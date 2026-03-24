Spaniolii sunt siguri că au găsit-o pe iubita lui Kylian Mbappé. Actrița a fost vedetă într-un serial Netflix

Zvonurile despre o posibilă poveste de dragoste între fotbalistul francez Kylian Mbappé (27 de ani) și actrița spaniolă Ester Expósito (26 de ani) au circulat din nou cu putere în weekend. Prezența acesteia în loja VIP a arenei „Santiago Bernabéu”, pentru derby-ul orașului Madrid, câștigat duminică de Real cu 3-2 în fața lui Atletico, a alimentat bârfele.

Actrița, care a devenit faimoasă pentru rolul Carlei Rosón din serialul Netflix Elite, difuzat timp de opt sezoane între 2018 și 2024, a ajuns în tribuna VIP a stadionului din Madrid cu câteva minute înainte de începerea meciului. Expósito a fost însoțită de vechiul său prieten, Sergio Momo, de asemenea actor.

Presa spaniolă a dezvăluit că Expósito se afla acolo la invitația lui Mbappé. Presupusul cuplu, însă, a reușit să evite paparazzi la ieșirea din stadion și nu este clar dacă Ester și Kylian au părăsit zona împreună sau dacă s-au văzut după meci. Pentru fanii fotbalistului, însă, simpla prezență a Esterei ar fi o confirmare a noii lor relații.

Primele apariții au început la Madrid la începutul anului, dar bârfele au explodat abia luna trecută, după o seară romantică la Paris, relatată de mai multe surse franceze în timpul Săptămânii Modei de la Paris, în timp ce tânărul de 27 de ani se afla în oraș pentru a-și continua recuperarea după o accidentare la genunchi. Cu toate acestea, nu există fotografii ale acelor întâlniri de la Paris sau din Madrid, ci doar relatări ale mai multor martori oculari care susțin că Ester și Kylian sunt mai apropiați ca niciodată.

Ultima apariție datează de seara târziu a zilei de duminică, 8 martie, cu câteva ore înainte de plecarea lui Mbappé spre Spania. Fotbalistul a părăsit hotelul din Paris unde fusese cazat în zilele precedente, iar potrivit mai multor martori, Exposito se afla și ea în mașină.