LIVE TEXT CM 2026 Anglia - Argentina / Messi se luptă cu Kane și Bellingham pentru marea finală. Starul argentinian, la un pas de titlul de golgheter

La numai o zi după confruntarea dintre Franța și Spania, disputată aseară (s-au impus ibericii cu 2-0), și partida Anglia - Argentina din această seară (ora 22.00) promite un fotbal de mare clasă. Mai cu seamă că la capătul ei va fi decisă a doua finalistă a Campionatului Mondial de fotbal din Canada, Mexic și SUA.

UPDATE 18.55 Dacă nu apar surprize de ultim moment, cele două rivale vor alinia următoarele „garnituri” în această seară:

Anglia: 1. Pickford - 24. James, 2. Konsa, 6. Guehi, 3. O'Reilly - 8. Anderson, 4. Rice - 7. Saka, 10. Bellingham, 18. Gordon - 9. Kane (cpt.)

Rezerve: 23. Trafford, 13. D. Henderson, 25. Spence, 12. Chalobah, 15. Burn, 5. Stones, 16. Mainoo, 21. Eze, 17. Rogers, 20. Madueke, 11. Rashford, 22. Toney, 19. Watkins

Absenți: Ouansah (suspendat), J. Henderson (accidentat)

Antrenor: Thomas Tuchel

Argentina: 23. E. Martinez - 26. Molina, 13. Romero, 6. Li. Martinez, 3. Tagliafico - 7. De Paul, 20. Mac Allister, 5. Paredes, 24. Fernandez - 10. Messi (cpt.), 9. Alvarez

Rezerve: 1. Musso, 12. Rulli, 4. Montiel, 19. Otamendi, 25. F. Medina, 8. Barco, 2. Senesi, 11. Lo Celso, 16. Almada, 14. E. Palacios, 18. Paz, 15. N. Gonzalez, 17. G. Simeone, 22. La. Martinez, 21. JM Lopez

Absenți: niciun jucător

Antrenor: Lionel Scaloni

Este cunoscut faptul că între echipele Argentinei și Angliei există o rivalitate foarte mare. Iar aceasta a fost amplificată și de disputa teritorială din Insulele Falkland (Malvine), implicit de faptul că cele două țări au purtat războiul din 1982, soldat cu 649 de morți de partea argentinienilor și 258 de morți în tabăra britanică. Arhipelagul din Oceanul Arlantic este revendicat de Argentina încă de la ocupația britanică din 1833.

Patru ani mai după aceea, la Cupa Mondială din 1986, Argentina a eliminat Anglia în sferturile de finală datorită unei „duble” a lui Diego Maradona (2-1), pe care fostul număr 10 a descris-o drept „o răzbunare simbolică împotriva englezilor”.

Cu toate acestea, stafful tehnic al Angliei susține că nu are niciun interes să fie influențat de istorie. „Meciul este suficient de emblematic în sine, iar tensiunea este deja destul de mare. Așa că facem exact opusul: încercăm să influențăm jucătorii asupra a ceea ce vrem să facă, asupra modului în care să se comporte în diferite situații”, a spus antrenorul Thomas Tuchel.

De partea cealaltă, Lionel Scaloni consideră că amestecarea rivalității sportive dintre Argentina și Anglia cu disputa teritorială legată de insulele Falkland „ar fi o nebunie”. Selecționerul argentinian a declarat înaintea celei celei de-a doua semifinale a Cupei Mondiale de fotbal 2026: „A fost o perioadă foarte tristă din istoria noastră și nu prea putem face nimic în privința asta. Aceasta este realitatea. Și este un meci de fotbal, nimic altceva. Așa că amestecarea celor două ar fi o nebunie. Desigur, trebuie să ne amintim de victimele conflictului și de familiile lor, dar ce responsabilitate poartă jucătorii, oamenii de astăzi?”, a întrebat acesta.

În ceea ce privește sfertul de finală din 1986, „cred că toată lumea își amintește de acel meci, de evoluția lui Diego, în special de al doilea gol (supranumit „golul secolului”, după o serie incredibilă de driblinguri - n.a.), care va rămâne întipărit în inimile noastre pentru frumusețea sa”, a explicat Scaloni. Acesta a adăugat că faptul că a fost marcat împotriva Angliei este „o coincidență” și „ar fi fost la fel de frumos dacă era marcat oricărui alt adversar”.

Antrenorul Angliei apreciază echipa Argentinei

Argentina este „pachetul complet”, combinând experiența, rezistența și magia lui Lionel Messi, a declarat antrenorul echipei de fotbal a Angliei, Thomas Tuchel, care speră să-și vadă jucătorii impunându-și stilul și punctele forte: „Îi găsesc pe jucători foarte entuziasmați și foarte ambițioși. Nimeni nu este mulțumit, iar acesta este exact mixul perfect pentru a obține performanța pe care ne-o dorim mâine (astăzi, n.r.). Înaintea unui meci atât de crucial, voi simți tensiunea și voi fi nervos, este normal, dar nu simt nicio greutate, nicio povară. Cred că jucătorii știu perfect ce reprezintă acest meci. Dacă un meci ca acesta a produs atât de multe momente emblematice, este greu de spus că este doar un alt meci de fotbal”, a declarat Tuchel în conferința de presă dinaintea semifinalei de la Atlanta.

Tuchel a apreciat echipa Argentinei, cât și pe Messi: „Are mentalitate, solidaritate, nu intră în panică atunci când sunt conduși. Are jucători experimentați și de înaltă calitate pe fiecare poziție. Pentru mine, ei sunt pachetul complet. Căpitanul lor, Lionel Messi, are un turneu pur și simplu incredibil. Felul în care conduce această echipă... nu există cuvinte pentru a descrie responsabilitatea și calitatea de care dă dovadă. Când analizezi meciurile sale, e ca și cum ar vedea lucrurile înaintea tuturor celorlalți de pe teren. Pe scurt, sunt multe lucruri de care să ne preocupăm, dar suntem aici pentru a juca în stilul nostru și a ne impune punctele forte”.

Antrenorul german a precizat că toată lumea este pregătită să înceapă semifinala, inclusiv mijlocașul Declan Rice, care a fost afectat de o problemă medicală înainte de sferturile de finală împotriva Norvegiei (2-1 după prelungiri). Pe de altă parte, fundașul Jarell Quansah va executa al doilea meci al suspendării sale.

La nivelul primelor echipe de fotbal, Anglia și Argentina s-au înfruntat de 14 ori, iar britanicii s-au impus în șase rânduri, în timp ce rivalii lor au adunat numai două victorii. Prima dispută, una amicală, a avut loc la Londra, în 9 mai 1951, iar Anglia s-a impus cu 2-1.

Messi a câștigat toate meciurile arbitrate de Ismail Elfath

Vedetă a echipei Argentinei, Lionel Messi nu a făcut niciodată egal și nici nu a pierdut vreun meci atunci când a fost arbitrat la centru de americanul cu origini marocane Ismail Elfath, cel care va conduce meciul dintre echipele Argentinei și Angliei, din semifinalele Cupei Mondiale de fotbal, relatează Reuters. Meciurile echipei lui Lionel Messi din Major League Soccer, Inter Miami, arbitrate la centru de Ismail Elfath s-au terminat doar cu victorii. Drept urmare, numirea lui Elfath pentru a conduce partida Anglia - Argentina i-a nemulțumit pe suporterii englezi, care au declanșat o serie de acuzații privind un posibil aranjament pentru obținerea unui nou trofeu pentru Lionel Messi.

Elfath, cetățean american născut în Maroc, va conduce meciul Anglia - Argentina, iar conaționalii săi Corey Parker și Kyle Atkins sunt arbitri asistenți. Mai multe publicații online au semnalat faptul că echipele lui Messi au cinci victorii înregistrate cu Elfath la centru. Ismail Elfath a fost cel de-al patrulea oficial la finala Cupei Mondiale din 2022 din Qatar, în care Messi și Argentina au învins Franța la loviturile de departajare.

Scaloni a evitat să vorbească despre schimbările din echipă

Referitor la actuala Cupă Mondială, antrenorul campioanei mondiale en titre a considerat accederea în semifinale este o „realizare uriașă”, dar a subliniat că nu se pune problema să se culce pe lauri: „Este adevărat că am disputat deja una, dar este ca și cum nu am fi jucat niciodată una. Suntem la fel de fericiți, la fel de dornici, la fel de motivați să oferim poporului nostru plăcerea de a-și vedea echipa națională dând totul”, a afirmat Scaloni. Atunci când a fost întrebat despre posibile schimbări în echipa de start, selecționerul Argentinei a dat un răspuns deliberat vag: „Echipa este pe primul loc”.

Nico O'Reilly va fi cel care va face marcaj la Lionel Messi

Component al echipei Manchester City, Nico O'Reilly (21 ani) s-a declarat încrezător în capacitatea sa de a se achita cu bine de sarcina „unică în viață” de a-l marca pe starul argentinian Lionel Messi (39 de ani). Fundașul englez dorește să-și transforma în realitate visul de a câștiga titlul mondial la fotbal.

Presa din Anglia a subliniat faptul că Nico O'Reilly era bebeluș atunci când Messi a jucat la prima sa Cupă Mondială, în 2006. Fotbalistul lui City a fost fundașul stânga pe care a mizat selecționerul „Three Lions”, Thomas Tuchel, la turneul din America de Nord, dar misiunea sa va fi mult mai dificilă în semifinala de astăzi împotriva campionilor mondiali en titre.

Fundașul englez îl consideră pe argentinian drept „cel mai bun jucător care a pășit vreodată pe un teren de fotbal. Și da, abia aștept provocarea. Este o oportunitate unică în viață”, a declarat O'Reilly pentru BBC Radio 5 Live.

Argentina va evolua în echipament albastru ca în 1986

Federația internațională de fotbal (FIFA) a aprobat solicitarea echipei Argentinei de a folosi un echipament de culoare albastră împotriva Angliei. Considerată echipa „vizitatoare”, aceasta a făcut cererea cu mai puțin de 48 de ore înaintea meciului de la Atlanta, iar forul mondial și-a dat acordul.

Potrivit cotidianului francez „Le Parisien”, sud-americanii vor evolua astfel într-un echipament de aceeași culoare cu cel pe care l-au folosit împotriva Angliei la faimosul meci de la CM de fotbal din 1986, câștigat de sud-americani cu „dubla” legendarului Maradona.

În plan regulamentar, o astfel de solicitare nu ar fi fost necesară. Anglia, considerată „gazda” acestei partide, are prima opțiune în alegerea echipamentului pentru meciul de la Atlanta. Și cu siguranță că va alege să evolueze în echipament de culoare albă, cel tradițional.

Însă Federația argentiniană de fotbal (AFA) a dorit să aibă garanția că va juca în echipamentul pe care îl consideră norocos împotriva englezilor.