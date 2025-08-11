Afacerea Rotaru-Hagi, pe jumătate încheiată. Markovic pleacă la Farul, dar vine Ianis la Craiova?

Ianis Hagi se află în căutarea unui nou angajament și, deși s-au vehiculat în presă numele unor echipe din străinătate în ceea ce privește transferul internaționalului român, este posibil ca fiul Regelui să surprindă cu o mutare de ultim moment.

Mirel Rădoi ar depune eforturi colosale să-l legitimeze pe Ianis Hagi la Universitatea Craiova. Nu se știe exact dacă patronul alb-albaștrilor, Mihai Rotaru, a pus pe masă o ofertă concretă pentru mijlocaș, însă omul de afaceri ar încerca, deja, de ceva timp, să negociere mutarea cu tatăl acestuia, Gică Hagi.

Mai mult de atât, Mihai Rotaru pare să confirme, cu pași reprezi, zvonurile apărute în presa din România. Pentru a-l convinge, acționarul grupării din Bănie i-ar fi propus lui Gică Hagi să facă un armistițiu, și anume, să-l trimită pe Jovan Markovic la Farul Constanța.

Oltenii nu s-ar complica în ceea ce privește contractul lui Ianis Hagi. Mihai Rotaru ar dori să-i propună mijlocașului un salariu pe măsură, dar și posibilitatea de a pleca în străinătate fără prea multe complicații.

Zis și făcut! Markovic a fost confirmat la Farul

După câteva zile de negocieri discrete, Farul Constanța și Universitatea Craiova au bătut palma pentru transferul lui Jovan Marković. Atacantul se va alătura echipei lui Gică Hagi din postura de jucător liber de contract, iar Mihai Rotaru își asigură un procent dintr-o eventuală vânzare viitoare a fotbalistului.

Markovic mai are de susținut doar testele medicale la Farul, urmând mai apoi să fie făcut anunțul oficial, conform digisport.ro.

„Încă nu este oficial, mai are testele medicale. Da, ne-am înțeles și cu Universitatea Craiova, și cu jucătorul. Mai este partea medicală, dar eu spun că, în proporție de 99,9%, este jucătorul Farului. Nu este vorba despre o sumă de transfer, ci doar despre procente.

Ne-am înțeles repede, nu au fost probleme. Domnul Hagi se uită la calități și cred că este ultima lui șansă. Am încredere în Jovan, la fel și în Ianis Zicu și Gică Hagi!", a spus Zoltan Iașko, directorul sportiv al Farului.