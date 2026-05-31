Tragedia din Făgăraș, rezultatul unui șir de greșeli: șase minori și doi adulți, înghesuiți într-o mașină fără niciun scaun de copil

Autoturismul implicat în accidentul produs în județul Brașov, în urma căruia un copil de doi ani și-a pierdut viața, nu era echipat cu niciun scaun pentru copii. Băiețelul fusese așezat pe bancheta din spate fără a fi asigurat.

Copilul se afla în mașină alături de părinți și alți patru copii, însă niciunul nu fusese așezat într-un scaun dedicat, deoarece părinții au crezut că, fiind un drum scurt, nimic nu se poate întâmpla. Specialiștii spun că tragedia a fost rezultatul unei lungi serii de erori.

„Cum ar fi depăşirea fără să se asigure că cel din faţă a iniţiat o manevră asemănătoare cu acesta. Vobim despre mai multe persoane în maşină, faţă de numărul de locuri pe care îl are, vorbim de copii neasiguraţi în scaunele speciale, de grabă, de neatenţie, vorbim de distragere”, a precizat Sorin Bădică, specialist în conducere defensivă pentru Observator.

La rândul său, instructorul în conducere defensivă Dan Gîrtofan a precizat că, cel mai des, astfel de accidente se produc din cauza vitezei sau a neatenției.

„Drumul acolo este destul de lat și cel care a fost depășit putea să tragă un pic dreapta, încap trei mașini liniștit. Eu cred că a fost vorba de neatenție sau poate chiar a fost vorba de o șicanare în trafic pentru că poți să iei și aspectul ăsta în considerare, nu ai de unde să știi”, a declarat el pentru Știrile ProTV.

Conform legii, copiii trebuie să călătorească în scaune speciale dacă au sub un metru şi 35 de centimetri înălţime.

Accidentul s-a produs sâmbătă după‑amiază între localitățile Șercaia și Mândra, în apropiere de Făgăraș. În coliziune au fost implicate trei autoturisme, iar impactul a fost atât de puternic, încât echipajele medicale au găsit la fața locului nouă victime: patru copii și cinci adulți, unul dintre minori fiind proiectat în afara autoturismului.

„Alţi 3 copii cu diferite traumatisme au fost transportaţi către spitalul de pediatrie. Doi adulţi, un bărbat şi o femeie, au fost transportaţi la spitalul judeţean Braşov politraumatizaţi, iar alţi trei implicaţi au refuzat transportul spre spita”, a transmis Kinga Bordea, reprezentant ISU Braşov.

Accidentul a blocat traficul în zonă și a mobilizat importante forțe de intervenție, în timp ce polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii tragediei. Autoritățile au deschis și un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.