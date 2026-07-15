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O fostă vedetă a fotbalului englez a murit din cauza loviturilor repetate cu capul

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Câștigător al Cupei Mondiale cu echipa Angliei în 1966, Nobby Stiles a murit din cauza unei afecțiuni la creier cauzată de efectele loviturilor repetate cu capul în fotbal. Anunțul a fost făcut astăzi de medicii legiști.

Nobby Stiles a murit acum șase ani (Foto: EPAImages)
Nobby Stiles a murit acum șase ani (Foto: EPAImages)

Fostul mijlocaș al echipei engleze Manchester United a decedat în urmă cu aproape șase ani, la 78 de ani, cu o formă de afecțiune neurodegenerativă, după ce a alovit mingea cu capul de circa 140.000 de ori în timpul carierei sale. Verdictul a fost dat de Tribunalul de Medicină Legală din Stockport ca răspuns la cererea privind moartea fostului internațional.

Analizele experților asupra creierului fostului mijlocaș defensiv au arătat că demența severă de care a suferit fostul fotbalist a fost rezultatul unei afecțiuni de Alzheimer, dar și din cauza encefalopatiei traumatice cronice (CTE), care a fost asociată cu o traumă la cap generată de loviturile cu capul în timpul carierei sportive.

Expertul în neuropatologie dr. Daniel Du Plessis a declarat tribunalului: „Sunt convins de faptul că loviturile de cap din fotbal atât de multe ori i-au cauzat CTE”. Alison Mutch, medic legist senior pentru South Manchester, l-a întrebat pe Dr. Du Plessis: „Spuneți că lovirea repetată cu capul a mingii este cauza CTE?”. „Da”, a răspuns Dr. Du Plessis.

Norbert „Nobby” Stiles a a fost un mijlocaș defensiv puternic, care a fost selectat de 28 de ori în naționala Angliei, și a jucat aproape 400 de meciuri pentru Manchester United.

Nobby Stiles a fost component al echipei Manchester Unite (Foto: EPAImages)
Nobby Stiles a fost component al echipei Manchester Unite (Foto: EPAImages)

Alison Mutch i-a spus fiului lui Norbert, John Stiles, că „este chiar ciudat să avem această conversație într-o zi ca aceasta” ținând cont de faptul că Anglia va juca semifinala cu Argentina de la Cupa Mondială, încercând să ajungă în prima sa finală după 1966. La care John Stiles a spus că tatăl său „nu a vorbit niciodată și nici nu s-a lăudat” cu faptul că a câștigat Cupa Mondială.

John Stiles este șeful grupului Familiilor Fotbalului pentru Justiție (FFJ), care cere autorităților fotbalului să facă mai mult pentru foștii jucători. El se numără printre zecile de foști fotbaliști și familiile lor care au dat în judecată Federațiile engleză și galeză, precum și Liga Engleză de Fotbal pentru acuzații că au fost „neglijente și și-au încălcat datoria de a se îngriji” de foștii jucători.

În ianuarie, în cadrul unei cercetări privind moartea la 70 de ani a lui Gordon McQueen, fostului fundaș al naționalei Scoției, al echipelor Manchester United și Leeds United, s-a stabilit faptul că loviturile cu capul au contribuit cel mai probabil la producerea unor accidente cerebrale care au fost cauza decesului său. McQueen a fost de asemenea diagnosticat cu CTE.

Federația Engleză de Fotbal a decis să elimine treptat loviturile cu capul din fotbalul juvenil până la sub 11 ani în 2026.

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