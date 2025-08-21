Gigi Becali i-a oferit 55.000 euro doar ca să plece de la FCSB: „Să-și ia un apartament!”

FCSB a încheiat colaborarea cu Andrei Georghiță, jucător care a fost cedat definitiv de către campioana România în lotul celor de la Universitatea Cluj. Ardelenii au mai solicitat și suma de 50.000 de euro, asta pentru a-l lăsa pe Mamadou Thiam să meargă în Capitală, sub comanda lui Elias Charalambous.

Gheorgiță a impresionat, deja, la Universitatea Cluj. Îndrumat de către Ioan Ovidiu Sabău, tânărul atacant a reușit să-și treacă în cont o pasă de gol, în victoria întregistrată de către ardeleni în partida cu Farul, 1-0.

„Nu a arătat nimic până acum. I-am dat și lui 55.000!”

Pentru a-l convinge pe Gheorgiță să părăsească FCSB și să semneze cu Universitatea Cluj, Gigi Becali i-a oferit fotbalistului suma de 55.000 de euro.

„Am vorbit și cu impresarul lui. Pentru el e bine să aibă un contract mai lung, să aibă stabilitate. Dacă semnează pe 150.000 de euro și face omul contract 5 ani are 600-700 de mii de euro asigurat. Un fotbalist prima dată asta trebuie să facă, să-și asigure viitorul. La ora asta nu poate juca la noi, i-am zis: `Uite, poți să mă ajuți`.

Am vorbit și cu el. I-am dat și lui bani. 55.000 de euro i-am dat și lui Gheorghiță, că vrea și el să-și ia un apartament. Mai avea de luat 15.000.

Dacă a luat 50.000, nici nu a arătat nimic până acum. Într-adevăr, are perspectivă, că e tânăr. Mai ia și de la U Cluj bani acum. Eu zic că toată lumea a făcut o afacere!”, a declarat Gigi Becali, conform disigport.ro.

Proces la TAS pentru transferul lui Gheorghiță

La începutul acestui an, latifundiarul din Pipera l-a adus pe Andrei Gheorghiță (23 de ani) la FCSB sub formă de împrumut de la Poli Iași, pentru 120.000 de euro.

Conducerea celor de la Poli Iași consideră că ar fi trebuit să primească o sumă suplimentară aferentă transferului tânărului fotbalist și a făcut apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), după ce contractul jucătorului a fost reziliat de Camera Națională de Soluționare a Litigiilor, din cauza unor întârzieri la plata salariilor, ce ar fi fost cauzate de erori bancare.

Între timp, FCSB l-a cedat pe Gheorghiță la Universitatea Cluj.

Dacă Poli Iași va câștiga la TAS, contractul dintre Gheorgiță și ardeleni va fi desfăcut, iar jucătorul va trebui să revină la formația din Copou.