din Statele Unite ale Americii a scris despre dificultățile întâmpinate de către constănțeancă, în procesul acesteia de adaptare la viața departe de zgură.

În stilu-i caracteristic, complet detașată, fostul număr 1 mondial a transmis un mesaj subtil prin care le-a confirmat fanilor că viața pentru ea nu a fost nicicând mai liniștită.

Contrar afirmațiilor apărute peste Ocean, românca s-a dedicat complet familiei după retragerea sa din tenis, anunțată în luna februarie a acestui an. Se concentrează exclusiv pe business-urile familiei și își cultivă liniștea sufletească, în fiecare zi, lângă cei apropiați.

Mesajul transmis cu ocazia zilei sale de naștere a fost unul clar și plin de pozitivitate.

„Viața e la fel de dulce ca desertul de pe masa mea, iar acest nou an din viața mea se simte la fel de dulce. Niciodată nu uitați să zâmbiți!”, a scris Simona Halep, la InstaStory.

Americanii „au înțepat-o” pe Simona Halep

Printre mesajele de laude și merite, jurnaliștii de peste Ocean nu au omis să menționeze faptul că Simona Halep ar întâmpina dificultăți în procesul de adaptare la o viață lipsită de tenis.

Aceștia au reamintit și despre perioada sufocantă prin care a trecut constănțeanca, în momentul în care a fost suspendată pentru dopaj.

„Simona Halep a luminat terenul de tenis când a pășit pe el, câștigând două titluri de Grand Slam și rămânând numărul unu mondial timp de 64 de săptămâni. Acum retrasă, se confruntă cu dificultăți și se luptă să se adapteze la viața departe de teren.

Românca și-a confirmat retragerea din sport la începutul acestui an, după ce a încercat să revină după o suspendare pe care a primit-o din cauza dopajului.

Aceasta nu a mai reușit să revină la nivelul la care era odată și a decis să renunțe după înfrângerea suferită în runda de deschidere de la Transylvania Open!”, au scris jurnaliștii de la tennisuptodate.com.