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Probleme în lanț pentru elvețieni în SUA. Baza lor este înconjurată de șerpi cu clopoței, iar acum a izbucnit și un incendiu

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Aflată în SUA, echipa de fotbal a Elveției a avut parte de surprize nu tocmai plăcute. Baza de cantonament a acestei formații este într-o zonă în care mișună șerpii, iar un incendiu a izbucnit la 10 km depărtare.

Elvețienii pregătesc debutul la CM de fotbal (Foto: EPAImages)
Elvețienii pregătesc debutul la CM de fotbal (Foto: EPAImages)

Potrivit presei elvețiene citată de News.ro, un incendiu a izbucnit luni, la 9.30 (19.30 în România), în Valea Sorrento, la mai puţin de 10 km de cantonamentul Elveţiei. Din acest motiv, zonele rezidenţiale din San Diego au fost evacuate, nu şi hotelul în care sunt cazaţi jucătorii lui Murat Yakin. Mai mult decât atât, aceștia au putut chiar să se antreneze.

Graţie eforturilor pompierilor californieni, incendiul a fost stins luni seară, acțiunea fiind sprijinită și de elicoptere. „FIFA monitorizează situaţia şi ne-a asigurat până acum că nu există probleme pentru noi”, a declarat un reprezentant al Federației Elveţiene de Fotbal pentru agenţia de ştiri ATS.

E de amintit, însă, că în California izbucnesc frecvent incendii, multe dintre acestea fiind provocate de temperaturile ridicate din timpul verii și de vegetația uscată.

Turiștii au fost mușcați de șerpi cu clopoței

Pe de altă parte, echipa Elveţiei a mai avut parte de o surpriză la sosirea în SUA. Conform unei imagini postate pe rețelele sociale, cantonamentul acesteia se află într-o zonă cu şerpi. În fotografie se văd împrejurimile cantonamentului, inclusiv un teren de antrenament, o zonă pentru portari, un vestiar, o sală de sport, iar de jur împrejur, haşurat cu roşu se află „zona şerpilor".

Zona cu șerpi, marcată cu roșu, este chiar lângă terenul de antrenament (Foto: Elveția Instagram)
Zona cu șerpi, marcată cu roșu, este chiar lângă terenul de antrenament (Foto: Elveția Instagram)

Regiunea este cunoscută pentru numeroasele sale reptile, fiind întâlniți îndeosebi șerpii cu clopoţei. „New York Post” a precizat, de asemenea, că numeroși excursionişti au fost muşcaţi acolo.

Elveţia va debuta la Campionatul Mondial de fotbal în compania Qatarului, sâmbătă, 13 iunie, la 22.00 (ora României). Apoi va înfrunta Bosnia şi Herţegovina (18 iunie, la ora 22.00) şi Canada (24 iunie, la 22.00).

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