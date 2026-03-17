Adrian Porumboiu i-a jignit grosolan pe Răzvan Burleanu și pe Ilie Dumitrescu: un idiot și un umil servil!

Fostul arbitru Adrian Porumboiu (75 de ani) i-a „mitraliat” pe președintele FRF Răzvan Burleanu (41 de ani) și pe un colaborator, fostul mare internațional Ilie Dumitrescu (57 de ani).

„Bă, nea Burlene, dacă nu știi treburile, taci din gură! Nu știi ce-i cu tine acolo la federație, de aia ai și rezultatele astea. Păi tu vii acum, nu ți-e rușine, bă, Burlene? Pentru mine este o declarație idioată făcută de un idiot! Altceva nu am ce să spun”, l-a jignit Porumboiu pe Burleanu, luni seara, într-o reacție pentru GSP.ro.

La câteva ore după ce „a măturat” cu șeful FRF, Porumboiu și-a îndreptat „atacul” și spre angajații FRF și s-a luat de Ilie Dumitrescu, cel care la începutul lunii ianuarie a ajuns la un acord cu Burleanu și a semnat la FRF, ocupând un post mai degrabă de umplutură.

„Nu există! Dați-mi voie, nu mai contează cine s-a dat și cine nu s-a dat. L-am văzut și pe Ilie Dumitrescu aseară, care era un umil servil, ca să ridice la mingea la fileul care nu are fileu pentru Burleanu.

Dar nu asta e problema, nu partea adversă, ci opinia publică, nu poate fi toată lumea de acord să se facă Adunare Generală cu toți membri afiliați, cu un singur punct, modificarea statutului, ca să mai aibă Burleanu un mandat de președinte. Și apoi începi Congresul ca să îl aleagă în unanimitate. Nu se poate!”, a spus Porumboiu, citat de iamsport.ro.

Totul a pornit de la declarația lui Răzvan Burleanu, care a afirmat că Istvan Kovacs „este cel mai bun arbitru român din istorie”, la două zile după greșeala grosonală din derby-ul Rapid - Dinamo 3-2, când nu a fluierat fault la faza din care Petrila a înscris.

„Cu tot respectul pe care ți-l port, Adi, dar nu poți să vorbești așa despre Istvan Kovacs”, a început Dumitrescu.

Răzvan Burleanu ar urma să fie reales în fruntea FRF, mâine urmând să aibă loc Adunarea Generală.