Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a explicat motivele pentru care unele drone lansate de Rusia ajung să pătrundă în spațiul aerian al statelor vecine, inclusiv în România. Declarațiile au fost făcute duminică, 31 mai, în cadrul unui interviu, la doar două zile după ce o dronă de proveniență rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați.

Volodimir Zelenski
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. FOTO AFP

Liderul de la Kiev a afirmat că armata ucraineană încearcă să intercepteze toate dronele rusești, inclusiv pe cele care se îndreaptă spre teritoriul unor țări membre NATO sau al altor state vecine.

„Încercăm să interceptăm toate dronele rusești, chiar și când unele dintre ele se deplasează spre alte țări, precum România, Moldova, Polonia sau țările baltice. Dacă nu reușim să facem asta, informăm imediat partenerii noștri și încercăm să le oferim asistență”, a declarat Zelenski, într-un interviu acordat CBS News.

„Rusia testează apărarea antiaeriană a NATO”

Președintele ucrainean susține că astfel de incidente nu sunt întâmplătoare și fac parte dintr-o strategie mai amplă a Moscovei.

Potrivit acestuia, Rusia utilizează dronele pentru a pune presiune asupra statelor care sprijină Ucraina și pentru a evalua capacitatea de reacție a Alianței Nord-Atlantice.

„Rusia folosește drone pentru a pune presiune pe țările NATO și pentru a evalua reacția. Acesta este semnalul lor tipic: nu ajutați Ucraina. Cred că ar trebui să existe un răspuns mai puternic din partea NATO”, a afirmat liderul ucrainean.

Zelenski consideră că reacția Occidentului ar trebui să fie mai fermă și a avertizat că Moscova urmărește cu atenție răspunsurile oferite de statele aliate.

„Putin compară această reacție cu cea pe care a văzut-o în anii trecuți. De asemenea, testează apărarea antiaeriană a țărilor NATO care se învecinează cu Rusia sau Belarus. Sunt ele capabile să intercepteze toate rachetele și dronele?”, a adăugat președintele Ucrainei.

Drona care a lovit blocul din Galați este rusească

Declarațiile lui Zelenski vin în contextul în care președintele României, Nicușor Dan, a prezentat duminică rezultatele anchetei tehnice efectuate de autoritățile române privind incidentul de la Galați.

Șeful statului a anunțat că specialiștii au stabilit fără dubiu că drona prăbușită asupra blocului de locuințe este de tip Geran-2 și provine din Federația Rusă.

Potrivit raportului tehnic, concluzia se bazează pe analiza componentelor recuperate, a sistemelor electronice și a inscripțiilor identificate pe fragmentele dronei, toate indicând aceeași origine.

Incidentul de la Galați este considerat de autoritățile române cel mai grav eveniment de securitate produs pe teritoriul României de la începutul invaziei ruse în Ucraina, după ce aparatul de zbor a lovit un bloc de locuințe, provocând 2 răniți și pagube materiale însemnate.

