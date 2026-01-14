Sătul să stea pe margine, Ilie Dumitrescu intră în echipa lui Răzvan Burleanu cu un rol de umplutură. Denumirea pompoasă noii funcții

Ilie Dumitrescu (57 de ani), fost antrenor cu rezultate neconcludente, intrat în „oastea” lui Răzvan Burleanu (41 de ani), cel care conduce FRF din martie 2014. Până acum, eroul din partida cu Argentina, de la Mondialul american, a lucrat doar ca analist TV la postul Digi Sport.

Fostul atacant se va implica în trei proiecte, susține FRF. Federația va înființa un departament, condus de Ilie Dumitrescu, care să ofere sprijin cluburilor și academiilor în tranziția de la juniori către seniori.

Fără să fie ceva care să le fie impus, cluburile vor beneficia de informații, statistici, detalii despre modul în care se face această trecere în campionatele din Franța, Belgia, Norvegia, Danemarca, acolo unde echipele promovează jucători foarte tineri.

Nu mai este „Mister”, ci „Player Transition Manager”

„Pentru a-și atinge acest obiectiv, Federația Română de Fotbal va înființa un nou departament, Professional Club Services. Componenta tehnică a noii inițiative strategice își propune să consolideze un cadru unitar pentru dezvoltarea jucătorilor tineri astfel încât tranziția acestora către fotbalul de performanță să fie una cât mai coerentă și de succes.

Ilie Dumitrescu va ocupa funcția de Player Transition Manager, urmând să fie unul dintre liantele dintre FRF și cluburile profesioniste din întreaga țară în ceea ce privește tranziția jucătorilor tineri către echipele de seniori”, scrie FRF.

Ilie Dumitrescu este al doilea component al Generației de Aur care lucrează la federație, după Miodrag Belodedici (61 de ani). Ceilalți care alcătuiesc Generația de Aur, în frunte cu Gică Popescu (58 de ani) și Ionuț Lupescu (57 de ani), stau departe de Casa Fotbaluilui.

La federație ar putea ajunge, atras de mirajul de a-și conduce fiului, Gică Hagi (60 de ani), dorit selecționer după mandatul lui Mircea Lucescu (80 de ani).