Vineri, 10 Aprilie 2026
Adevărul
A venit „răsplata” pentru Istvan Kovacs, după ce a fost suspendat de UFEA la cererea Bercelonei. Românul va arbitra la Cupa Mondială

La numai o zi după ce a fost la centru în partida pierdută de Barcelona cu Atletico Madrid, scor 0-2, în turul sferturilor Ligii Campionilor, evoluție intens contestată de catalani, Istvan Kovacs a primit o confirmare importantă din partea FIFA: va face parte din brigada de arbitri la Campionatul Mondial din această vară.

Istvan Kovacs Foto/EPA
Istvan Kovacs Foto/EPA

Conform anunțului oficial, Kovacs va merge în Statele Unite alături de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, completând astfel o echipă românească prezentă la cel mai important turneu fotbalistic. La ediția anterioară a competiției, România a fost reprezentată în camera VAR de Cătălin Popa, delegat de FIFA.

Răsplata pentru Istvan Kovacs, după scandalul cu Barcelona

Controversele nu au întârziat să apară după partida dintre Barcelona și Atletico Madrid, pierdută de catalani cu 0-2 în sferturile Ligii Campionilor, meci condus de Istvan Kovacs.

Faza care a aprins spiritele a venit chiar înainte de pauză. Arbitrul român i-a arătat inițial cartonaș galben lui Pau Cubarsí, considerând că intervenția sa nu justifică o sancțiune mai drastică. Totuși, după ce a fost chemat să revadă faza la monitorul VAR, Kovacs și-a schimbat decizia și l-a eliminat direct pe fundașul Barcelonei.

Pe lângă acest moment, oficialii și suporterii catalani au reclamat și alte hotărâri de arbitraj, considerând că echipa lor a fost dezavantajată. Criticile au fost amplificate și de Itturalde Gonzalez, fost arbitru de top în Spania și pe scena europeană, care a analizat prestația lui Kovacs într-o notă extrem de severă.

Arbitrii selectați sunt cei mai buni din lume

Arbitrii aleși pentru turneul final provin dintr-un grup extins de oficiali monitorizați atent în ultimii trei ani de către FIFA. Aceștia au trecut printr-un proces riguros de pregătire, participând la seminarii specializate și fiind delegați la diverse competiții organizate de forul mondial. Evaluările au fost constante, bazate atât pe prestațiile din campionatele interne, cât și pe cele din meciurile internaționale, fiecare detaliu contând în selecția finală.

Oficialii selectați au primit și vor continua să primească sprijin cuprinzător din partea antrenorilor noștri de fitness și a personalului medical, inclusiv fizioterapeuți și un specialist în psihiatrie. Scopul nostru este să ne asigurăm că sunt în condiție fizică și mentală optimă atunci când vor ajunge la Miami pe 31 mai!”, a admis Pierluigi Collina, șeful arbitrilor FIFA.

Arbitrul român se poate lăuda deja cu prezențe importante în carieră, bifând finale în toate cele trei competiții majore intercluburi din Europa: Liga Campionilor, Europa League și Conference League.

