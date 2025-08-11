La Craiova, ca pe vremea comunismului! Patronul Mihai Rotaru, acuzat că și-a comandat un mesaj care să-i laude transferurile

Universitatea Craiova se situează pe prima poziție în clasamentul din Superliga, cu un total de 13 puncte obținute în 5 etape, după ce gruparea lui Mirel Rădoi a înregistrat patru victorii din cinci partide disputate, până acum, în noul sezon.

În cadrul ultimei partide disputate pe Stadionul Ion Oblemenco, unde alb-albaștrii s-au impus în fața sibienilor de la Hermannstadt cu 1-0, un mic fan al formației oltene i-a transmis un mesaj categoric patronului din Bănie, Mihai Rotaru.

Încântat de parcursul Universității Craiova în actualul sezon de Superliga, puștiul i-a cerut finanțatorului grupării oltene pixul cu care a semnat noile transferuri. Copilul a scris mesajul cu majuscule, pe o pancartă cu care a apărut în tribune, la meciul cu Hermannstadt.

Mihai Rotaru: „Îl voi mai folosi vara asta!”

Imaginea s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare, ajungând chiar și la Mihai Rotaru, care a ținut să-i răspundă micuțului în stilu-i caracteristic.

Finanțatorul grupării din Bănie a refuzat cererea puștiului, transmițându-i că încă mai are nevoie de pix pentru a sigila și alte mutări. Cu toate acestea, o surpriză îl va aștepta pe băiat, fiind invitat în cantonamentul alb-albaștrilor.

Rotaru i-a promis copilului tricoul lui Oleksandr Romanchuk, autorul golului care a definitivat soarta partidei cu Hermannstadt, semnat de întregul lot.

„Bună dimineața, leule! Nu pot să ți-l ofer pentru că îmi place să cred că îl voi mai folosi vara asta. Dar, în schimb, te așteaptă la cantonament tricoul purtat aseară de Romanchuk, bineînțeles, cu semnăturile băieților pe el!”, a transmis Mihai Rotaru, pe Facebook.

Cunoscătorii clubului susțin că mesajul este unul comandat de conducere și aduce aminte de perioada comunismului, când conducătorilor li se închinau ode.

„Este regie. Mesajul este scris de cineva din club sau din galerie și dat copiilor să-l afișeze”, scriu, în comentarii, oltenii care nu s-au dus pe „fentă”.

„Era scris de Zian, el este fan înfocat Universitatea Craiova, de la doi ani merge la fiecare meci alături de tatăl lui, cel mare îmbărcat în Napoli doar îl ajută cu susținerea”, anunță altcineva.

Rotaru vrea să se laude cu transferurile făcute, în timp ce Rădoi a criticat faptul că jucătorii i-au venit prea târziu la echipă. Șeful clubului vrea să-și atragă laudele în detrimentul antrenorului.

Joi seară, alb-albaștrii merg în Slovacia pentru returul cu Spartak Trnava, plecând cu un avantaj confortabil de 3-0 după prestația de senzație din tur, în Conference League. Misiunea este clară: apărarea rezultatului și obținerea biletului pentru faza următoare.

În paralel, trupa lui Rădoi își continuă drumul și în Superligă. Următorul test, duelul din deplasare cu Csikszereda, programat duminică, 17 august, de la ora 16:15.