Miercuri, 28 Ianuarie 2026
Adevărul
Finul lui Porumboiu, acuzat de țepe de milioane. Ciprian Damian este la cuțite cu fostul arbitru

Publicat:
Ultima actualizare:

Ciprian Damian esste considerat groparul fotbalului din Vaslui, după ce a lăsat în urmă datorii de milioane. Damian este finul omului de afaceri Adrian Porumboiu, fost arbitru FIFA. Cei doi se ceartă de mai mulți ani.

Cirpain Damian, pe când făcea cărțile la FC Vaslui FOTO Facebook
Cirpain Damian, pe când făcea cărțile la FC Vaslui FOTO Facebook

Acuzat că a dat o gaură de 12 milioane de lei la FC Vaslui, club finanțat de Adrian Porumboiu, Ciprian Damian a mai făcut o victimă, la mijloc fiind firma preluată de la fostul barol local Dumitru Buzatu, SC Consbit SRL.

Firmele lui Damian au datorii la 22 de companii, unități de stat și bănci, suma totală datorată fiind de 14,7 milioane de lei. ANAF nu poate recupera banii întrucât Damian apare sărac în acte.

El nu deține nicio proprietate și nu are niciun venit, scrie publicația vasluiană „Vremea Nouă”, care mai susține că Damian și-a băgat tatăl la înaintare inclusiv în tranzacții care vizau clubul FC Vaslui.

Retras de la clubul FC Vaslui în vara anului 2013, Adrian Porumboiu a fost acuzat de finul său, căruia i-a vândut 84% din acţiunile clubului, că demersul de atunci a fost unul formal.

Damian îşi punea la zid naşul pe motiv că, prin intermediul firmelor sale, a retras mai multe milioane de euro din conturile clubului. În replică, Porumboiu considera acuzațiile finului său nişte minciuni sfruntate, susţinând că, de fapt, are de recuperat sume uriaşe de bani de la club.

loading Se încarcă comentariile...
