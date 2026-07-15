search
Miercuri, 15 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

LIVE TEXT CM 2026 Anglia - Argentina / Messi se luptă cu Kane și Bellingham pentru marea finală. Starul argentinian, la un pas de titlul de golgheter

0
Campionatul Mondial 2026
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

La numai o zi după confruntarea dintre Franța și Spania, disputată aseară (s-au impus ibericii cu 2-0), și partida Anglia - Argentina din această seară (ora 22.00) promite un fotbal de mare clasă. Mai cu seamă că la capătul ei va fi decisă a doua finalistă a Campionatului Mondial de fotbal din Canada, Mexic și SUA.

Messi, Kane și Bellingham sunt în luptă și pentru titlul de golgheter (Foto: EPAImages)
Messi, Kane și Bellingham sunt în luptă și pentru titlul de golgheter (Foto: EPAImages)

UPDATE 18.55 Dacă nu apar surprize de ultim moment, cele două rivale vor alinia următoarele „garnituri” în această seară:

Anglia: 1. Pickford - 24. James, 2. Konsa, 6. Guehi, 3. O'Reilly - 8. Anderson, 4. Rice - 7. Saka, 10. Bellingham, 18. Gordon - 9. Kane (cpt.)

Rezerve: 23. Trafford, 13. D. Henderson, 25. Spence, 12. Chalobah, 15. Burn, 5. Stones, 16. Mainoo, 21. Eze, 17. Rogers, 20. Madueke, 11. Rashford, 22. Toney, 19. Watkins

Absenți: Ouansah (suspendat), J. Henderson (accidentat)

Antrenor: Thomas Tuchel

Argentina: 23. E. Martinez - 26. Molina, 13. Romero, 6. Li. Martinez, 3. Tagliafico - 7. De Paul, 20. Mac Allister, 5. Paredes, 24. Fernandez - 10. Messi (cpt.), 9. Alvarez

Rezerve: 1. Musso, 12. Rulli, 4. Montiel, 19. Otamendi, 25. F. Medina, 8. Barco, 2. Senesi, 11. Lo Celso, 16. Almada, 14. E. Palacios, 18. Paz, 15. N. Gonzalez, 17. G. Simeone, 22. La. Martinez, 21. JM Lopez

Absenți: niciun jucător

Antrenor: Lionel Scaloni

Este cunoscut faptul că între echipele Argentinei și Angliei există o rivalitate foarte mare. Iar aceasta a fost amplificată și de disputa teritorială din Insulele Falkland (Malvine), implicit de faptul că cele două țări au purtat războiul din 1982, soldat cu 649 de morți de partea argentinienilor și 258 de morți în tabăra britanică. Arhipelagul din Oceanul Arlantic este revendicat de Argentina încă de la ocupația britanică din 1833.

Patru ani mai după aceea, la Cupa Mondială din 1986, Argentina a eliminat Anglia în sferturile de finală datorită unei „duble” a lui Diego Maradona (2-1), pe care fostul număr 10 a descris-o drept „o răzbunare simbolică împotriva englezilor”.

Cu toate acestea, stafful tehnic al Angliei susține că nu are niciun interes să fie influențat de istorie. „Meciul este suficient de emblematic în sine, iar tensiunea este deja destul de mare. Așa că facem exact opusul: încercăm să influențăm jucătorii asupra a ceea ce vrem să facă, asupra modului în care să se comporte în diferite situații”, a spus antrenorul Thomas Tuchel.

De partea cealaltă, Lionel Scaloni consideră că amestecarea rivalității sportive dintre Argentina și Anglia cu disputa teritorială legată de insulele Falkland „ar fi o nebunie”. Selecționerul argentinian a declarat înaintea celei celei de-a doua semifinale a Cupei Mondiale de fotbal 2026: „A fost o perioadă foarte tristă din istoria noastră și nu prea putem face nimic în privința asta. Aceasta este realitatea. Și este un meci de fotbal, nimic altceva. Așa că amestecarea celor două ar fi o nebunie. Desigur, trebuie să ne amintim de victimele conflictului și de familiile lor, dar ce responsabilitate poartă jucătorii, oamenii de astăzi?”, a întrebat acesta.

În ceea ce privește sfertul de finală din 1986, „cred că toată lumea își amintește de acel meci, de evoluția lui Diego, în special de al doilea gol (supranumit „golul secolului”, după o serie incredibilă de driblinguri - n.a.), care va rămâne întipărit în inimile noastre pentru frumusețea sa”, a explicat Scaloni. Acesta a adăugat că faptul că a fost marcat împotriva Angliei este „o coincidență” și „ar fi fost la fel de frumos dacă era marcat oricărui alt adversar”.

Antrenorul Angliei apreciază echipa Argentinei

Argentina este „pachetul complet”, combinând experiența, rezistența și magia lui Lionel Messi, a declarat antrenorul echipei de fotbal a Angliei, Thomas Tuchel, care speră să-și vadă jucătorii impunându-și stilul și punctele forte: „Îi găsesc pe jucători foarte entuziasmați și foarte ambițioși. Nimeni nu este mulțumit, iar acesta este exact mixul perfect pentru a obține performanța pe care ne-o dorim mâine (astăzi, n.r.). Înaintea unui meci atât de crucial, voi simți tensiunea și voi fi nervos, este normal, dar nu simt nicio greutate, nicio povară. Cred că jucătorii știu perfect ce reprezintă acest meci. Dacă un meci ca acesta a produs atât de multe momente emblematice, este greu de spus că este doar un alt meci de fotbal”, a declarat Tuchel în conferința de presă dinaintea semifinalei de la Atlanta.

Thomas Tuchel „privește” spre finala CM de fotbal cu Spania (Foto: EPAImages)
Thomas Tuchel „privește” spre finala CM de fotbal cu Spania (Foto: EPAImages)

Tuchel a apreciat echipa Argentinei, cât și pe Messi: „Are mentalitate, solidaritate, nu intră în panică atunci când sunt conduși. Are jucători experimentați și de înaltă calitate pe fiecare poziție. Pentru mine, ei sunt pachetul complet. Căpitanul lor, Lionel Messi, are un turneu pur și simplu incredibil. Felul în care conduce această echipă... nu există cuvinte pentru a descrie responsabilitatea și calitatea de care dă dovadă. Când analizezi meciurile sale, e ca și cum ar vedea lucrurile înaintea tuturor celorlalți de pe teren. Pe scurt, sunt multe lucruri de care să ne preocupăm, dar suntem aici pentru a juca în stilul nostru și a ne impune punctele forte”.

Antrenorul german a precizat că toată lumea este pregătită să înceapă semifinala, inclusiv mijlocașul Declan Rice, care a fost afectat de o problemă medicală înainte de sferturile de finală împotriva Norvegiei (2-1 după prelungiri). Pe de altă parte, fundașul Jarell Quansah va executa al doilea meci al suspendării sale.

La nivelul primelor echipe de fotbal, Anglia și Argentina s-au înfruntat de 14 ori, iar britanicii s-au impus în șase rânduri, în timp ce rivalii lor au adunat numai două victorii. Prima dispută, una amicală, a avut loc la Londra, în 9 mai 1951, iar Anglia s-a impus cu 2-1.

Messi a câștigat toate meciurile arbitrate de Ismail Elfath

Vedetă a echipei Argentinei, Lionel Messi nu a făcut niciodată egal și nici nu a pierdut vreun meci atunci când a fost arbitrat la centru de americanul cu origini marocane Ismail Elfath, cel care va conduce meciul dintre echipele Argentinei și Angliei, din semifinalele Cupei Mondiale de fotbal, relatează Reuters. Meciurile echipei lui Lionel Messi din Major League Soccer, Inter Miami, arbitrate la centru de Ismail Elfath s-au terminat doar cu victorii. Drept urmare, numirea lui Elfath pentru a conduce partida Anglia - Argentina i-a nemulțumit pe suporterii englezi, care au declanșat o serie de acuzații privind un posibil aranjament pentru obținerea unui nou trofeu pentru Lionel Messi.

Ismail Elfath a intervenit între Orjan Nyland și Neymar Jr (Foto: EPAImages)
Ismail Elfath a intervenit între Orjan Nyland și Neymar Jr (Foto: EPAImages)

Elfath, cetățean american născut în Maroc, va conduce meciul Anglia - Argentina, iar conaționalii săi Corey Parker și Kyle Atkins sunt arbitri asistenți. Mai multe publicații online au semnalat faptul că echipele lui Messi au cinci victorii înregistrate cu Elfath la centru. Ismail Elfath a fost cel de-al patrulea oficial la finala Cupei Mondiale din 2022 din Qatar, în care Messi și Argentina au învins Franța la loviturile de departajare.

Scaloni a evitat să vorbească despre schimbările din echipă

Referitor la actuala Cupă Mondială, antrenorul campioanei mondiale en titre a considerat accederea în semifinale este o „realizare uriașă”, dar a subliniat că nu se pune problema să se culce pe lauri: „Este adevărat că am disputat deja una, dar este ca și cum nu am fi jucat niciodată una. Suntem la fel de fericiți, la fel de dornici, la fel de motivați să oferim poporului nostru plăcerea de a-și vedea echipa națională dând totul”, a afirmat Scaloni. Atunci când a fost întrebat despre posibile schimbări în echipa de start, selecționerul Argentinei a dat un răspuns deliberat vag: „Echipa este pe primul loc”.

Nico O'Reilly va fi cel care va face marcaj la Lionel Messi

Component al echipei Manchester City, Nico O'Reilly (21 ani) s-a declarat încrezător în capacitatea sa de a se achita cu bine de sarcina „unică în viață” de a-l marca pe starul argentinian Lionel Messi (39 de ani). Fundașul englez dorește să-și transforma în realitate visul de a câștiga titlul mondial la fotbal.

Nico O'Reilly va avea misiunea dificilă de a-l marca pe Messi (Foto: EPAImages)
Nico O'Reilly va avea misiunea dificilă de a-l marca pe Messi (Foto: EPAImages)

Presa din Anglia a subliniat faptul că Nico O'Reilly era bebeluș atunci când Messi a jucat la prima sa Cupă Mondială, în 2006. Fotbalistul lui City a fost fundașul stânga pe care a mizat selecționerul „Three Lions”, Thomas Tuchel, la turneul din America de Nord, dar misiunea sa va fi mult mai dificilă în semifinala de astăzi împotriva campionilor mondiali en titre.

Fundașul englez îl consideră pe argentinian drept „cel mai bun jucător care a pășit vreodată pe un teren de fotbal. Și da, abia aștept provocarea. Este o oportunitate unică în viață”, a declarat O'Reilly pentru BBC Radio 5 Live.

Argentina va evolua în echipament albastru ca în 1986

Federația internațională de fotbal (FIFA) a aprobat solicitarea echipei Argentinei de a folosi un echipament de culoare albastră împotriva Angliei. Considerată echipa „vizitatoare”, aceasta a făcut cererea cu mai puțin de 48 de ore înaintea meciului de la Atlanta, iar forul mondial și-a dat acordul.

Potrivit cotidianului francez „Le Parisien”, sud-americanii vor evolua astfel într-un echipament de aceeași culoare cu cel pe care l-au folosit împotriva Angliei la faimosul meci de la CM de fotbal din 1986, câștigat de sud-americani cu „dubla” legendarului Maradona.

Tricoul purtat de Maradon contra englezilor în 1986 (Foto: EPAImages)
Tricoul purtat de Maradon contra englezilor în 1986 (Foto: EPAImages)

În plan regulamentar, o astfel de solicitare nu ar fi fost necesară. Anglia, considerată „gazda” acestei partide, are prima opțiune în alegerea echipamentului pentru meciul de la Atlanta. Și cu siguranță că va alege să evolueze în echipament de culoare albă, cel tradițional.

Însă Federația argentiniană de fotbal (AFA) a dorit să aibă garanția că va juca în echipamentul pe care îl consideră norocos împotriva englezilor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Fără piraterie, Lavrov, doar afaceri”. Reacția Ucrainei după ce Moscova a acuzat-o de „terorism pur”
digi24.ro
image
AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat
stirileprotv.ro
image
Eugen Tomac confirmă că dacă s-ar face alegeri anticipate s-ar schimba clasamentul din Parlament. Fostul premier desemnat spune că a avut acces la sondaje care nu au fost făcute publice: „Și în sondajele noastre AUR este pe primul loc, cu peste 30%”. Ce spune despre implicarea Bruxelles-ului în criza de la București
gandul.ro
image
Ciucu, despre muncitorii de pe șantiere: Dacă nu sunt acolo, cu siguranță sunt în altă parte
mediafax.ro
image
Ce face zi de zi eroul de pe banca Spaniei, Luis de la Fuente. Declarația care valorează mai mult decât o Cupă Mondială: ”Mă rog pentru asta”
fanatik.ro
image
Ce ar pierde Marea Britanie dacă 100.000 de români ar pleca mâine. Studiul prezentat în Parlamentul britanic care schimbă imaginea diasporei INTERVIU
libertatea.ro
image
China se pregătește în secret de prăbușirea regimului Putin și schimbarea puterii la Kremlin (WSJ)
digi24.ro
image
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
gsp.ro
image
Soția ”l-a umilit în fața tuturor” ÎN DIRECT și a stârnit un ”tsunami”: ”Ce comportament rușinos!”
digisport.ro
image
O jurnalistă de 101 vorbește despre secretul din spatele longevității sale. Cum își începe fiecare zi
click.ro
image
Un tânăr și-a dat demisia de la bancă și s-a dus să lucreze în mină, în Australia. Și este fericit: „Câștig 2.130 de euro pe săptămână”
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
El e bărbatul care a făcut infarct la volan. Gheorghe se ducea spre locul unde fiica sa făcuse un accident
observatornews.ro
image
El este bărbatul care a făcut infarct, după ce a aflat că fiica lui a făcut un accident rutier. Gheorghe avea doar 45 de ani 🥲
cancan.ro
image
250 lei ajutor la pensie într-un județ. Lista bonusurilor oferite pensionarilor în 2026. Cine ia 500 lei?
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
prosport.ro
image
Harta salariilor din România. Unde se câștigă cel mai bine în țară. Domeniile cu salarii de peste 13.000 de lei și cele cu cele mai mici venituri
playtech.ro
image
UEFA, decizie şoc pentru Universitatea Craiova – Levski Sofia, după ce ultraşii bulgari au făcut ravagii în Bosnia
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
FOTO ”O mizerie”. FCSB și-a lansat noul echipament, iar reacțiile n-au întârziat să apară: ”Cele mai tari”
digisport.ro
image
Prin ce trece Brad Pitt, după ce copii s-au îndepărtat complet de el. Acuzațiile pe care actorul le aduce Angelinei Jolie
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Probleme la Casa de Pensii. Vechime în muncă fictivă pentru pensionari
mediaflux.ro
image
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
gsp.ro
image
DIICOT face glume pe Facebook pe seama lui Dragoș Pîslaru: „Scuze că nu am anunțat înainte”
actualitate.net
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Cum arată, în prezent, fiul Mădălinei Manole. Petru Mircea jr are 17 ani. „O minunăție de băiat, leit mama lui!”
click.ro
image
Gina Matache recunoaște de ce nu l-a vrut pe Radu Siffredi lângă Oana. Motivul pentru care își vede rar nepoții
click.ro
image
Satul din România în care au mai rămas doar 20 de locuitori. Nu există nici magazin și nici medic. „Oamenii sunt pe cale de dispariție”
click.ro
FotoJet (86) jpg
”Și sexul este un limbaj!” Fotografii incendiare: a apărut în Playboy, fără lenjerie intimă. Diva, mai sexy ca niciodată
okmagazine.ro
Mirabela Grădinaru Profimedia jpg
Prima Doamnă a României, elegantă în albastru. Ce semnificație are nuanța aleasă de Mirabela Grădinaru în vizitele oficiale
clickpentrufemei.ro
1570 theatrum orbis terrarum map monsters jpg
De ce desenau cartografii medievali dragoni și monștri pe hărți?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce a dat Brigitte Pastramă Dubaiul pe România? Ce se întâmplă cu afacerile ei din Emirate și unde a ajuns să-și vândă rochiile
image
Cum arată, în prezent, fiul Mădălinei Manole. Petru Mircea jr are 17 ani. „O minunăție de băiat, leit mama lui!”

OK! Magazine

image
Niciunul dintre cei 24 de copii ai Reginei n-a fost conceput cu Regele! Bărbații vânjoși și virili care făceau parte din haremul ei

Click! Pentru femei

image
Prima Doamnă a României, eleganță desăvârșită în albastru. De ce alege Mirabela Grădinaru această nuanță în vizitele oficiale

Click! Sănătate

image
Aceasta este temperatura ideală a frigiderului, pentru a evita intoxicaţiile alimentare!