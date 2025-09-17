search
Miercuri, 17 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Simona Halep face primii pași în viața de după tenis: „La 17 ani, am plecat de acasă și mi-am lăsat familia în urmă”

0
0
Publicat:

Retrasă din activitate, fosta jucătoare de tenis Simona Halep, 33 de ani, a luat cuvântul la evenimentul Impact Bucharest 2025, Simona Halep. Printre cei 200 de vorbitori, la eveniment se va afla și fosta primă doamnă a SUA, Michelle Obama.

Simona Halep, primită ca o regină în loja regală de la Wimbledon
Simona Halep, primită ca o regină în loja regală de la Wimbledon

Atunci când faci ceva în sport - și pot vorbi despre asta - copiii te urmăresc și poți fi un model pentru ei, așa cum am avut și eu modele când am început să joc. Presiunea de a fi mereu extraordinar nu este ușoară. Dar este frumos să vezi că și copiii urmăresc cu adevărat ce ai realizat și sunt foarte mândră de asta.

A meritat să fac tot ce am făcut. Nu pot spune că m-am sacrificat pentru tenis, pentru că mi-a plăcut foarte mult și am iubit să joc tenis. A fost o pasiune uriașă de fiecare dată când pășeam pe teren, dar cu siguranță nu a fost ușor.

Când aveam aproape 17 ani, am plecat de acasă și mi-am lăsat familia în urmă, așa că priveam doar înainte, dorind să devin cea mai bună. Am făcut multe lucruri mai bine decât aș fi crezut, dar în final a fost foarte bine și cred că am obținut cele mai bune trofee din lume. Singura opțiune era să privesc înainte și să dau tot ce am mai bun. Deci nu a fost deloc ușor, dacă nu ești Roger Federer. Dacă iei o înfrângere ca pe un eșec, nu este bine, pentru că trebuie să privești partea pozitivă.

Când pierzi un meci, simți că îți pierzi mințile, dar acorzi atenție lucrurilor pe care nu le-ai făcut bine în acel meci și a doua zi poți îmbunătăți. Când câștigi, ești doar fericit și mergi mai departe. Trebuie să devii mai bun”, a spus Halep.

Fosta mare campioană, numărul 1 în lume între 2017 și 2019, a afirmat că, de-a lungul carierei, a învățat să gestioneze presiunea meciurilor grele, datorită oamenilor din jurul ei.

La început, trebuie să recunosc, a fost greu, dar de-a lungul anilor, cu experiență, m-am relaxat. Am avut oameni minunați în jurul meu care m-au învățat să fiu mai relaxată, mai deschisă cu presa, cu oamenii. Am încercat să mă deschid și să gestionez presiunea. Am pierdut unele meciuri doar din cauza părții emoționale. Aș fi câștigat meciuri importante fără acele emoții. Dar cred că asta face parte din mine și trebuia să accept și să încerc să gestionez mai bine în alte meciuri. Mi-am dedicat viața tenisului și tot ce am făcut a fost în această direcție. Nu am avut altă direcție. Acum, cu această mentalitate și experiență, pot spune că aș fi putut face mai multe lucruri în afară de tenis, dar pentru mine a fost doar o singură cale. Nu regret, dar, știi, îți lipsesc unele lucruri de-a lungul anilor, pe care acum vreau să le descopăr. Dar, da, determinarea, dedicarea și consistența, cred, m-au făcut să fiu unul dintre cei mai buni jucători din lume, la un moment dat”, a spus Simona Halep.

Potrivit acesteia, trofeul de la Wimbledon 2019 rămâne pe primul loc în cariera sa, pentru că a fost cel mai bun meci pe care l-a jucat vreodată. „Nu am avut emoții negative, nu am avut stres înainte de meci. Eșecul nu este permanent”, a susținut Halep.

Întrebată cum a simțit momentul retragerii din tenis, fostul număr 1 mondial a subliniat că 'a fost o decizie foarte grea, cu multă gândire și inimă'.

Faima pentru mine nu a fost lucrul care m-a ținut să joc mult timp. Îmi place să fiu mai discretă și asta mă face să mă simt mai confortabilă. Dar, desigur, nu este ușor să iei o astfel de decizie. Îți trăiești viața... Deci, a fost întreaga mea viață până la retragere. Tot ce știam și ce făceam era doar tenis. De aceea mi-a fost greu să mă retrag. Acum e timpul să descopăr”, a declarat Halep.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile că Rusia a influențat alegătorii în favoarea lui Călin Georgescu
digi24.ro
image
„Da, eu sunt, îmi pare rău”. Procurorii au dezvăluit un schimb de mesaje incriminatorii dintre Tyler Robinson și colegul lui
stirileprotv.ro
image
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. Mulți români fac o greșeală BANALĂ
gandul.ro
image
Ministrul Justiției: Declarațiile lui Georgescu sunt un discurs politic. El are calitatea de acuzat pentru infracțiuni grave
mediafax.ro
image
Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau război!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Călin Georgescu, prima reacție după trimiterea în judecată. Invocă patru motive pentru care s-ar „dori înlăturarea lui”
libertatea.ro
image
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
digi24.ro
image
VIDEO. Gigi Becali, filmat pe o stradă din București în timp ce împărțea zeci de milioane unor elevi
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan: Autostrada Moldovei 'a zburat'. Plătim dobânzi de 11 miliarde de dolari
stiripesurse.ro
image
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
antena3.ro
image
"Un coşmar!" Vecini îngroziţi de o chiriaşă care creştea 27 de câini într-o casă de 80 de mp, la Braşov
observatornews.ro
image
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Cine primește tichetele sociale de 250 de lei până la finalul anului. Lista persoanelor eligibile
playtech.ro
image
Tragedie în Serbia! A murit după ce a suferit un atac de cord pe teren! Era vărul legendei lui Chelsea și a fost căpitan la Steaua Roșie Belgrad
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a devenit viral pe internet! A scos teancul de bani la un liceu din București
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
Doamne, ce tragedie! A MURIT în urmă cu puțin timp! Toată lumea este în ȘOC!
kanald.ro
image
ANAF pune tunurile pe săracii cu firme mici, că e mai ușor. „Având același salariu, colegii preferă...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Asta da veste URIAȘĂ în showbiz! Laura Cosoi a făcut anunțul minunat! E în culmea fericirii: Dau naștere celui de-al cincilea copil
romaniatv.net
image
Ministerul Muncii, anunțul momentului pentru milioane de români! Se dau amenzi de până la 10.000 de lei. Se aplică până la finalul anului
mediaflux.ro
image
VIDEO. Gigi Becali, filmat pe o stradă din București în timp ce împărțea zeci de milioane unor elevi
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Președintele ceh Petr Pavel, aventură pe motocicletă în România. Ce a făcut în vacanță: „Am văzut locuri incredibil de frumoase.” FOTO
click.ro
image
Daciana Sârbu, primele declarații despre noul iubit! Ce a spus despre o nouă căsătorie? „Nu mă ascund, nu mint, sunt liniștită!”
click.ro
image
Cu cât s-au scumpit vacanțele românilor de sărbători? Cât a ajuns să coste un Revelion pe Valea Prahovei? Andreea Sandu: „Turismul românesc, sub așteptări”
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (2) jpg
Zi grea pentru Kate Middleton. După înmormântarea regală de azi, urmează adevăratul test pentru prințesă
okmagazine.ro
Sharon Stone foto Profimedia jpg
Sharon Stone șochează din nou, la trei decenii de la expunerea sexy din „Instinct primar”! Are 67 de ani!
clickpentrufemei.ro
Funeraliile lui Erwin Rommel, la 18 octombrie 1944 (© Bundesarchiv Bild 183-J30704)
Rommel a avut noroc: A murit la timp!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce ar fi fugit, de fapt, fiul lui Ilie Dumitrescu, de la locul accidentului de mașină? Titi Aur: „De frică. S-a gândit că îl salvează tata și avocații”
image
Președintele ceh Petr Pavel, aventură pe motocicletă în România. Ce a făcut în vacanță: „Am văzut locuri incredibil de frumoase.” FOTO

OK! Magazine

image
Vine Trump, plânge cerul! Donald și Melania, primiți de Kate și William la Windsor, într-o atmosferă tensionată și ploioasă

Click! Pentru femei

image
Sharon Stone șochează din nou, la trei decenii de la expunerea sexy din „Instinct primar”! Are 67 de ani!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime