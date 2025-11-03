search
Pariul de 100.000 de euro pus de Adrian Porumboiu. Omul de afaceri îl face mincinos pe primarul din Vaslui

Publicat:
Ultima actualizare:

Fostul arbitru FIFA Adrian Porumboiu, 75 de ani, este în conflict cu Adrian Braniște, primarul orașului Vaslui.

Adrian Porumboiu este ieșit din fotbal
Adrian Porumboiu este ieșit din fotbal

Invitat la emisiunea „Vremea Adevărului””, transmisă din redacția Vremea Nouă, Porumboiu a afirmat că l-a sunat de două ori pe primar, la intervale de câteva zile, iar acesta nu i-a răspus, subiectul fiind „botezarea” arenei din oraș cu numele lui.

Fostul finanțator al FC Vaslui i-a propus edilului un pariu, anume că nu va termina Centura Vasluiului.

Omul de afaceri pune bătaie 100.000 de euro, cu condiția ca, dacă nu e așa, Braniște să nu mai candideze și să se retragă pentru un al doilea mandat.

Porumboiu a mai spus că se va întoarce în fotbal dacă la cârma orașului va ajunge „fie George Safir sau Cătălin Moraru”.

M-au deranjat și niște afirmații făcute la un post de televiziune local și la dvs. în emisiune. Ș i-a permis să spună (n.r. primarul Braniște) că ce, el o să umble cu tabloul după mine? Eu îi răspund simplu. “Măi, băiețică, tu nu poți să fii primarul primarilor! Poți umbla cu tablourile cui vrei tu, ale părinților tăi, ale neamurilor tale la Băcești, unde erai la Ocolul Silvic (n.r. primarul a fost șeful acelui ocol), când noi eram cu echipa, care era cunoscută în toată Europa bună a fotbalului”, a tunat Porumboiu.

