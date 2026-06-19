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Accidentare horror la Mondiale: „Am auzit osul trosnind”. Fotbalistul care i-a rupt piciorul a izbucnit în lacrimi

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Campionatul Mondial 2026
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Canada a obținut prima victorie din istoria participărilor sale la Cupa Mondială de fotbal, 6-0 cu Qatar, pe BC Place din Vancouver, dar seara de sărbătoare a gazdelor a fost umbrită de una dintre cele mai dure accidentări de la startul turneului final.

Kone a părăsit terenul pe targă și va fi operat (FOTO: Guliver/ Gettyimages)
Kone a părăsit terenul pe targă și va fi operat (FOTO: Guliver/ Gettyimages)

Ismael Koné (24 de ani), mijlocașul Canadei, a suferit o fractură de tibie și peroneu la piciorul stâng în debutul reprizei secunde, după o intrare dură a qatarezului Assim Madibo. Faza a înghețat stadionul din Vancouver. Jucătorii canadieni au cerut imediat intervenția medicilor, iar colegii – mulți dintre ei în lacrimi - s-au strâns în jurul lui Koné, în timp ce acesta primea îngrijiri pe gazon. Faza s-a petrecut în apropierea băncii tehnice a canadienilor, așa că șocul pentru nord-americani a fost și mai mare: „Am auzit osul trosnind”, a declarat selecționerul Jesse Marsch pentru „The Athletic”, după meci.

Ismael este un copil minunat. Este imperfect, dar de aceea îl iubim. Poate face lucruri grozave, lucruri pe care nimeni altcineva nu le poate face. Iar în următorul moment își pierde concentrarea pentru o secundă. El întruchipează cu adevărat o mare parte din ceea ce înseamnă echipa. Împotriva Bosniei a fost cel mai bun jucător al nostru, a fost cel care a vrut mingea, a vrut să pună lucrurile în mișcare și nu s-a temut. Este o pierdere uriașă pentru noi. Va fi bine. Îl vom trimite la medici, îl vom aduce înapoi în viitor. Inima noastră este alături de el. Puștiul acesta are un viitor mare”, a mai declarat Marsch, despre Kone.

Toți jucătorii au izbucnit în plâns după accidentarea lui Ismael Kone

Drama s-a produs în minutul 54, când Canada conducea deja cu 3-0. Madibo a fost eliminat după intervenția VAR, iar Qatarul a rămas în nouă oameni, după ce Homam Ahmed fusese și el trimis la vestiare în prima repriză. Imaginile cu reacția jucătorilor au arătat cât de grav a fost momentul: Madibo a izbucnit în lacrimi după ce și-a dat seama de urmările faultului, iar canadienii au fost vizibil afectați, mulți dintre ei plângând.

Koné a fost evacuat pe targă după mai multe minute de întrerupere. Deși accidentarea a fost una extrem de dură, mijlocașul lui Sassuolo pe care inclusiv Cristi Chivu l-a dorit la Inter în ultima perioadă a avut puterea să salute și să aplaude publicul în timp ce era scos de pe teren, fiind nevoit să traverseze o bună parte din gazon până la tunelul spre vestiare.

În locul său a intrat Nathan-Dylan Saliba, iar povestea a luat o turnură și mai emoționantă. La doar câteva minute după ce l-a înlocuit pe Koné, Saliba a marcat superb din lovitură liberă, de la aproximativ 20 de metri, și i-a dedicat golul colegului său accidentat.

Saliba i-a dedicat golul lui Kone (FOTO: Guliver/ Gettyimages)
Saliba i-a dedicat golul lui Kone (FOTO: Guliver/ Gettyimages)
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Până la acel moment, Canada făcuse deja diferența. Cyle Larin a deschis scorul în minutul 16, după ce a trimis în plasă mingea respinsă de portarul Mahmoud Abunada la șutul lui Jonathan David. Apoi, David a majorat avantajul în minutul 29, cu un voleu la colțul scurt, după un balon deviat în urma unui șut al lui Buchanan.

Primul succes al Canadei la un turneu final al Campionatului Mondial

Qatarul începuse curajos meciul și avusese prima situație importantă prin Edmilson Junior, dar nord-americanii au preluat rapid controlul partidei. După eliminarea lui Homam Ahmed, pentru fault din postură de ultim apărător asupra lui Buchanan, meciul s-a rupt definitiv. Jonathan David a făcut 3-0 în prelungirile primei reprize, după o nouă intervenție respinsă de portarul Qatarului, iar Canada a intrat la pauză cu un avantaj clar.

După accidentarea lui Koné și eliminarea lui Madibo, partida a curs într-o singură direcție. Saliba a înscris pentru 4-0 în minutul 64, Mohamed Manai a trimis în propria poartă în minutul 75, încercând să respingă șutul lui Shaffelburg, iar Jonathan David a închis tabela în minutul 90+2, completând hat-trick-ul. Acesta a devenit astfel primul jucător care reușește un hat-trick la Cupa Mondială pe teren propriu de la englezul Geoff Hurst, în finala din 1966.

Pentru Canada, victoria are o semnificație uriașă: este primul succes al naționalei la un turneu final de Cupă Mondială și îi aduce echipei lui Jesse Marsch, practic, calificarea în șaisprezecimile de finală. După 1-1 cu Bosnia-Herțegovina în primul meci, Canada a ajuns la patru puncte și conduce Grupa B.

Ultimul meci al gazdelor din grupă va fi contra Elveției, pe 24 iunie, într-o partidă care poate decide primul loc. Qatarul, deși a suferit o înfrângere drastică, rămâne matematic în cursă după egalul cu Elveția din prima etapă, dar are nevoie de victorie cu Bosnia-Herțegovina.

Canada - Qatar 6-0 (3-0)

Au marcat: Cyle Larin (16), Jonathan David (29, 45+3, 90+2), Nathan-Dylan Saliba (64), Mohamed Manai (autogol, 75) Stadion: BC Place, Vancouver Spectatori: 52.497 Competiție: Cupa Mondială 2026 - Grupa B

Au evoluat echipele:

Canada: 16. Maxime Crepeau - 2. Alistair Johnston, 4. Luc De Fougerolles (14. Jacob Shaffelburg, 71), 13. Derek Cornelius (15. Moise Bombito, 46), 22. Richmond Laryea - 17. Tajon Buchanan (23. Niko Sigur, 83), 7. Stephen Eustaquio (căpitan), 8. Ismael Kone (25. Nathan-Dylan Saliba, 57), 20. Ali Ahmed (12. Tani Oluwaseyi, 71) - 10. Jonathan David, 9. Cyle Larin. Selecţioner: Jesse Marsch. 

Qatar: 1. Mahmoud Abunada - 13. Ayoub Aloui, 2. Pedro Miguel, 16. Boualem Khoukhi (căpitan), 14. Homam Ahmed - 5. Jassem Gaber (26. Mohamed Manai, 46), 4. Gueye Issa Laye - 8. Edmilson Junior (20. Ahmed Fathy, 46; 3. Lucas Mendes, 87), 23. Assim Madibo, 11. Akram Afif (25. Alhashmi Alhussein, 59) - 15. Yusuf Abdurisag (18. Sultan Albrake, 40). Selecţioner: Julen Lopetegui. 

Arbitru: Christian Garay; arbitri asistenţi: Jose Retamal, Miguel Rocha (toţi din Chile)

Cartonaşe roşii: Homam Ahmed (34), Madibo (54).

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