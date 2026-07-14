Antrenor al Spaniei, Luis de la Fuente a mulțumit jucătorilor: „Ei fac dificilul să pară ușor”

Antrenor al echipei Spaniei, Luis de la Fuente și-a omagiat jucătorii după victoria obținută cu 2-0 împotriva Franței, în prima semifinală a Campionatului Mondial de fotbal. Astăzi (ora 22.00) se dispută cealaltă semifinală, Anglia - Argentina.

Dominatoare, formația iberică a obținut o victorie clară în fața echipei care a disputat precedentele două finale ale competiției. Spania va juca în finală, duminică, 19 iulie, la ora 22.00, fie împotriva Angliei, fie a Argentinei.

La finalul confruntării de la Dallas, Luis de la Fuente a mulțumit jucătorilor săi: „Este greu de descris sentimentul, dar este o bucurie pură. Acest grup de jucători este excepțional. Vrem să continuăm, să facem și mai bine. Mai avem un pas de făcut și vom încerca să realizăm ceea ce ne dorim. A fost multă tensiune acumulată. Calificarea în finala Cupei Mondiale este o responsabilitate, dar și un privilegiu. Trebuie să acceptăm asta, să privim înapoi la această călătorie pe care am început-o acum patru ani cu o idee care ne-a adus până aici”.

Tehnicianul s-a referit și la adversar: „Am spus deja în vestiar că vom înfrunta una dintre cele mai bune echipe din lume, dar și că ei vor înfrunta cea mai bună echipă din lume. Suntem un club, o echipă care merită cu adevărat acest lucru, cu angajament și talent. Este minunat că am obținut această performanță. Jucătorii mei au făcut ca ceea ce era dificil să pară ușor. Sunt mândru și fericit.”

Echipa Spaniei s-a calificat în finala Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins formaţia Franţei cu 2-0 (1-0), pe Dallas Stadium, în prima semifinală a turneului final găzduit de Canada, Mexic şi SUA.

Campioana europeană a făcut un joc perfect şi nu a lăsat nicio şansă Franţei, chiar de ziua sa naţională. Mikel Oyarzabal (22 - penalty) şi Pedro Porro (58) au marcat golurile ibericilor, care vor juca a doua finală mondială, după aceea câștigată în 2010, în Africa de Sud.

Spania va întâlni în 19 iulie, în New Jersey, pe învingătoarea semifinalei dintre Argentina şi Spania, în timp ce Franţa va întâlni învinsa, în finala mică, în 18 iulie.