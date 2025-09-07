Amanda Anisimova a plâns în pumni, după eșecul cu Aryna Sabalenka. Cel mai mare regret al americancei

Aryna Sabalenka (27 de ani) s-a impus în finala de la US Open, în fața Amandei Anisimova (24 de ani), scor 6-3, 7-5. În urma eșecului usturător, sportiva din Statele Unite ale Americii a suferit îngrozitor. Mai ales că a fost cea de-a doua finală pierdută consecutiv, într-un turneu de Mare Șlem, pentru aceasta.

De asemenea, Amanda Anisimova a încasat un eșec de proporții și la Wimbledon, învinsă fiind de Iga Swiatek, într-o finală decisă în doar 58 de minute.

Dacă pe Iga Swiatek a reușit să o elimine în sferturi la US Open și să-și ia revanșa, Amanda a clacat în finala cu Aryna.

Lacrimi de crocodil după o învingere usturătoare

Sportiva în vârstă de 24 de ani nu și-a putut controla emoțiile și a izbucnit în plâns, la finalul ultimului act, simțind că și-a dezamăgit fanii.

Susținerea necondiționată a venit, însă, din partea publicului, fără dar și poate.

„A fost o atmosferă incredibilă. M-au susținut foarte mult, iar asta m-a ajutat cu adevărat să rămân în meci. Sper să pot continua să muncesc din greu pentru a-mi oferi mai multe oportunități de a ajunge în mai multe finale.

Am simțit că nu am jucat cel mai bun tenis al meu tot meciul. Simt că devin foarte nervoasă în finală și este ceva la care încerc să lucrez. Asta e realitatea și trebuie să o accept.

Nu jucasem pe teren în timpul zilei cu acoperișul închis și vedeam literalmente alb, nu puteam vedea mingea când serveam. Nu exista nicio modalitate de a mă adapta, iar acesta a fost un șoc imens pentru mine!", a declarat pierzătoarea ultimului act de la US Open.

„Este numărul unu și este foarte capabilă!”

Aryna Sabalenka a reușit să cucerească titlul turneului de Mare Șlem de două ori consecutiv. Anisimova a ținut să o felicite pe jucătoarea bielorusă.

„Ea juca uimitor, făcea totul bine, așa că mi-a făcut viața foarte dificilă. Evident, este numărul unu și este foarte capabilă să joace un tenis incredibil. Îi dau tot meritul. O admir atât de mult, muncește atât de mult și de aceea este unde este!”, a mai transmis Anisimova.