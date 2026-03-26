search
Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri

Un fotbalist de la Barcelona, prins că își punea alcool în sticla de Gatorade. În România, Buia turna vin în loc de suc

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Albert Dalmau (34 de ani), fost fotbalist, a făcut dezvăluiri despre perioada în care se afla în pregătiri cu echipa Barcelona și unde îl avea coleg pe bielorusul Alexander Hleb (44 de ani), mijlocaș adus în 2008 de la Arsenal și care a evoluat pentru catalani doar în sezonul 2008-2009.

Hleb, stânga, a fost nemulțumit la Barcelona FOTO Facebook
Hleb, stânga, a fost nemulțumit la Barcelona FOTO Facebook

Știa că pleacă peste două sau trei zile, iar în sticla de Gatorade era Gatorade, dar a adăugat și puțin alcool”, a dezvăluit Dalmau despre Hleb. Amintirile lui datează din perioada de presezon, înaintea unui meci amical susținut de Barcelona.

Bielorusul a fost cedat la VfB Stuttgart, unde a fost coleg cu Ciprian Marica și unde și-a continuat declinul.

Revenit la Barcelona după împrumut, a fost trimis apoi la Birmingham City, după care a revenit în Bundesliga, la Wolfsburg.

Hleb s-a retras din fotbal în 2019.

În România a avut loc un eveniment asemănător, povestesc foști jucători. Pe când evolua la Rocar București, sezonul 200-2001, avându-i colegi pe regretații Didi Prodan și Călin Zanc, Romică Buia (55 de ani), aflat în probe la Barcelona B la un moment dat, obișnuia să pună vin în sticlele de suc (Coca Cola) permise de antrenorul Dumitru Țiți Dumitru pe mese, la cină.

Tehnicianul i-a depistat „tactica” lui Buia și i-a dejucat planul fără să vrea, când a vrut să guste din conținutul unei sticle. A constatat că, în loc de suc, în recipient era un lichid care se confunda cu Coca Cola, alcool!

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem al Iranului în locul lui Khamenei
digi24.ro
image
Copilul rămas orfan după accidentul terifiant din Neamț este în stare gravă. Șoferul nevinovat a murit de ziua lui de naștere
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL, începând de azi. Costă doar 42.99 lei
gandul.ro
image
Disponibilizări la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu anunță reduceri de 30% din posturi și comasări ale instituțiilor culturale
mediafax.ro
image
Turcia – România, primul „11” al lui Mircea Lucescu! Fanatik a anunțat în exclusivitate echipa încă din dimineața meciului
fanatik.ro
image
Comandantul iranian care controla Strâmtoarea Ormuz, ucis într-o operațiune israeliană
libertatea.ro
image
Putin avertizează că războiul din Iran poate declanșa un șoc global ca pandemia COVID-19
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Marele Batistuta: "A murit ca un câine! Sper să nu pățească la fel și Messi"
digisport.ro
image
Iranul și marele său as din mânecă: va putea SUA să-i deposedeze pe Gardienii Revoluției de această putere?
stiripesurse.ro
image
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime
antena3.ro
image
Un cip cât o monedă, implantat în creier, i-a dat o nouă şansă la viaţă. Bărbatul poate vorbi din nou
observatornews.ro
image
Zodia care va da lovitura pe plan sentimental. Acești nativi singuri își vor găsi jumătatea, spune Mihai Voropchievici
cancan.ro
image
Ministrul muncii anunță creșteri de pensie de 1.000 lei și eliminarea CASS. „Voi demisiona”. Când se întâmplă?
newsweek.ro
image
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
prosport.ro
image
Ce se întâmplă cu blocul din Rahova afectat de explozie. Motivul pentru care nu a fost consolidat sau demolat, explicat de Ciprian Ciucu
playtech.ro
image
Ce mănâncă fotbaliștii naționalei României înainte de meciul cu Turcia. Preparatele sunt gătite de un celebru chef român
fanatik.ro
image
Proprietarul unui hotel oferă un comision de 100.000 de euro pentru cel care ajută la vânzarea proprietății. Se află într-o destinație de vis și este o afacere profitabilă
ziare.com
image
Ciprian Ciucu, ”șocat” la TREI luni de la preluarea mandatului. Primarul Capitalei: ”De unde iau banii aceștia?”
digisport.ro
image
Matematica divorțului Bolojan - Grindeanu. Cine are prima șansă să formeze alt Guvern
stiripesurse.ro
image
Noelia va fi eutanasiată la cerere. Povestea de viață a tinerei de 25 de ani este sfâșietoare: „Vreau doar să nu mai sufăr”
kanald.ro
image
Codruța Filip, „săgeată” pentru Valentin Sanfira? Mesajul cu subînțeles postat de artistă după ce a confirmat divorțul: „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă”
wowbiz.ro
image
Cine sunt cei patru tineri care au murit în accidentul grav din Neamț. Cum s-a produs tragedia, de fapt
romaniatv.net
image
Singurul muzeu din România unde nu ai voie să faci fotografii de frica spiritelor! Aici au avut loc mai multe întâmplări ciudate
mediaflux.ro
image
Fostul patron din Liga 1 s-a mutat definitiv din România, împreună cu iubita mai tânără: „Fac progrese”
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM a trecut prin clipe de coșmar. Vorbește în premieră de relația toxică în care a trăit. Ce i-a putut face iubitul agresiv: „Mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Cum arată noul apartament în care s-a mutat Andreea Popescu după ce a plecat din penthouse-ul de 4 milioane de euro VIDEO
actualitate.net
image
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect
click.ro
image
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești
click.ro
image
Cum arată locuința în care s-a mutat Andreea Popescu, după divorț: „Anastasia a văzut pentru prima oară noul apartament”
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
Anne Hathaway foto Instagram jpg
Anne Hathaway le-a cerut un singur lucru producătorilor filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. L-a obținut?
clickpentrufemei.ro
Depozitul de arme al taberei auxiliare de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Ce se afla în depozitul de arme al taberei auxiliare romane de la Călugăreni?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
image
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect

OK! Magazine

image
William se îndepărtează periculos de mult de Kate. Ce provoacă tensiuni regretabile în mariajul lor

Click! Pentru femei

image
Anne Hathaway le-a cerut un singur lucru producătorilor filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. L-a obținut?

Click! Sănătate

image
Cât de sănătos este hreanul? Iată ce beneficii are şi cine trebuie să îl evite!