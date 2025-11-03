FCSB a stabilit lista neagră. Cine pleacă la iarnă din lotul campioanei

Aflat la 3 puncte de locul 6, ocupat de Oțelul Galați, patron Gigi Becali (67 de ani) și-a revenit și a anunțat cele trei nume de pe „lista neagră” de la FCSB.

Primul care va pleca este Malcom Edjouma, căruia îi expiră contractul pe 31 decembrie. Gigi Becali a anunțat că vrea să-i dea afară și pe David Kiki, și pe Vlad Chiricheș.

David Kiki și Vlad Chiricheș mai au contracte cu FCSB și în iarnă li se va propune rezilierea. Dacă nu vor accepta, vor rămâne la echipă, însă nu vor mai juca, pentru că vor fi scoși de pe liste. Pe Vlad Chiricheș (ajuns la 35 de ani), FCSB a încasat de la Tottenham, în 2013, suma de 10.000.000 de euro.

„Iau mijlocaș acum, iau doi mijlocași, că Edjouma pleacă. Pleacă Edjouma, pleacă Chiricheș. Nu o să mai fie pe listă. Nu o să mai fie nici Kiki, sunt trei. Nu mai ai ce”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.

Gigi Becali a anunțat că nici Vali Crețu, 36 de ani, nu mai e sigur de locul la FCSB. „E posibil Crețu, dacă nu-și revine, să fie măcar la 80% din ce a fost până acum, luăm și un fundaș dreapta. Pe Crețu nu-l pun deocamdată, vreau să-l văd”, a anunțat Gigi Becali.

FCSB se pregătește de duelul cu Basel, din etapa a patra a grupei principale din Europa League.

Meciul este programat joi, 6 noiembrie, în direct pe Digi Sport 1, de la ora 19:45.

Programul FCSB-ului din faza principală din Europa League

Etapa 1: Go Ahead Eagles - FCSB 0-1

Etapa 2: FCSB - Young Boys 0-2

Etapa 3: FCSB - Bologna 1-2

Etapa 4: FC Basel - FCSB, 6 noiembrie, ora 19:45

Etapa 5: Steaua Roșie - FCSB, 27 noiembrie, ora 22:00

Etapa 6: FCSB - Feyenoord, 11 decembrie, ora 22:00

Etapa 7: Dinamo Zagreb - FCSB, 22 ianuarie, ora 22:00

Etapa 8: FCSB - Fenerbahce, 29 ianuarie, ora 22:00