Alibec era umilit de o echipă de divizia a 3-a, în timp ce colegii lui se îmbarcau în avionul de Scoția

Atacantul Denis Alibec (34 de ani) a fost lăsat acasă de FCSB și nu va evolua în această seară contra scoțienilor de la Aberdeen, în prima manșă din play-off-ul de Liga Europa. Meciul se joacă azi, de la ora 21.45, în direct pe Voyo.

Revenit după o accidentare, Alibec s-a pregătit cu echipa a doua. Formația secundă a campioanei a avut meci cu Unirea Bascov, din liga a 3-a.

Pe contul lor de Facebook, cei de la Unirea Bascov anunță că s-au impus cu 4-1 în meciul disputat în cantonamentul „roș-albatrilor”.

„Victorie pentru Unirea Bascov! Echipa noastră s-a impus clar cu 4-1 în fața celor de la FCSB 2! Marcatori: Mario IORDACHE, Andrei LINTE, Octavian STAICU, Adrian ALBULESCU. De menționat că pentru echipa bucureșteană a evoluat și internaționalul Denis Alibec”, nu au uitat să menționeze, ieri la prânz, cei de la Bascov.