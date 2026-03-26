Un fotbalist de la Barcelona, prins că își punea alcool în sticla de Gatorade. În România, Buia turna vin în loc de suc

Albert Dalmau (34 de ani), fost fotbalist, a făcut dezvăluiri despre perioada în care se afla în pregătiri cu echipa Barcelona și unde îl avea coleg pe bielorusul Alexander Hleb (44 de ani), mijlocaș adus în 2008 de la Arsenal și care a evoluat pentru catalani doar în sezonul 2008-2009.

„Știa că pleacă peste două sau trei zile, iar în sticla de Gatorade era Gatorade, dar a adăugat și puțin alcool”, a dezvăluit Dalmau despre Hleb. Amintirile lui datează din perioada de presezon, înaintea unui meci amical susținut de Barcelona.

Bielorusul a fost cedat la VfB Stuttgart, unde a fost coleg cu Ciprian Marica și unde și-a continuat declinul.

Revenit la Barcelona după împrumut, a fost trimis apoi la Birmingham City, după care a revenit în Bundesliga, la Wolfsburg.

Hleb s-a retras din fotbal în 2019.

În România a avut loc un eveniment asemănător, povestesc foști jucători. Pe când evolua la Rocar București, sezonul 200-2001, avându-i colegi pe regretații Didi Prodan și Călin Zanc, Romică Buia (55 de ani), aflat în probe la Barcelona B la un moment dat, obișnuia să pună vin în sticlele de suc (Coca Cola) permise de antrenorul Dumitru Țiți Dumitru pe mese, la cină.

Tehnicianul i-a depistat „tactica” lui Buia și i-a dejucat planul fără să vrea, când a vrut să guste din conținutul unei sticle. A constatat că, în loc de suc, în recipient era un lichid care se confunda cu Coca Cola, alcool!