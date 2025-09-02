search
Marți, 2 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Aryna Sabalenka, amenințată cu bătaia de „nebunul” circuitului. Cea mai bună jucătoare a lumii, pusă să apere onoarea fetelor

0
0
Publicat:

Bătălia Sexelor revine în tenis în startul anului 2026. Australianul Nick Kyrgios (30 de ani, 651 ATP) o va înfrunta pe jucătoarea bielorusă Aryna Sabalenka (26 de ani), numărul 1 WTA, la Hong Kong. Cum premiile sunt egale pentru fete și băieți, rămâne de văzut cine îi merită mai mult.

Aryna Sabalenka ține sus steagul fetelor
Aryna Sabalenka ține sus steagul fetelor

Duelul este programat în prima săptămână a lunii ianuarie 2026. Nick Kyrgios, fost finalist la Wimbledon și aflat cel mai sus pe locul 13 mondial în 2016, stă în prezent departe de circuit.

Istoria spune că în meciurile în care o jucătoare de tenis a înfruntat un jucător, de două ori din trei, câștigător a fost bărbatul. Iar australianul este sigur că va îmbunătăți procentajul.

Chiar crezi că mă poate învinge? Nu o va face. Chiar crezi că trebuie să joc 100%? Voi încerca să rămân concentrat pentru că reprezint masculinul, dar cred că voi câștiga cu 6-2”, a spus Kyrgios într-o discuție avută la un podcast cu jucătorul kazahul Alexander Bublik (28 de ani, 24 ATP), învins luni noapte în „optimi” la US Open de italianul Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP).

Comentatorii au observat că s-a întors lăudărosul Nick Kyrgios, cunoscut ca un tip obraznic și mult prea încrezător. El o laudă însă pe Sabalenka pentru personalitatea ei, dar se declară sigur de rezultatul meciul.

Bublik îi taie din entuziasm

Sunt foarte entuziasmat de acest meci; are o personalitate grozavă și este o jucătoare de tenis magnifică. Este genul de jucătoare care crede că poate câștiga”, spune Nick, obișnuit să critice (a fost dur inclusiv cu Sinner, socotind că italianul a primit o suspendare prea mică).

Bublik îl avertizează că toată această încredere poate fi o sabie cu două tăișuri: „Știi, e foarte amuzant că ești atât de convins că poți câștiga împotriva Arynei”.

La 52 de ani de la victoria istorică a lui Billie Jean King asupra lui Bobby Riggs, Kyrgios crede că va câștiga bătălia din ianuarie.

Kyrgios rămâne în istorie cu vorba spusă în 2015 elvețianului Stanislas Wawrinka, la meciul direct: „Kokkinakis i-a tras-o prietenei tale”. Persoana la care făcea referire era croata Donna Vekic, cu care Stan avusese o relație. Thanasi Kokkinakis, și el jucător de tenis, era coleg cu Kyrgios in echipa de Cupa Davis a Australiei.  

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Financial Times îl compară pe Donald Trump cu Nicolae Ceaușescu
digi24.ro
image
Versiunea lansată de mama tânărului care l-a bătut pe livratorul din Bangladesh. Cum își apără fiul: „Fiecare mai face asta”
stirileprotv.ro
image
ZODIA care riscă să înceapă toamna cu un divorț, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu
gandul.ro
image
Vești proaste pentru românii din diaspora! MAE vrea reintroducerea unor taxe
mediafax.ro
image
Cu cine se iubește Liviu Ganea. Fostul fotbalist are o relație sentimentală cu o tânără care are legătură cu FRF
fanatik.ro
image
Brutalitatea cu care acționa clanul Motoi. Interlop deranjat când i s-au lăsat 500 de euro pe masă: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”
libertatea.ro
image
Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE
digi24.ro
image
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
gsp.ro
image
Unde a plecat Vlad Chiricheș, după ce Gigi Becali l-a anunțat că nu va mai juca la FCSB
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Ismail, livratorul lovit în București, muncește în România pentru ca familia lui din Bangladesh să supraviețuiască: „Iubesc românii”
antena3.ro
image
Bătăuşul livratorului, apărat de mamă la instanţă: "A fost premiant". Victima sa munceşte pentru 500 euro/lună
observatornews.ro
image
Singura condiție în care Ilie Bolojan și-ar da demisia din funcție: 'Sper să găsim o soluție pentru că…
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Secretul japonez pentru o mașină de spălat curată și rezistentă. Ce să faci după fiecare utilizare
playtech.ro
image
Pe ce au cheltuit primăriile din România banii anul trecut. Surprize în orașele pe care le-au condus Ilie Bolojan și Nicușor Dan
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Surpriză de proporții! Unde s-a dus vedeta care și-a înșelat soția în România
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
Românii care au cel puțin un hectar de pământ, pot primi 10.000 euro de la stat
kanald.ro
image
Cum l-a testat Nicușor Dan pe Ilie Bolojan în timpul întâlnirii cu liderii coaliției. Premierul nu a știut să...
playtech.ro
image
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj! Este ALERTĂ în toată țara!
romaniatv.net
image
Când vor primi cetățenii cardurile pentru plata facturilor la energie. Anunțul ministrului
mediaflux.ro
image
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Trăim (încă) în era în care bărbatul e viteaz că nu dă cu toporul, ci cu pumnul
actualitate.net
image
Cele 5 culori de unghii pentru femeile de 40 de ani. Le vor face să arate elegante și la modă în septembrie
click.ro
image
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
click.ro
image
Zodia răsfățată de destin în toamna lui 2025. Soarele strălucește pe strada ei, primește tot ce își dorește și are parte de binecuvântări. Încheie anul în forță
click.ro
Regina Sofia a Spaniei profimedia 0817253278 jpg
Vești teribile de la Palatul Zarzuela! Regina Sofia se așteaptă la ce e mai rău
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
6 oona si chaplin 2 profimedia 0101843630 jpg jpeg
„Chaplin m-a sedus când aveam 15 ani. Avea cereri revoltătoare”. Dacă ar fi trăit azi, era în închisoare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
image
Cele 5 culori de unghii pentru femeile de 40 de ani. Le vor face să arate elegante și la modă în septembrie

OK! Magazine

image
Scandalul a atins cote maxime! Cărui regal i-a ordonat Prințul William să stea departe de el

Click! Pentru femei

image
Politețea a devenit o armă! Planeta Marte tranzitează semnul zodiacal Balanță

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă