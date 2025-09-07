Sabalenka, din nou regină la US Open. Recordurile stabilite după finala cu Amanda Anisimova

Aryna Sabalenka a câștigat cel de-al 4-lea trofeu de Mare Șlem al carierei! Bielorusa s-a impus în marea finală în fața Amandei Anisimova, după aproximativ o oră și 35 minute de joc, în două seturi, cu scor 6-3, 7-6.

Setul întâi a fost plin de răsturnări, cu nu mai puțin de cinci break-uri. Anisimova a avut prima ocazie să rupă serviciul adversarei, dar a ratat trei mingi de break și, în loc să conducă, și-a pierdut propriul serviciu. Astfel, Aryna Sabalenka s-a desprins la două game-uri. Americanca a reacționat imediat și a reușit să egaleze după ce a făcut la rândul ei un break. Mai mult, a trecut în avantaj cu 3-2, dar lidera mondială a revenit rapid, a preluat controlul și a încheiat primul set cu 6-3, după un break decisiv în game-ul opt.

În setul doi, echilibrul s-a rupt repede. Anisimova și-a pierdut serviciul după doar trei game-uri. Totuși, când Sabalenka conducea 3-2, aceasta a avut o scurtă cădere și a cedat un game la zero, oferindu-i adversarei șansa să reintre în meci. Belarusa a apăsat din nou pe accelerație, s-a dus la 4-3 și și-a ținut serviciul impecabil pentru 5-3. Anisimova a salvat situația temporar și a câștigat următorul game, dar Sabalenka avea serviciul pentru meci. Emoțiile și-au spus cuvântul. A pierdut primele două puncte, a egalat la 30, dar apoi a greșit din nou și scorul a devenit 5-5.

Setul a ajuns în tie-break, iar acolo experiența Sabalenkăi a făcut diferența. S-a impus cu 7-3 și a închis meciul, în timp ce Anisimova a pierdut a doua finală consecutivă de Grand Slam, după înfrângerea categorică de la Wimbledon în fața Igei Swiatek (6-0, 6-0).

Motivația de dimineață

La ceremonia de premiere, Sabalenka a povestit că în dimineața meciului a primit un filmuleț de la școala unde a făcut primii pași în tenis. Copiii de acolo i-au trimis mesaje de susținere, lucru care a emoționat-o profund. Cu lacrimi în ochi, jucătoarea și-a promis că nu are voie să-i dezamăgească și că trebuie să lupte pentru victorie.

„În această dimineață am primit un videoclip de la școala de tenis de unde am început totul, de la copii. Ei mă încurajau. Am plâns puțin în această dimineață. Acela a fost momentul în care am realizat că nu pot să-i dezamăgesc. Trebuie să le transmit energie pozitivă!", a declarat Sabalenka, imediat după finală.

Recordurile stabilite după finala cu Anisimova

După triumful de la US Open, Aryna Sabalenka a reușit câteva realizări impresionante. Ea este a treia jucătoare din Era Open care își începe palmaresul de Grand Slam cu patru trofee câștigate pe hard, performanță atinsă anterior doar de Naomi Osaka și Kim Clijsters.

În plus, chiar în finala de la New York, Sabalenka a obținut victoria cu numărul 100 la turneele majore. Doar o singură jucătoare mai reușise să atingă această cifră într-o finală, și anume, Iga Swiatek, la Wimbledon, iar coincidența face ca ambele să o fi învins pe Amanda Anisimova în acel moment special.

Belarusa a intrat în istorie și ca prima sportivă care își apără trofeul la US Open după o pauză de 11 ani, ultima fiind Serena Williams, în 2013 și 2014.

1 - Aryna Sabalenka is the first player to win consecutive Women's Singles titles at the US Open since Serena Williams (2013-2014).

Totodată, Aryna Sabalenka a ajuns la o serie de 19 tiebreakuri câștigate consecutiv, stabilind un record absolut în Era Open pe circuitul feminin.

Aryna Sabalenka has won 19 tiebreaks in a row. This is the most consecutive tiebreaks won by any woman in the Open Era.

Nu în ultimul rând, Aryna Sabalenka a devenit a treia jucătoare din istoria tenisului modern care dispută șase finale de Grand Slam consecutive pe hard. Doar Steffi Graf și Martina Hingis au mai reușit această performanță, iar ambele au ajuns până la șapte. Sabalenka ar putea egala acest record dacă va prinde și finala de la Australian Open.

Anisimova, susținută moral de către Sabalenka

La finalul partidei de foc, Aryna Sabalenka și Amanda Anisimova s-au îmbrățișat și au încheiat duelul într-o manieră pozitivă.

Americanca a fost văzută, însă, cum plângea, câteva minute mai târziu. Aryna Sabalenca a ținut să îi transmită un mesaj, pentru a-i ridica moralul.

„E o nebunie. Lecțiile dure pe care le-am primit m-au adus în acest punct. Felicitări adversarei mele. Să foci două finale de Mare Șlem la rând, știu sentimentul. Știu cât doare să le pierzi, dar o să vezi că atunci când vei câștiga merită tot efortul. Te vei bucura și mai mult de acea victorie, după aceste lecții care sunt grele!”, I-a transmis Aryna Sabalenka, la finalul partidei, Amanadei.