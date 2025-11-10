FCSB s-a împiedicat la Sibiu și l-a scos din minți pe patron: „E debandadă la echipă”

FC Hermannstadt a terminat la egalitate cu FCSB, 3-3 (1-1), duminică seara, la Sibiu, într-un meci din etapa a 16-a a Superligii de fotbal.

Campioana a deschis scorul rapid, prin Mamadou Thiam (4), din pasa lui Juri Cisotti. Sibienii au egalat prin Aurelian Chițu (26), bine găsit în careu de Cristian Neguț. Oaspeții au avut o șansă bună de a intra în avantaj la pauză, dar Darius Olaru (36) a ratat din poziție favorabilă.

Chițu a egalat după pauză (55), la capătul unui contraatac purtat de Luca Stancu. FCSB a restabilit egalitatea, prin David Miculescu (63), cu capul, în urma unei centrări a lui Risto Radunovic. FCSB a mai înscris prin Daniel Bîrligea (72), dar golul a fost anulat pentru ofsaid.

Bîrligea a fost eliminat (81), după două cartonașe galbene primite pentru proteste în decurs de trei minute. Atacantul l-a imitat pe arbitru, comițând gesturi sfidătoare.

Gazdele au trimis mingea în bară, prin Antoni Ivanov (85) și au reușit să aibă avantaj pe tabelă, după golul lui Luca Stancu (87), cu un șut de la 18 metri, acesta fiind prima sa reușită în Superligă.

FCSB a evitat in extremis înfrângerea, prin golul lui Denis Politic (90+3), după o minge respinsă greșit de Florin Bejan. Scorul a fost egal și în tur, 1-1.

FC Hermannstadt venea după cinci eșecuri consecutive în campionat. FCSB câștigase ultimele două meciuri jucate în campionat.

La final, Gigi Becali a reacționat dur. „E debandadă la echipă. Nu s-a văzut pe tot mapamondul ceea ce a făcut Bîrligea. Olaru stă doar cu mâinile sus, să protesteze, iar Tănase înjură”, a reclamat patronul, care i-a promis lui Bîrligea o amendă de 20.000 de euro.

Becali l-a numit „bagabont” pe „centralul” Radu Petrescu și a anunțat că va schimba sistemul la echipă, urmând să-i folosească pe Olaru și pe Tănase înf fața apărării.

Ștefan Târnovanu a văzut meciul din tribună. Portarul ar fi avut dureri stomacale și dureri de cap, fiind înlocuit cu Zima.

În schimb, sibienii sunt supărați că este al treilea meci consecutiv cu FCSB în care pierd puncte în prelungirile jocului.