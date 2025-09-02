Aryna Sabalenka, amenințată cu bătaia de „nebunul” circuitului. Cea mai bună jucătoare a lumii, pusă să apere onoarea fetelor

Bătălia Sexelor revine în tenis în startul anului 2026. Australianul Nick Kyrgios (30 de ani, 651 ATP) o va înfrunta pe jucătoarea bielorusă Aryna Sabalenka (26 de ani), numărul 1 WTA, la Hong Kong. Cum premiile sunt egale pentru fete și băieți, rămâne de văzut cine îi merită mai mult.

Duelul este programat în prima săptămână a lunii ianuarie 2026. Nick Kyrgios, fost finalist la Wimbledon și aflat cel mai sus pe locul 13 mondial în 2016, stă în prezent departe de circuit.

Istoria spune că în meciurile în care o jucătoare de tenis a înfruntat un jucător, de două ori din trei, câștigător a fost bărbatul. Iar australianul este sigur că va îmbunătăți procentajul.

„Chiar crezi că mă poate învinge? Nu o va face. Chiar crezi că trebuie să joc 100%? Voi încerca să rămân concentrat pentru că reprezint masculinul, dar cred că voi câștiga cu 6-2”, a spus Kyrgios într-o discuție avută la un podcast cu jucătorul kazahul Alexander Bublik (28 de ani, 24 ATP), învins luni noapte în „optimi” la US Open de italianul Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP).

Comentatorii au observat că s-a întors lăudărosul Nick Kyrgios, cunoscut ca un tip obraznic și mult prea încrezător. El o laudă însă pe Sabalenka pentru personalitatea ei, dar se declară sigur de rezultatul meciul.

Bublik îi taie din entuziasm

„Sunt foarte entuziasmat de acest meci; are o personalitate grozavă și este o jucătoare de tenis magnifică. Este genul de jucătoare care crede că poate câștiga”, spune Nick, obișnuit să critice (a fost dur inclusiv cu Sinner, socotind că italianul a primit o suspendare prea mică).

Bublik îl avertizează că toată această încredere poate fi o sabie cu două tăișuri: „Știi, e foarte amuzant că ești atât de convins că poți câștiga împotriva Arynei”.

La 52 de ani de la victoria istorică a lui Billie Jean King asupra lui Bobby Riggs, Kyrgios crede că va câștiga bătălia din ianuarie.

Kyrgios rămâne în istorie cu vorba spusă în 2015 elvețianului Stanislas Wawrinka, la meciul direct: „Kokkinakis i-a tras-o prietenei tale”. Persoana la care făcea referire era croata Donna Vekic, cu care Stan avusese o relație. Thanasi Kokkinakis, și el jucător de tenis, era coleg cu Kyrgios in echipa de Cupa Davis a Australiei.