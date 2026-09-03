Are 123 de kilograme și se consideră prea slab! Dieta uriașă a luptătorului care vrea să se îngrașe

Pentru cei mai mulți oameni, cântarul care arată 123 de kilograme ar fi un semnal că trebuie să slăbească. Pentru japonezul Seigo Fujinokawa, situația este exact inversă.

Fujinokawa are „doar” 123 de kilograme și e nemulțumit Foto: Profimedia

Luptătorul de sumo are 21 de ani, 1,77 metri și 123 kg, dar spune că este prea ușor. Ținta lui este să ajungă la aproximativ 130 de kilograme.

Motivul? Fujinokawa luptă în Makuuchi, cea mai importantă divizie a sumo-ului profesionist japonez, unde întâlnește adversari care se apropie de 200 kg. În prezent, el este cel mai ușor luptător al diviziei. Față de Atamifuji Sakutaro, cel mai greu dintre rikishi, diferența ajunge la 64 de kilograme.

8.000 de calorii în numai două mese!

Misiunea de a lua în greutate este tratată la fel de serios ca antrenamentul. Potrivit L’Équipe Magazine, Fujinokawa consumă aproximativ 8.000 de calorii pe zi, de circa patru ori mai mult decât necesarul unui adult obișnuit. Și mai spectaculos: uriașa cantitate este împărțită în numai două mese.

Japonezul explică însă că nu poate pur și simplu să se îngrașe. Greutatea suplimentară trebuie obținută fără să-și piardă masa musculară și flexibilitatea.

În sumo, kilogramele sunt ca o armură împotriva șocurilor, dar viteza poate fi o armă la fel de importantă. Fujinokawa profită tocmai de faptul că este mai ușor. În fața adversarilor imenși, poate evita uneori atacul în ultima clipă și îi poate dezechilibra. În iulie a avut nevoie de numai o secundă pentru a-l învinge printr-o asemenea manevră pe Kotoshoho Yoshinari.

În unele confruntări, Fujinokawa, gigantul de 123 kg, pare un fulg în brațele adversarilor Foto: Profimedia

Se antrenează trei ore înainte să mănânce

Viața lui ar fi greu de imaginat pentru un sportiv obișnuit. În fiecare dimineață se trezește și se antrenează aproximativ trei ore pe stomacul gol. Respectă tradiționalul keiko și, printre exerciții, lovește cu palmele un trunchi de lemn pentru a-și întări mâinile.

La finalul sesiunii urmează o serie de lupte în care câștigătorul rămâne în ring, iar colegii încearcă succesiv să-l dea jos. Fujinokawa este cel mai bine clasat sportiv al grajdului său, astfel că toți vor să-l învingă. Performanțele sale sunt impresionante și împotriva celor mai mari nume: revista franceză notează că nu a pierdut niciuna dintre primele patru confruntări cu yokozuna, cel mai înalt rang din sumo.

Pentru el însă următoarea bătălie începe la masă: încă șapte kilograme de pus pe cântar.