Povestea fabuloasă a ucraineanului care a fugit de război ca să devină împărat la sumo în Japonia

0
0
Publicat:

După ce a fugit de război acum trei ani, Danylo Yavhusishyna a urcat treptele în sumo în Țara Soarelui Răsare. A promovat la „ozeki”, al doilea cel mai înalt rang, după „yokozuna”.

Ucraineanului nu-i stă nimeni în cale FOTO AFP
Ucraineanului nu-i stă nimeni în cale FOTO AFP

Luptătorul ucrainean de sumo Danylo Yavhusishyn, cunoscut sub numele său japonez de ring Aonishiki Arata, a primește trofeul cordat pentru Cupa Prim-Ministrului, după ce a câștigat Marele Turneu de Sumo de la Fukuoka, pe 23 noiembrie 2025.

În Fukuoka, în liniștea unei arene arhipline, un tânăr scăpat de război a rescris istoria sumo-ului. Danylo Yavhusishyn, în vârstă de 21 de ani, născut în Vinița și fugit de invazia rusă acum trei ani, a devenit primul ucrainean care a câștigat un turneu profesionist în Japonia.

Europeanul l-a învins pe luptătorul mongol Hoshoryu, câștigând turneul Kyushu. După meci, s-a adresat publicului într-o japoneză perfectă: „Sunt fericit că mi-am atins unul dintre obiective”.

Ascensiunea sa a fost una fenomenală. A început să practice luptele de sumo în Ucraina la vârsta de 7 de ani, iar ca adolescent a concurat la Campionatele Mondiale de Juniori, devenind campion național la 17 ani. În februarie 2022, când a izbucnit războiul, era încă minor și, prin urmare, a evitat serviciul militar obligatoriu. Yavhusishyn a căutat refugiu în Germania, unde au rămas părinții săi, înainte de a se muta în Japonia.

În Japonia a ajuns singur

Aterizând în Țara Soarelui Răsare, singur și fără să vorbească limba, Yavhusishyn a trăit și s-a antrenat cu Arata Yamanaka, un luptător de sumo japonez cu care se împrietenise la Campionatele Mondiale de Juniori. „Îl întâlnisem o singură dată, totuși m-a primit cu căldură, chiar dacă nu vorbeam niciun cuvânt în japoneză. Am fost surprins. Dacă ar fi fost invers, aș fi refuzat”, a spus Yavhusishyn în 2024.

În Japonia, cariera tânărului luptător ucrainean, înalt de 1,83 m și cântărind 140 kg, a luat avânt. În decurs de un an, a ajuns în prima divizie, obținând o promovare spectaculoasă. 

Odată cu debutul său în iulie 2023, Yavhusishyn a călcat pe urmele compatriotului său Serhii Sokolovskyi, devenind al doilea luptător profesionist de sumo de origine ucraineană.

Promovarea sa în diviziile superioare este a cincea cea mai rapidă din 1958, când a fost introdus sistemul actual de șase turnee pe an. Dar ambițiile lui Yavhusishyn depășesc succesele actuale: „Sunt fericit, dar pot ajunge și mai sus”.

Potrivit postului național de radio NHK, Asociația Japoneză de Sumo va organiza în curând o întâlnire specială pentru a-l promova la gradul de „ozeki”, al doilea cel mai înalt rang după „yokozuna” sau mare campion.

