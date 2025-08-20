FCSB și-a luat atacant, speriată de accidentările din lot. Alegea a fost făcută în urma unui „semn divin”

După ce l-a luat pe Jordan Gele (32 de ani) pe motiv că numele acestuia îi aducea aminte de porecla pe care o avea în tinerețe, iar atacantul a dat un singur gol și l-a costat în total 400.000 de euro (fotbalistul adus în iarna lui 2025 a costat 300.000 de euro și a primit un salariu lunar de 10.000 de euro plus 50.000 de euro la despărțire), Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, l-a adus pe Mamadou Thiam (30 de ani) de la U Cluj lăsându-se condus de „un semn divin”.

Latifundiarul l-a convins pe Andrei Gheorghiță (23 de ani) să semneze cu U Cluj, ca parte din transfer. În plus, i-a oferit și acestuia suma de 50.000 de euro ca să plece în altă parte, o „tactică” de convingere aplicată și în cazul lui Gele.

„Stai să vezi [cum a fost]. Când a fost situația cu Thiam, mi-a spus MM: «Uite așa și așa, Thiam o să plece». Zic: «Bă, înseamnă că nu mai am șanse, dacă are din [ofertă] Arabia».

Zic: «Ce ar fi să dea Gheorghiță astăzi vreun gol sau vreo pasă de gol, să joace extraordinar, și să-l facem la schimb?». Apoi mă sună MM: «Băi Gigi, știi cine a dat pasă de gol? Gheorghiță al nostru». «Gata mă, înseamnă că Dumnezeu ne-a dat semn, îl luăm noi pe Thiam».

După meci am vorbit cu ei.. Bine, acum nu putem ști cine a făcut afacere mai bună pe termen lung. Pe termen lung afacerea e a lor. Dar afacerea mea e acum, azi. Am făcut o afacere că am nevoie azi.

Gheorghiță a acceptat ușor. Eu am vorbit și cu impresarul lui. E bine să aibă un contract ferm, pe termen mai lung, să aibă stabilitate. Dacă semnează pe 5 ani, are 6-7 sute de mii de euro asigurați. Un fotbalist asta trebuie să facă, să-și asigure viitorul. Apoi vedem când și cu cât ne îmbogățim. La ora asta nu poate juca la noi. Am zis: «Uite, te rog să mă ajuți». Și m-a ajutat”.

Bine, i-am dat și lui niște bani în plus, 55.000 [de euro] i-am dat și lui, că vrea să-și ia un apartament. Bine, mă. Deci a luat 50 și ceva de mii de euro, a luat și când a venit, ia și de la U Cluj acum salariu”, a povestitt Gigi Becali, într-o intervenție la emisiunea „Liga Digi Sport”.

FCSB a căutat cu disperare un atacant central, după ce Denis Alibec (34 de ani) este mai mult accidentat. Probeleme medicale are și Daniel Bîrligea (25 de ani), iar Dennis Politic (25 de ani) nu poate evolua vârf împins, un post care cere o poziție cu spatele la poartă.

Atacantul de la U Cluj ajunge la FCSB, deși bătuse palma cu clubul Al‑Muharraq SC, din Bahrain, pentru un salariu de 30.000 de euro lună, cât îi dă și Becali. De la U Cluj l-a luat Becali și pe atacantul Daniel Popa (30 de ani), care n-a confirmat și a fost cedat în Turcia. Și l-ar fi dorit și pe moldoveanul Vladislav Blănuță (23 de ani), vârf de lance care aparține Craiovei lui Mititelu, care însă n-a acceptat transferul.