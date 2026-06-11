Arbitrul care a fost interzis în SUA nu renunță la visul său. „Voi fi pe teren în 2030”

Ajuns acasă, la Mogadishu (Somalia), Omar Artan a promis că va oficia la viitorul Campionat Mondial de fotbal. Acesta a fost așteptat la aeroport de compatrioții săi.

Arbitrul a declarat: „Voi fi pe teren în 2030. În ciuda a ceea ce mi s-a întâmplat, nu voi abandona. Există ţara noastră, Somalia, şi acest steag. Atât în perioadele bune, cât şi în cele rele. Trebuie să-i apărăm onoarea”.

Arbitrul a trecut printr-un adevărat calvar în momentul în care a ajuns în Statele Unite ale Americii. Acesta a fost supus unui interogatoriu de 11 ore, fiind plasat într-o celulă. Lui nu i s-a permis să pătrundă pe teritoriul american deși acesta a susținut că documentele sale erau în regulă. Potrivit unor surse, el avea o pentru o singură intrare, nicidecum permisul cu intrări multiplu care e necesar în cazul arbitrilor ce vor oficia la această ediție a Campionatului Mondial de fotbal.

Potrivit News.ro, autoritățile americane au justificat expulzarea și au spus că au avut „motive foarte întemeiate”. Un oficial al Departamentului de Stat american a precizat că acesta ar fi avut „legături cu presupuşi membri ai unor organizaţii teroriste”.

Decizia de a nu i se permite accesul la CM de fotbal lui Omar Artan a stărnit multe reacții în țara africană. Ciise Aden Abshir, consilier principal al Ministerului Tineretului şi Sportului din Somalia, a declarat că acesta se numără „printre cei mai respectaţi arbitri din Africa”, iar „interzicerea intrării sale în Statele Unite şi împiedicarea sa de a arbitra (...) nu numai că îi face rău personal, dar subminează şi angajamentul fotbalului faţă de corectitudine, merit şi spiritul de fair-play”.

Artan se număra printre cei nouă oficiali din Africa care urmau să arbitreze la meciurile acestei ediții ale competiției. Acesta a condus partide din Liga Campionilor CAF în 2026. El a plecat din Kenya, a tranzitat Turcia şi, în cele din urmă, a ajuns în Statele Unite. Acolo i s-a refuzat intrarea, fiind trimis înapoi.

FIFA nu a intervenit în acest caz

Federația Internațională de Fotbal Asociație (FIFA) a confirmat că arbitrul din Somalia „nu va putea să se antreneze sau să conducă meciuri la Cupa Mondială din 2026, după ce i s-a refuzat intrarea în SUA. FIFA nu intervine în procedurile de imigrare ale ţării gazdă, inclusiv în procesul de acordare a vizelor, şi a fost informată de autorităţi că statutul domnului Artan nu va fi modificat în acest moment”, s-a precizat într-un comunicat. „În conformitate cu competiţiile FIFA anterioare, guvernul ţării gazdă are ultimul cuvânt în ceea ce priveşte persoanele care primesc viză şi cine este admis pe teritoriul său.”

Somalia se află pe „lista neagră”

Pentru prima dată în istoria competiției, Campionatul Mondial de fotbal va avea loc în trei ţări (Statele Unite, Mexic, Canada). Competiția se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026.

Mai trebuie precizat că Somalia este una dintre numeroasele ţări ai căror cetăţeni sunt supuşi unei interdicţii de călătorie în Statele Unite impuse de Administraţia Trump. La sfârşitul lunii noiembrie 2025, preşedintele SUA a numit Somalia ca fiind o „ţară putredă” şi a anunţat intenţia de a pune capăt statutului special care protejează cetăţenii somalezi de deportare.