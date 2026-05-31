Duminică, 31 Mai 2026
Adevărul
Video Bilanț tragic în statul Washington: 11 persoane au murit după implozia unui rezervor cu substanțe chimice

Unsprezece persoane au murit în urma unui accident chimic produs în statul american Washington, după ce echipele de intervenție au recuperat trupurile tuturor persoanelor date dispărute, au anunțat autoritățile sâmbătă.

Au fost confirmate 11 victime FOTO Longview Fire Department / Facebook
Au fost confirmate 11 victime FOTO Longview Fire Department / Facebook

Inițial, două decese fuseseră confirmate după implozia unui rezervor care conținea o soluție chimică pe bază de hidroxid de sodiu și sulfură de sodiu, utilizată în procesul de fabricare a pastei de hârtie – la o fabrică aparținând Nippon Dynawave Packaging, marți. Ulterior, trupurile a nouă persoane date dispărute au fost recuperate.

Operațiunile de căutare a persoanelor dispărute au continuat pe parcursul întregii săptămâni, în timp ce echipele de intervenție au îndepărtat resturile din zonele interioare și au folosit drone pentru a survola perimetrul amplasamentului, a declarat adjunctul șefului serviciului de pompieri Cowlitz 2 Fire & Rescue, Kurt Stitch, citat de Reuters.

Rezervorul avariat conținea aproximativ 3,4 milioane de litri din lichidul alb periculos, iar testele au confirmat că substanțe contaminate au ajuns în fluviul Columbia, au precizat oficialii. Cu toate acestea, nu au fost detectate „efecte negative asupra sănătății” în ceea ce privește calitatea aerului sau apa potabilă din orașul Longview.

FOTO Cowlitz County News
„Mai multe persoane au suferit arsuri chimice și alte răni și au fost transportate cu ambulanța la PeaceHealth St. John Medical Center din Longview și la PeaceHealth Southwest Medical Center din Vancouver. Gravitatea leziunilor nu este pe deplin cunoscută în acest moment”, a transmis Departamentul de Pompieri din Longview într-o postare pe Facebook. Nu este clar cât de grave sunt rănile suferite.

Nippon Paper Industries, al doilea cel mai mare producător de hârtie din Japonia după vânzări, a achiziționat fabrica din Longview de la compania forestieră Weyerhaeuser, cu sediul în Seattle, pentru 225 de milioane de dolari și a înființat în 2016 filiala deținută integral Nippon Dynawave Packaging.

Accidentul are loc în contextul în care Orange County se confruntă cu o criză provocată de un rezervor chimic, care a forțat evacuarea a mii de locuitori, potrivit New York Post.

Guvernatorul Gavin Newsom a declarat stare de urgență în acest comitat după ce un rezervor chimic care conținea mii de galoane de metacrilat de metil a început să se încălzească necontrolat, înainte ca autoritățile să reușească să oprească creșterea temperaturii.

