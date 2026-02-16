search
Luni, 16 Februarie 2026
Adrian Porumboiu vorbește despre pornirile suicidale ale unui fost fotbalist de la Vaslui: „Îmi spunea că intră cu mașina în beton”

Publicat:

Sorin Frunză (47 de ani), fost campion cu echipa de fotbal Unirea Urziceni, antrenează acum în fotbalul mic, la Unirea Brăniștea. Nu l-a uitat însă pe Adrian Porumboiu (75 de ani), fostul său patron de la FC Vaslui.

Adrian Porumboiu îl numește „neobrăzat” pe fostul său jucător FOTO Facebook
Despre fostul mare arbitru internațional, Frunză a declarat într-un interviu vast acordat pentru GSP că îi datorează o sumă de bani.

După ce am promovat în Liga a 2-a și am semnat prelungirea contractului, i-am zis lui Porumboiu să-mi treacă și un bonus de cupele europene. I-am zis că vreau 5.000 de dolari și atunci acesta a zis: “Trece-i bă, 10.000! Când o să jucăm noi în cupele europene?!”. Și am ajuns în Intertoto, după 3 ani. Nu am mai luat banii. S-a prescris”, a glumit fostul mijlocaș.

Gluma nu i-a căzut însă bine omului de afaceri, care insistă să fie recunoscut ca un om corect. Porumboiu afirmă că Frunză nu este recunoscător pentru ceea ce a făcut pentru el.

Nu mă așteptam, Sorin, să aibă atitudinea asta, care e, cum să spun, dezamăgitoare pentru mine, ținând cont de faptul că sunt foarte multe elemente care îl determinau să aibă un comportament de respect față de mine...

Când am promovat în prima ligă, la un control medical s-a depistat un virus care era nimicitor. Nu este niciun secret, hepatita C. La vremea aceea, boala făcea ravagii, iar el era în imposibilitatea de a mai juca fotbal vreodată.

Prin cunoștințe, prin tot ce știam eu în lumea asta medicală, am reușit și am luat medicamente pe care le trimiteam o dată la două săptămâni, o lună, trimiteam mașină la Galați și să aibă grijă de Sorinel.

Și erau perioade când discutam cu el, era în lot, primea salariu, nu juca, că avea o boală care la vremea aia era incompatibilă cu sportul. Vă dați seama că m-am purtat cu maximă atenție.

Ar trebui să-i reamintesc, dar dacă el e neobrăzat, că avea momente când îmi spunea că el intră cu mașina, mă rog, în beton, avea niște accente suicidale. Și i-am explicat, am stat de vorbă frumos cu el, l-am luat în cantonament în Antalia când nu juca și i-am spus: „Sorin, o să te faci bine”. I-am cumpărat medicamente și din Statele Unite, el nu a dat niciun ban și nu vorbim de medicamente compensate”, a afirmat Porumboiu pentru vremeanoua.

