Lionel Messi i-a oferit lui Roberto Baggio tricoul purtat în meciul cu Elveția

Căpitan al echipei de fotbal a Argentinei, Lionel Messi i-a dăruit tricoul alb-albastru purtat în meciul împotriva Elveției (3-1) fostului internațional italian Roberto Baggio. Cei doi se cunosc din 2010.

Câștigător al „Balonului de Aur” în 1993, Baggio a postat un mesaj pe profilul său de Instagram: „Mulțumesc, Leo, pentru cadoul tău prețios și pentru afecțiunea ta. Te iubesc foarte mult, prietene”. Italianul a însoțit mesajul cu o fotografie în care apare ținând tricoul alături de Messi.

Prietenia dintre cei doi mari fotbaliști ai lumii datează din 2010, când s-au întâlnit la Barcelona datorită antrenorului Pep Guardiola, care a fost coechipierul lui Baggio la clubul italian Brescia.

Messi i-a oferit tricoul său de joc fostului fotbalist italian în vestiar, după meciul cu Elveția disputat în sferturile de finală, meci pe care Baggio l-a urmărit din tribunele stadionului din Kansas City.

Argentina și-a asigurat calificarea în semifinalele Cupei Mondiale, fază în care va înfrunta Anglia. Sud-americanii au învins Elveția prin golurile marcate de Alexis Mac Allister (min. 10), Julian Alvarez (min. 112) și Lautaro Martínez (min. 120+1).

După confruntare, Lionel Messi s-a declarat foarte fericit de rezultat, dar mai ales de intrarea între primele patru echipe la această ediție a Campionatului Mondial: „Sunt foarte fericit pentru această victorie, o victorie foarte dificilă. Știam că va fi un meci foarte intens. Era important pentru noi să facem acest pas, pentru a avea câteva zile ceva mai relaxate înainte de ceea ce urmează”.

Pentru Messi, această semifinală va fi una specială deoarece va fi a treia pe care o va disputa la Campionatul Mondial de fotbal. În plus, acesta va înfrunta Anglia pentru prima dată, atât în meciuri oficiale, cât și în meciuri amicale.