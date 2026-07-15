Naționala Argentinei s-a calificat în finala Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins reprezentativa Angliei cu scorul de 2-1, miercuri seară, pe Atlanta Stadium, în cea de-a doua semifinală a competiției găzduite de Statele Unite, Mexic și Canada. Fanii „albicelestei” sunt în extaz.

După o primă repriză fără goluri, englezii au deschis scorul în minutul 55 prin Anthony Gordon, iar elevii lui Thomas Tuchel au părut pentru mult timp aproape de calificarea în ultimul act al competiției.

Sud-americanii au revenit însă pe final de meci. Enzo Fernández a restabilit egalitatea în minutul 85, reaprinzând speranțele Argentinei într-un moment în care Anglia se vedea deja în finală.

Când partida părea că se îndreaptă spre prelungiri, Lautaro Martínez, atacantul lui Inter Milano, a dat lovitura decisivă. Intrat pe parcursul jocului, acesta a înscris în minutul 90+2 și a trimis Argentina în marea finală.

Lionel Messi a avut un rol esențial în succesul „albicelestei”, oferind pasele decisive la ambele goluri. La 39 de ani, starul argentinian se pregătește să dispute a treia finală de Campionat Mondial din carieră și are șansa de a-și apăra titlul cucerit cu Argentina.

Prin această victorie, Argentina ajunge la a șaptea finală mondială din istorie, în timp ce Anglia și căpitanul Harry Kane își încheie parcursul în penultimul act al competiției.

Marea finală a Campionatului Mondial 2026 va avea loc pe 19 iulie, la New York, unde Argentina va întâlni Spania, echipa care a eliminat Franța în cealaltă semifinală.