search
Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

După ce l-a „ciuruit” la alegerile din 2018, Burleanu îl atacă dur pe Ionuț Lupescu: „O perioadă marcată de foarte multă corupție în arbitraj”

0
0
Publicat:

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu (41 de ani), a anunțat, luni, într-o conferință de presă, că nu există niciun risc ca președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), Kyros Vassaras, să fie înlocuit pe fondul greșelilor de arbitraj din ultima perioadă.

Ionuț Lupescu, arătat cu degetul de la FRF FOTO Facebook
Ionuț Lupescu, arătat cu degetul de la FRF FOTO Facebook

Nu există niciun risc ca președintele Kyros Vassaras să fie înlocuit. Nu există acest subiect pe agenda noastră. Infirm inclusiv informațiile potrivit cărora Vassaras va fi înlocuit cu Hațegan. Ovidiu face parte din echipa noastră, din echipa lui Vassaras. Alături de acesta va contribui la creșterea implementării VAR în România”, a afirmat Burleanu.

Centralul Istvan Kovacs, cel acuzat că a greșit validând golul 2 al echipei Rapid în victoria cu 3-2 din derby-ul cu Dinamo, este în opinia lui Burleanu «cel mai bun arbitru român din istorie».

Din punctul meu de vedere, și înainte de acest derby Rapid - Dinamo, și după el, Istvan Kovacs rămâne cel mai bun arbitru român din istorie. El este primul care a arbitrat trei finale de competiții europene intercluburi.

Dacă a greșit? Depinde pe cine întrebi. Când se termină un meci, de fiecare dată cei care pierd se consideră dezavantajați și dau vina pe arbitru. Iar ceilalți ori tac, ori nu spun nimic, ca să mă exprim așa.

Avem VAR-ul care este o plasă de siguranță pentru arbitri. Nu trebuie să uităm de la ce am plecat. Când l-am implementat ne-am dorit să aducem un plus în ceea ce privește integritatea competiției. Dar nu vreau să vorbesc despre un meci sau despre evoluția unui arbitru pentru că asta ar presupune o imixtiune în arbitrajul românesc.

Așa că acesta este atributul exclusiv al Comisiei Centrale a Arbitrilor”, a spus președintele FRF, care se pregătește mâine pentru realegerea la Casa Fotbalului pentru un nou mandat (se află în funcție din martie 2014).

Din păcate, persoanele care își dau acum cu părerea despre arbitrajul lui Istvan Kovacs sunt chiar cele care făceau în trecut delegările în fotbalul românesc. Este vorba despre o perioadă marcată de foarte multă corupție în arbitraj. Și mă refer aici direct la domnul Ionuț Lupescu. Și acum o să îi vedem pe cei care au făcut parte din acel sistem cum o să sară în apărarea acestuia”, a adăugat Burleanu, referindu-se la cel pe care l-a învins în alegeri.

Trebuie să recunosc că, deşi nu a fost chiar un fleac, i-am ciuruit", a spus Răzvan Burleanu în 2018, referindu-se la nume precum Ionuț Lupescu (57 de ani), care i-a avut alături pe Mircea Lucescu (80 de  ani) și pe Cristian Chivu (45 de ani).

